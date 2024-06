Biroul Electoral Central a publicat astăzi rezultatele finale ale alegerilor din municipiul Suceava. Candidatul PSD Vasile Rîmbu a obținut un procent de 42,48%, fiind votat de 17.186 de alegători din municipiul Suceava. Pe locul doi s-a situat actualul viceprimar PNL al Sucevei, Lucian Harșovschi, acesta obținând un procent cu 27,65%, cu 11,187 de voturi.

Rezultatele finale sunt următoarele:

RÎMBU VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 17.186 42,48 % HARŞOVSCHI LUCIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 11.187 27,65 % ANDRONACHE MARIAN ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI 6.232 15,40 % AXINTE CĂTĂLIN ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3.770 9,31 % NEŞCULESCU ANDREI-IONUŢ PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 991 2,44 % MUNTEANU TEODORA 776 1,91 % HARASIM CONSTANTIN PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL 314 0,77 % TOTAL – 40.456 100%

Potrivit rezultatelor transmise de Biroul Electoral Central, PSD va avea în următorul mandat nu mai puțin de 10 consilieri locali. PSD a avut 9 consilieri la prima împărțire a mandatelor și a mai obținut un mandat la redistribuirea voturilor. PNL va avea șase consilieri, ADU (USR – PMP – Forța Dreptei) va avea patru consilieri, în timp ce AUR va avea trei reprezentanți în deliberativul local.

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 15.139 37,67 % 10 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 10.238 25,47 % 6 ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI 5.711 14,21 % 4 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 4.828 12,01 % 3 PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA 1.377 3,42 % 0 MUNTEANU TEODORA 871 2,16 % 0 ARĂMESCU ADRIAN 824 2,05 % 0 PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL 669 1,66 % 0 PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 524 1,30 % 0 TOTAL 40.181 100% 23