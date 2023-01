► Sezonul estival 2023 aduce pentru litoralurile românesc și bulgăresc reduceri early booking de până la 50%, avansuri mici de maxim 10% și diferență de 90% cu 10 zile înainte de intrare la cazare

IRI Travel, principalul touroperator specializat atât pe litoralul bulgăresc, cât și pe cel românesc, anunță lansarea în forță a ofertelor tip early booking pentru sezonul estival 2023, sub genericul ”Vacanță la Marea Neagră”.

Sezonul estival 2023 aduce pentru litoralurile românesc și bulgăresc reduceri early booking de până la 50%, avansuri mici de maxim 10% și diferență de 90% cu 10 zile înainte de intrare la cazare. Astfel turiștii beneficiază de reducerile maxime de early booking însă nu riscă nimic, deoarece avansul este rambursabil. Efortul financiar al acestora este minim pentru că vor achita diferența de bani în cazul vacanțelor de vară abia peste 6-7 luni.

IRI Travel si agențiile partenere din toată țara se așteaptă ca din 3 ianuarie rezervările să crească exponențial și datorită menținerii unor reduceri de early booking maximale pe toată luna ianuarie

”Ultimul trimestru din 2022 ne-a arătat o creștere substanțială a rezervărilor tip early booking atât pentru litoralul românesc, cât și pentru cel bulgăresc, cu circa 40% față de aceeași perioadă a anului precedent. 2023 pare un an mult mai stabil și predictibil față de anii precedenți, unica temere a turiștilor fiind cea financiară. Tocmai de aceea, turiștii preferă reducerile early booking, care le salvează bugetele și pot acoperi eventualele scumpiri sau rata inflației. Avem un litoral al Mării Negre, împărțit între două țări. Dacă reunim ambele părți, această rivieră reprezintă destinația de bază a românilor, ca număr de turiști. Există prețuri pentru toate buzunarele. Dacă Bulgaria stă excelent la capitolul hotelurilor în regim all inclusive, mă bucură că și pe litoralul românesc sunt, la ora actuală, aproape 40 de hoteluri cu astfel de servicii. Pe ambele litoraluri am constatat că au fost făcute în continuare investiții noi, în modernizări sau în hoteluri noi”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Marea majoritate a turiștilor români aleg hoteluri de la 3 stele în sus, în Bulgaria optând în special pentru servicii all inclusive, dar cu o tendință în creștere în acest sens și în țara noastră. Cele mai solicitate sunt, la ora actuală, pe ambele litoraluri, hotelurile de 4 și 3 stele, ambele categorii cu o pondere de 50% din total, urmate de hotelurile de 5 stele, cu o pondere de 40%.

Iată exemple de oferte (cu reducerile early booking aplicate) pentru ambele litoraluri, pentru un sejur de 5 nopți, perioada 1-6 iunie 2023:

Bulgaria

Balchik

Hotel 3*, tarif 102 euro/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 109 euro/persoană/sejur, mic dejun

Albena

Hotel 3*, tarif 118 euro/persoană/sejur, all inclusive

Hotel 4*, tarif 139 euro/persoană/sejur, all inclusive

Hotel 5*, tarif 327 euro/persoană/sejur, demipensiune

Nisipurile de Aur

Hotel 3*, tarif 110 euro/persoană/sejur, all inclusive

Hotel 4*, tarif 115 euro/persoană/sejur, all inclusive

Hotel 5*, tarif 263 euro/persoană/sejur, demipensiune

Obzor

Hotel 3*, tarif 137 euro/persoană/sejur, all inclusive

Hotel 4*, tarif 167euro/persoană/sejur, all inclusive

Hotel 5*, tarif 624 euro/persoană/sejur, ultra all inclusive

Sunny Beach

Hotel 3*, tarif 104 euro/persoană/sejur, all inclusive

Hotel 4*, tarif 108 euro/persoană/sejur, demipensiune

Hotel 5*, tarif 167 euro/persoană/sejur, all inclusive

Duni

Hotel 4*, tarif 259 euro/persoană/sejur, all inclusive

Hotel 5*, tarif 333 euro/persoană/sejur, all inclusive

Pomorie

Hotel 3*, tarif 113 euro/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 133 euro/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 5*, tarif 435 euro/persoană/sejur, ultra all inclusive

Mamaia

Hotel 3*, tarif 383 lei/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 483 lei/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 5*, tarif 1518 lei/persoană/sejur, demipensiune

Eforie Nord

Hotel 3*, tarif 392 lei/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 550 lei/persoană/sejur, mic dejun

Eforie Sud

Hotel 3*, tarif 540 lei/persoană/sejur, mic dejun

Costinești

Hotel 3*, tarif 566 lei/persoană/sejur, mic dejun

Neptun

Hotel 3*, tarif 275 lei/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 480 lei/persoană/sejur, mic dejun

Olimp

Hotel 3*, tarif 747 lei/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 1166 lei/persoană/sejur, demipensiune

Venus

Hotel 3*, tarif 437 lei/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 518 lei/persoană/sejur, mic dejun

Jupiter

Hotel 3*, tarif 270 lei/persoană/sejur, mic dejun

Saturn

Hotel 3*, tarif 416 lei/persoană/sejur, mic dejun

Cap Aurora

Hotel 3*, tarif 757lei/persoană/sejur, mic dejun

Mangalia

Hotel 3*, tarif 1186 lei/persoană/sejur, mic dejun