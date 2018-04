Deliric x Silent Strike (inclusiv CTC), Persona, Robin and the Backstabbers, Karpov Not Kasparov și Mes Quins vor cânta la Muzeul Satului din Timișoara.

Deliric x Silent Strike este ceea ce obții atunci când un producător de coloane sonore și de IDM se ciocnește cu un rapper de categorie grea. Sunetul lor comun este ca atunci când îți iei un pumn în față de la Realism, cavalerul acela întunecat cu cele mai bune intenții. Mai mult de-atât, conceptul lor live îi conține, după cum urmează: pe Deliric și pe Silent Strike drept principalii suspecți; pe Vlad Dobrescu și pe DOC ca întăriri din aripa CTC; pe Alina, Nicoleta, Maria și Corina ca doamnele superbe de la Muse Quartet; precum și pe inegalabilul Dan Basu, care-și proiectează măiestria vizuală.

Privește: Deliric x Silent Strike – Ceață

După ce a fondat prima casă de discuri independentă pe hip hop din România, Facem Records, la sfârșitul anilor ‘90, Deliric a pus-o la comun cu VD și DOC drept CTC, unul dintre cele mai remarcabile triouri de rap. După câteva albume în formula asta și niște proiecte solo, l-a cunoscut pe Silent Strike în 2005. Piesele care s-au născut din această colaborare (“Gloanțe Oarbe” în 2009, “Demoncrație” în 2010, “Negru” în 2011, “Ambrozie” în 2011) aveau doar să prevestească ceea ce a urmat.

Privește: Deliric & Silent Strike – Ambrozie

Aflat în lucru încă din 2009, DELIRIC X SILENT STRIKE — albumul lor omonim — a apărut pe pagina lui Deliric în vara lui 2016. Singura lor promovare au fost două anunțuri pe Facebook, câte una pe fiecare pagină a celor doi artiști. Surlele și trâmbițele au venit abia după, nu de la echipa lor de marketing, ci datorită entuziasmului care s-a clădit în sfera muzicală. Anul trecut, ei au vândut toate biletele la concertul lor de la Arenele Romane, un loc legendar, de 5 500 de locuri, din Parcul bucureștean Carol.

Persona revine spectaculos după o pauză de câțiva ani și debutează la R:EVOL:UTION! Din 31 mai până pe 2 iunie, vei avea ocazia unică să asculțu una dintre cele mai bune formații românești la festivalul nostru iubit.

Inspirat de filmul lui Ingmar Bergman, proiectul s-a materializat în Timișoara în 2003. Suburbia Afterlife, cel mai de succes album al lor, a apărut la ECM Germania și cartografiază drumul muzical al formației încă de la începuturile ei, conținând 10 din cele mai bune piese pe care le-au scris pe parcursul anilor.

Privește: Persona – Revolution Festival promo

Băieții combină sunet acordurile de chitară cu sintetizatoare și melodii pop, dar cu o doză de rock’n’roll și funk. Astfel, Suburbia Afterlife se relevă ascultătorului nu atât de mult ca un album concept, ci mai degrabă ca o colecție de piese, fiecare cu propria sa identitate, ale căror versuri tratează teme clasice, precum iubire-ură.



Robin and the Backstabbers se autodescrie drept „un band de pop melodramatic”. Pornit în 2010, a durat doar trei ani pentru ca proiectul să primească atât premiul „Best Alternative Rock”, cât și „Artists of the Year” la On Air Music Awards. După 8 single-uri care au ajuns pe numărul 1 în topurile Radio Guerrilla și un album-succes de debut în 2012, au scos Arhanghel’sk în 2015, a doua parte a trilogiei în curs de finisare, Bacovia Overdrive.

Trupa s-a format în 2010, după o plimbare izolată prin munții Călimani a liderului Andrei Robin Proca. În ciuda etichetei asumate, sunetul lor aduce mai mult a pop decât a rock, prima lor piesă de succes fiind scoasă chiar în acel an.

Privește: Robin and the Backstabbers – Cristina (live @ Cetatea Făgăraș)

În primăvara lui 2011, se naște următorul lor single („Soare cu dinți”). Asta aduce tot mai multă atenție asupra lor, care ajunge să deschidă pentru British Sea Power la București, urmând ca formația să deschidă pentru festivaluri naționale precum AlternaTIFF, B’estfest Summer Camp and Padina Fest, în timp ce scot o piesă nouă și controversată, „Cristina”. 2017 i-a prins în timp ce munceau la piese noi pentru cel de-al treilea album, dar și pregătindu-se de un nou show-concept live, “Proiectul Reconstituirea” o experiență audio-video imersivă, bazată pe filmul românesc clasic cu același nume al anilor ‘60, concept pe care în vor aduce la R:EVOL:UTION FESTIVAL!

Karpov Not Kasparov e format din Valeriu Borcoș și Eduard Gabia. Încă din 2009, aceștia pun sintetizatoarele lângă trusa de tobe într-o formă cooperativă, mai degrabă decât competitivă. Sunetul lor variază considerabil, de la jazz-electronica downbeat la tipare repetitive care sună techno, combinate cu melodii orientale. Apropo de chestii orientale, prelucrarea lui „Mechanical Turk” de Mehmet Aslan a făcut valuri prin cluburile din lumea-ntreagă. Cu următorul lor LP pe vine cândva în vară, fă cumva să-i prinzi pe tipii ăștia la scena Lunatica a R:EVOL:UTION.

Privește: Karpov Not Kasparov – Mechanical Turk (Vocal Edit)

Mes Quins e un grup electrock și synth pop, format în 2008 în București, de către chitaristul Ovidiu Chihaia și actorul-autorul-umoristul Silviu Gherman. „In The Land Of The Dead” (2009), videoul pentru piesa lor de debut tras de către Miruna Boruzescu, a fost văzut des pe la MTV România. După aceea, trupa a lansat două albume apreciate, Electro German (2012) și Vive La Promiscuitate (2016).

Privește: Mes Quins – In The Land Of The Dead

Deliric x Silent Strike, Robin and the Backstabbers, Persona, Vlad Dobrescu, Karpov Not Kasparov și Mes Quins vor concerta la R:EVOL:UTION Festival, care va avea loc între 31 mai și 2 iunie la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, alături de Gogol Bordello, Dub FX, Wilkinson, Mortiis, 1000mods, Nicole Moudaber, Raresh și mulți alții. Biletele pe trei zile sunt disponibile la 169 de lei, sau la 189 de lei, cu camping inclus.

Acestea pot fi achiziționate de pe eventim.ro și iabilet.ro.