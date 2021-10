Clipe grele și pentru milionarul Cristian Țânțâreanu! Omul de afaceri, în vârstă de 77 de ani, a fost infectat cu COVID-19, fix înainte să primească și doza trei booster. Milionarul este foc și pară din cauza conspiraționiștilor care, spune el, ne-au adus la aceste recorduri negative de infectări, notează click.ro.

După spitalizare, milionarul a transmis un mesaj dur pentru cei care refuză vaccinarea. “Sigur că credeam, păi sunt tâmpit? Nu văd în fiecare zi ce este? Numai citind numărul de morți și de internați la ATI e suficient. Nu trebuie să te pricepi. Sunt foarte mulți idioți, eu i-aș aresta. Din cauza lor am ajuns să moară pe zi în România câți mor în toată Europa. Asta e crimă! Eu, în primul rând, pe ăștia care dezinformează i-aș băga în pușcărie. Există lege acum. A fost suficient să îi sperie de două ori și acum stau la cozi, tâmpiții! Au ajuns să stea duminica 5,6 ore la coadă, la vaccinare. Apar tot felul de medici idioți, tot felul de preoți tâmpiți… Eu i-aș da afară, să se ducă să facă alta meserie”, a spus omul de afaceri, potrivit sursei citate.

