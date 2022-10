Doza de IT este cea mai nouă emisiune din grila de programe a TVR 1. Postul național de televiziune va difuza noua emisiune, realizată in parteneriat cu revista connect, săptămânal, în fiecare sâmbătă, de la ora 12:00. Doza de IT va trata toate noutățile din domeniul IT, de la telefonia mobilă, până la smartphone-uri, laptopuri, wearables, periferice, jocuri şi, nu în ultimul rând, subiecte din aria Internetului.

Emisiunea este o coproducție TVR 1 și revista connect, cea mare revistă de tehnologie din Europa, și totodată una dintre puținele publicații de IT&C de pe piața locală, cu o experiență de peste 20 de ani în peisajul media din România.

Emisiunea va fi realizată de echipa connect România, cu Iulian Machi și Mihnea Ionescu în calitate de producători și coordonatori ai proiectului, iar echipa completă este formată din oamenii din spatele revistei connect.

„Am intrat în linie dreapta cu cea mai nouă emisiune de tehnologie care va intra în grila de programe TV. Ne bucură deschiderea și colaborarea cu cea mai consacrată televiziune din România, TVR 1, și ne propunem să aducem în prim plan cele mai noi informații din IT&C așa cum i-am obișnuit deja pe cititorii noștri din print sau online. După 20 de ani de apariții neîntrupte, connect are acum o acoperire 360 pe toate mediile de comunicare, iar cu Doza de IT vrem să ținem la curent publicul de TV cu cele mai proaspete informații din tehnologie, cele mai noi dispozitive, dar să și oferim câteva tips & tricks pentru utilizarea inteligentă a dispozitivelor smart care ne-au acaparat viața”, a declarat Iulian Machi, coordonator al trustului de presă care editează revista connect, dar și co-producător al emisiunii.

Doza de IT va fi prezentată și moderată de Claudiu Râpan, jurnalist cu peste șase ani de experiență în presa de tehnologie, actual redactor-șef al revistei connect România. El are la activ sute de review-uri ale celor mai populare gadget-uri, smartphone-uri, telefoane sau laptopuri și a moderat timp de doi ani emisiunea pentru pasionatii de tehnologie, la Adevărul Live. De-a lungul carierei sale în presă, Claudiu Râpan a mai activat ca jurnalist la publicațiile Gazeta Sporturilor, start-up.ro, Playtech.ro, Adevărul dar si ca PR, la Upspin Media, acolo unde s-a ocupat de proiecte pentru clienți IT&C precum AMD, Logitech sau LG.

„Mă bucur că putem aduce mai aproape de publicul larg subiectele cele mai importante din lumea tehnologiei, dar și recenzii, comparații și idei despre tot ce înseamnă acest univers plin de lucruri interesante de care ne lovim cu toții, mereu, în viața de zi cu zi. Îmi doresc ca Doza de IT să devină un produs care să fie urmărit de către toate generațiile pasionate de tech, indiferent de categoria de vârstă la care se încadrează”, a declarat Claudiu Râpan, prezentatorul Dozei de IT.

Scopul emisiunii Doza de IT este să aducă mai aproape de telespectatori universul tehnologiei și metodele de comunicare cu smartphone-uri, precum și diferențele culturale în utilizarea acestora, având în vedere convergența diverselor metode de comunicare – Internet, TV șiRadio.

Prima ediție a Dozei de IT analizează în amănunt iPhone 14, dar și doi dintre competitorii săi direcți, unde Claudiu Râpan a dezbătut alături de Emil Dragotă, redactor-șef Gadget.ro, avantajele și dezavantajele celor mai interesante flagship-uri din acest an. De asemenea, un alt punct focal al acestui prim episod este reprezentat de o dezbatere între aceiași doi jurnaliști despre viitorul produselor pliabile, fie că vorbim despre smartphone-uri sau despre laptopuri.