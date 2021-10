Neavând nici o cale de scăpare, pe uscat sau pe mare, și fără semne de îmbunătățire a situației, generalul Cornwallis s-a predat în data de 19 octombrie la Yorktown, Virginia, împreună cu cei 8.000 de soldați britanici aflați sub comanda sa, în fața generalului Washington și a armatei aliate, punând astfel capăt unor mari operațiuni militare din timpul Războiului American de Independență.

Victoria a fost rezultatul unei campanii marine și terestre americano-franceze, campanie care rămâne un model de sincronizare și de cooperare. Pe parcursul a șase ani de război în America, britanicii profitaseră întotdeauna de avantajul considerabil oferit de controlul asupra mării. Dar deodată – și pentru scurt timp – s-a ivit o ocazie navală pentru rebeli.

Aflat cu armata în jurul orașului New York, Washington a primit vestea că amiralul de Grasse și flota sa franceză din Indiile de Vest se îndreaptă spre nord, către Chesapeake Bay, unde aveau să fie disponibili pentru operațiuni la mijlocul lui octombrie. Prezența unei flote franceze într-o asemenea poziție era de natură să taie comunicațiile dintre armatele britanice din Virginia și New York, făcând ca mai ales armata din sud să fie vulnerabilă la blocade și la atacuri.

Washington și armata au plecat în marș forțat dinspre New York spre sud, însoțiți de o armată franceză, aflată sub comanda generalului Rochambeau. Ajunși în Virginia, la mijlocul lunii septembrie, aliații au făcut joncțiunea cu o altă armată americană, sub comanda generalului Lafayette. Flota franceză, având încă 3 000 de soldați și artilerie de asediu, ajunsese deja la Chesapeake Bay, unde pusese pe fugă o flotă britanică.

Pe 28 septembrie, având la dispoziție o armată de 17 000 de oameni, dintre care jumătate erau francezi, Washington a început asediul orașului Yorktown. Cornwallis a recunoscut că poziția sa era una fără speranță și, pe 17 octombrie, a cerut armistițiul. Astfel, americanii, cu ajutorul crucial al aliaților lor francezi, au învins cea mai puternică armată a lumii.

Totul a fost o înșiruire extraordinară de evenimente, cel puțin la fel de extraordinară ca exemplele date în cântecul în acordurile căruia au mărșăluit (conform legendei) soldații britanici afară din Yorktown, pentru a-și depune armele:

„Dacă poneii ar călări oameni și iarba ar paște vacile,

Iar pisicile ar fi vânate prin găuri de șoareci…

Dacă primăvara ar fi vară și vara, primăvară,

Atunci toată lumea ar fi cu susul în jos”.

