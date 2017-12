Sucevenii prezenţi vineri seara pe esplanada Casei de Cultură din Suceava au putut să asiste la retragerea cu torţe a pompierilor suceveni, eveniment ce a încheiat programul de Ziua Naţională a României. Detaşamentele de pompieri ale ISU Suceava au pornit din apropierea Palatului Administrativ şi s-au îndreptat către esplanada Casei de Cultură. Fiecare pompier avea câte o torţă în mână, iar pe traseu au cântat cântece patriotice. Când au ajuns în apropierea bradului din centrul Sucevei, pompierii suceveni s-au oprit pentru a intona Imnul Naţional, după care, în aplauzele publicului numeros şi-au continuat deplasarea către sediul ISU Suceava.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating