Prima ediție a mini cursei de anduranță „RoMans” cu automobile Porsche;

Număr record de participanți în Retro Grand Prix, trei câștigători ai premiului „Porsche on track” oferit de Porsche Inter Auto, partener principal al evenimentului;

Cupa Presei la Retro Grand Prix și numeroase cluburi auto prezente oficial la acest eveniment;

Demonstrații de tehnică în restaurarea vehiculelor de epocă, cursuri de dans, târg și expoziție de vehicule, piese, accesorii, și consumabile:

Întrecere istorică între „London Bus” și „Optimus Prime”

Concert live „Sarmalele Reci”, „Castor 604” și „Ozon Caryu”

S-a tras cortina peste cea de-a treia ediție a „Retromobil Fest” cel mai complet și complex eveniment retro din România creat și dedicat pasiunii pentru vehicule istorice. Un eveniment organizat de Retromobil Club România, de 20 de ani autoritatea FIVA națională.

Pentru prima dată în istoria de trei ani festivalul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile (13-15 aprilie), fiind înregistrat atât un nou record de audiență,cât și unul de participare în cursele de Retro Grand Prix, unde s-au înscris peste 140 de concurenți.

Unanim apreciat ca fiind cel mai bine organizat eveniment cu caracter retro de până acum, Retromobil Fest 2018 a început vineri 13 iulie cu o premieră absolută, festivalul fiind deschis de o mini cursă de anduranță cu automobile Porsche disputată după tipicul cursei de 24 de ore de la LeMans, varianta clasică. Astfel, între orele 18.00 și 22.00 concurenții s-au bucurat de o întrecere de regularitate sportivă și în același timp una de anduranță doar cu automobile Porsche, intitulată chiar „RoMans” și inlcusă în seria de aniversări dedicate „70 de ani de automobile sport Porsche”.

Festivalul a continuat sâmbătă 14 aprilie cu competițiile de regularitate pentru secțiunea Retro Grand Prix (auto, moto și young timmer) și retro off-road, fiind consemnat un record de participare, peste 140 de concurenții fiind înscriși aici, o creștere de peste 30% față de 2017. Practic, întreaga zi atât pista autodromului Academiei Titi Aur cât și cea de off-road au fost permanent ocupate. În prima parte a zilei concurenții s-au antrenat, iar după pauza de prânz, aceștia au concurat în manșele de calificare.

La finalul zilei, reprezentanții presei au avut la rândul lor ocazia să simtă pe propria piele emoțiile și adrenalina concursului, fiind invitați de către organizatori să participe în Retro Cupa Presei, competiție de regularitate sportivă cu automobile clasice aflată la prima ediție. În total șase echipaje și-au disputat măiestria, locul I, revenind celui mai constant echipaj, respectiv cel al revistei „Motor Clasic Magazin” format din Albert Panaiot – comentator F1 la Telekom Sport și Valentin Răducan – redactor al revistei.”

În paralel cu activitățile de pe pistă, pe zonele destinate spectatorilor au fost organizate demostrații în tehnica restaurării, cursuri de dans tematice, târg și expoziție și multe alte evenimente pentru întreaga familie. Pentru copiii prezenți momentul culminant l-a reprezentat „cursa” dintre „London Bus” și camionul „Optimus Prime”. Cei mici au fost prezenți la bordul istoricelor mașini și au primit la final medalii „Retromobil Fest 2018”.

Ziua s-a încheiat abia în jurul orei 24.00 când pe fosta scenă mobilă, realizată în remorca unui camion american, folosită în anii 60-70 la concertele Harley-Davidson din SUA au urcat pe rând trupele „Ozon Karyu”, „Castor 604” și „Sarmalele Reci” pentru un concert live de excepție.

Duminică, întreaga atenție s-a multat spre pistă, unde au avut loc finalele pentru toate categoriile. În funcție de tipul vehiculului și anul de fabricație, vehiculel au fost împărțite în următoarele categorii: Antebellum (vehicule din perioada interbelică), „Dacia Classic”, Experți (piloti profesionisti), Sport, Muscle Cars, Moto, Off Road și „The Porsche Challenge” la care s-a adăugat anul acesta și clasa „Youngtimer” pentru automobile fabricate între 1988 și 1998. O altă noutate a fost și introducerea unui clasament pe echipe.

Miza a fost și de această dată una ridicată trei dintre participanți câștigând premiul „Porsche on track” oferit de Porsche InterAuto și care le va permite câștigătorilor să urmeze un curs de pilotaj și conducere defensivă cu automobile Porsche pe circuitul de Formula 1 de la Istanbul.

Marele câștigător a fost și anul acesta Mihai Popescu care a reușit locul I la categoriile „Moto”, „Dacia Classic”, și „Sport”, precul și la echipe cu „Retro Car Racing”. De consemnat este revenirea fostului pilot și campion național la raliuri, Grupa N, Edwin Keleti care a concurat și a câștigat categoria „Experți”.

YOUNGTIMER

1 Vlad Dorobanțu DACIA 1410 SPORT (1989)

2 Matei Mezincescu NISSAN BLUEBIRD (1990)

3 Iulian Andrei Aldoiu VW POLO MK1 (1978)OFF ROAD

1 Bogdan Tanase TOYOTA BJ40 (1984)

2 Andrei Andronic TOYOTA LAND CRUISER BJ73 (1987)

3 Florin Mitea FIAT Campagnola (1964)

MOTO

1 Mihai Popescu HONDA cm400t (1980)

2 Dan Cazacu MOTOM 48SS (1961)

3 Vasile Georgian MANET S 100 (- )

DACIA CLASIC

1 Mihai Popescu DACIA 1100 (1970)

2 Mihai Atanasiu DACIA 1300 (1970)

3 Cornel Șocariciu DACIA 1100 (1968)

G.P.CLASSIC

1 Octavian Garbu CITROEN DS (1974)

2 Catalina Bădăuță Porsche 944S (1986)

3 Adrian Pascu MERCEDES 230 E (1985)

ANTEBELUM

1 Mihai Hățiși FORD MODEL A (1929)

2 Irinel Ionescu PONTIAC Silver streak 8 Deluxe (1938)

3 Razvan Bădulescu FORD MODEL A (1931)

MUSCLE

1 George Mihalcea FORD MUSTANG (1966)

2 Felix Pătrășcanu FORD MUSTANG (1965)

3 Alin Cojocaru FORD MUSTANG GT 351 (1967)

SPORT

1 Mihai Popescu DACIA 1100 (1970)

2 Iulian Alexandru Constantin MERCEDES 500SEC (1985)

3 Mihai Hatis jr FORD ESCORT (1973)

PORSCHE

1 John Younis PORSCHE 911E (1970)

2 Dinu Dumitrașcu PORSCHE 911 RS 2.7 (1973)

3 Ștefan Vălsănoiu PORSCHE

EXPERȚI

1 Edwin Keleti FORD ESCORT MK1 (1976)

2 Dinu Dumitrașcu PORSCHE 911 RS 2.7 (1973)

3 Costin Gănescu FIAT X1/9 (1978)

ECHIPE

1 Retro Car Racing

2 Classic Car Club

3 Oldtimer Club

„Am avut parte de trei zile memorabile, organizarea a fost impecabilă și toată lumea prezentă a lăudat evenimentul care s-a bucurat de un număr record de participanți, 140. Am avut momente pentru toată familia și în final trei fericiți câștigători vor pleca la Istanbul cu premiile „Porsche On Track” oferite de partenerul nostru Porsche Inter Auto. Copiii s-au bucurat de cursa dintre Optinus Prime și London Bus, iar ca premieră absolută suntem foarte fericiți că am reușit să atragem cluburile și ca am putut avea cursuri de restaurare la care a asistat un număr impresionant de specialiști în domeniu.” Georgios Ladoupoulos, organizator.

Mai multe informații găsiți pe www.retromobilfest.ro.

Credit foto: Dan Străuți