Daca si tu esti la momentul bilantului pentru anii care au trecut si incerci sa iti modifici sau sa concepi o noua strategie de crestere a business-ului, acest articol te va ajuta. E important sa te gandesti cum sa dezvolti business-ul pentru care esti responsabil si finalul de an poate fi un moment bun. Decat sa visezi la Craciun si vacanta de iarna, conceperea unei bune strategii pe 2019 te poate ajuta sa ai mai mult succes in anul care vine.

Iata ce ar trebui sa iei in calcul pentru 2019:

1. Mai mult online

Indiferent de business-ul pe care il ai, e necesara componenta online. Daca inca nu ai un site, fa-ti unul si apoi promoveaza-l. Publicitatea online poate fi mai ieftina si mai eficienta decat cea offline si iti poate asigura o crestere mai rapida.

Daca ai deja un site, cauta metone inedite prin care sa il promovezi si nu uita de SEO. Orice site e necesar sa fie optimizat pentru motoarele de cautare, astfel incat sa ai acces la un numar cat mai mare de utilizatori.

2. Comunica mai mult

Proiectele tale trebuie sa ajunga cunoscute, business-ul tau trebuie sa ajunga la potentialul client. Pot face asta prin promovare traditionala, insa, daca nu prea ai buget, poti sa apelezi la comunicate de presa. Exista o serie de site-uri de comunicate, unde poti sa postezi comunicate despre business-ul tau.

In plus, in cazul in care optetii pentru pachete de abonament, poti beneficia de postarea unui numar mare de comunicate de presa timp de 6 – 12 luni pentru o suma destul de mica.

Astfel, vei putea comunica informatii despre mai multe proiecte ale companiei, dar si noutati, promotii, lansari de prosuse ori evenimente in care firma e implicata.

De asemenea, prin intermediul comunicatelor cu link spre site-ul tau vei putea sa sustii si campaniile de SEO, nu doar pe cele de PR. Deci vei avea un avantaj dublu.

3. Informeaza-te

Se spune ca un om informat e un om puternic si ca invatarea nu se opreste in mometul in care termini scoala. Si chiar asa e! Informatia se actualizeaza cu atata rapiditate, incat e nevoie ca mereu sa fim conectati la noile tehnologii, noile descoperiri, pentru a tine pasul cu ceea ce se intampla in domeniul in care activam si in domeniile conexe.

Asadar, propune-ti ca in 2019 sa citesti mai mult, sa particip la mai multe cursuri si evenimente de business. Pe langa informatia noua si relevanta de care vei beneficia, poti intra in contact cu alti oameni de afaceri sau cu potentiali clienti. Si asta poate ajuta business-ul tau.

Cu siguranta, exista mai multe idei si rezolutii pe care ar trebui sa le pui pe hartie si sa incerci sa le pui in practica in noul an. Astfel, rezolutia bonus ar fi sa contribui si tu la aceasta scurta lista de rezolutii care te pot ajuta in 2019!

Sursa: Afaceri si leadership feminin