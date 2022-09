Profesorul Ovidiu Milici salută poziția adoptată de președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică – ATOP, consilierul județean Tudor Plăcintă și de prefectul Alexandru Moldovan, după ce peste 5.000 de pescari amatori au solicitat intervenția pentru stoparea stării de degradare fizică și biologică în care a ajuns rîul Suceava. El consideră că lucrurile se vor schimba în bine în privința cursului de apă. Amintim că într-o petiție semnată de pescarii amatori Ovidiu Milici și Cătălin Bologa în numele celor peste 5.000 de pescari se arăta că exploatările haotice efectuate în albia rîului Suceava, poluarea excesivă, fenomenul braconajului care pare scăpat de sub control și nepăsarea Asociației Județene a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi – AJVPS Botoșani, sînt principalii factori care au contribuit la degradarea aproape ireversibilă a rîului Suceava. AJVPS Botoșani gestionează porțiunea cea mai mare a rîului Suceava de la izvoarele sale și pînă la vărsare. Prezent astăzi în studioul Radio Top, profesorul Milici a declarat: „Tudor Plăcintă a luat act de demersul celor cîteva mii de pescari suceveni și utilizîndu-se de competențele legale a înaintat cîte o adresă către Poliție, Jandarmerie, AJVPS Botoșani, Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția mediului și Sistemul de Gospodărire a Apelor. Îi mulțumesc pentru implicare domnului Plăcintă. Apoi, m-a surprins plăcut deschiderea și atitudinea pe care prefectul Moldovan a avut-o față de acțiunea noastră. Prefectul s-a autosesizat și a dispus crearea unei comisii mixte, formată din reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei, SGA și Gărzii de Mediu. Am fost contactat de cei de la Poliție și mi s-au cerut lămuriri, ceea ce mă face să cred că situația semnalată e luată în serios”. Profesorul-pescar a completat: „Nu sînt copil să cred că fenomenul braconajului, fenomenul poluării sau al exploatării ilegale de pietriș din albia rîului Suceava, care are un impact extrem de nociv asupra faunei piscicole, și nu numai, se vor stopa. Nu sînt naiv, însă vreau să cred că aceste fenomene se vor atenua semnificativ. Mă bucură faptul că întreținerea apei Sucevei începe să fie luată mult mai în serios de instituțiile statului”. Întrebat dacă AJVPS Botoșani a avut vreo reacție, Ovidiu Milici a răspuns: „Deocamdată absolut niciuna, sub nici o formă”.