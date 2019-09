Tehnologia 5G reprezinta un pas inainte destul de important pentru conectivitatea la internetul mobil si sa ofere utilizatorilor date de descarcare mai rapide, viteza de incarcare, acoperire mai larga, conexiuni mai stabile si sa permita accesul mai multor dispozitive sa se conecteze in acelasi timp.

Dar, desi despre aceste promisiuni s-a vorbit pe o scara larga si la nivel teoretic, aducerea tehnologiei 5G reprezinta un avantaj major si pentru marile companii. Pana in prezent compania de telecomunicatii Verizon din America a inceput deja lansarea retelei 5G, o serie de retele mobile din Marea Britanie au lansat si acestea astfel de servicii, insa nici China nu s-a lasat mai prejos.

Pentru consumatori acest lucru va insemna ca in curand vor putea sa se bucure de beneficiile 5G prin intermediul operatorilor de telefonie mobila. Si aceasta deschidere de conexiuni hiper-rapide catre clientii din intreaga lume reprezinta o oportunitate reala pentru marketingul mobil, marketingul online si afacerile de publicitate si creare site-uri din intrega lume.

Revolutia 5G – cum functioneaza noua tehnologie

Inainte de a privi catre modalitatile prin care 5G ar putea sa ajute, trebuie sa ne gandim mai intai la modul in care este setata aceasta sa revolutioneze, modul in care consumatorii interactioneaza cu aplicatiile, serviciile si jocurile de pe telefon.

De exemplu, din privinta experientei utilizatorilor, un film care dureaza 20 de minute pentru a-l descarca cu ajutorul tehnologiei 4G, va dura cu tehnologia 5G doar cateva secunde. Acest lucru este simplu: va permite consumatorilor sa experimenteze experiente de continut mult mai rapid decat au facut-o pana acum. Acesta va reduce timpul de incarcare pe site-urile de comert electronic, va oferi accesul la continut media mai usor decat oricand si va permite experiente de joc – precum streaming de jocuri sau VR mobile – care au fost limitate pana in prezent.

In timp ce experienta mobila actuala va fi optimizata foarte mult cu ajutorul 5G, a doua modalitate prin care va schimba experienta consumatorilor este prin revolutionarea lumii la nivel mondial.

Cu ajutorul tehnologiei 4G au fost posibile numeroase evolutii, cum ar fi masinile fara soferi, datele personale in domeniul sanatatii in timp real si capacitatea de a gestiona in mod inteligent casa. 5G nu promite doar sa imbunatateasca experienta actuala a consumatorilor pentru ca poate schimba chiar lumea.

Oportunitatea de marketing si publicitate mobila 5G

Cel mai important motiv pentru care 5G va oferi o oportunitate reala pentru comerciantii si agentii de publicitate mobile este faptul ca va creste importanta utilizarii dispozitivelor mobile in viata consumatorilor.

Prin deblocarea unei experiente de internet care este comparabila – sau chiar mai buna – decat majoritatea conexiunilor de internet prin cablu din intreaga lume, dispozitivele mobile vor deveni probabil dispozitivul principal pentru utilizatorii din intreaga lume.

Aceasta reprezinta o oportunitate reala pentru ecosistemul de publicitate mobil existent. 5G va permite agentilor de publicitate sa ruleze formate publicitare mai bogate – cum ar fi reclame video de inalta calitate sau interactive – intr-o maniera mai putin perturbatoare. Viteza schimbului de publicitate va creste (la fel si viteza cu care utilizatorii acceseaza aplicatiile). 5G va micsora perturbarea publicitatii, deoarece formate mai bogate se vor incarca si vor rula in timp ce preia o cota relativ mai mica din datele accesibile ale unui utilizator.

Dar marketerii si agentii de publicitate trebuie sa gandeasca mai departe de atat. 5G va fi important pentru ca va pune dispozitivele mobile in centrul intregii economii globale. Inteligenta artificiala ar putea deveni un jucator important in marketing si publicitate mobila, facilitand dialogul rapid de care are nevoie pentru a avea succes.

Valorificarea afacerii prin tehnologia 5G

Lansarea tehnologiei 5G la nivel global inca se lasa asteptata. Pe scurt, potentialul sau nu va fi valorificat in viitorul apropiat. In timp ce domenii precum tehnica de sanatate sau AR / VR au sanse diferite de succes, 5G le va impulsiona in mod inevitabil, deoarece este urmatoarea evolutie a infrastructurii mobile. Beneficiile pe care le ofera vor fi realizate in timp.

Prin urmare, agentii de publicitate si agentiile de marketing ar trebui sa caute sa-si imbunatateasca eforturile mobile existente pentru a le valorifica la capacitate maxima. Trebuie sa fie totodata pregatit pentru ca a cincea generatie de conectivitate la internet va transforma radical mediul online.