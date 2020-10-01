Rezultate oficiale. Voturile obținute de toți candidații din județ pentru funcția de primar
La alegerile pentru primari, candidații PNL din județ au obținut cel mai mare număr de voturi, 99.302, urmați de cei de la PSD, cu 93.667 de voturi. Pe următoarele locuri s-au clasat candidații pentru funcțiile de primari de la PMP – 23.865 de voturi, Alianța USR-PLUS – 14.737 de voturi și Pro România – 11.280 de voturi. Din totalul celor 114 de unității administrativ teritoriale din județul Suceava, PNL a câștigat funcțiile de primar în 53 de localități. PSD va avea primari în 48 de localități, PMP în 4 localități, alți patru primari sunt independenți, în timp ce Alianța USR – PLUS va avea trei primari, iar Pro România și Partidul Alternativa Dreaptă câte un primar.
Suceava
|LUNGU ION
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|9800
|ANDRONACHE MARIAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|6039
|CUŞNIR IOAN DAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5188
|SINESCU FLORIN
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|2822
|MUNTEANU TEODORA
|ALIANȚA USR PLUS
|2202
|OPINCARU ALIN-COSTINEL
|UNIUNEA PENTRU BUCOVINA
|1140
|BĂIŞANU ŞTEFAN-ALEXANDRU
|PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)
|1130
|COBZARU PETRU
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|581
|BOGHIAN VASILE-CONSTANTIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|532
|CANURĂ ROMEO-CRISTIAN
|PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
|334
|NEŞCULESCU ANDREI-IONUŢ
|283
|ACIBOTĂRIŢĂ DAN
|PARTIDUL VERDE
|255
|NEDEA GHEORGHE
|233
|BOGHIAN MARIUS-MIHAI
|PARTIDUL ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE
|164
|TOTAL
|30703
Câmpulung Moldovenesc
|NEGURĂ MIHĂIŢĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4745
|PAVĂL ŞTEFAN
|ALIANȚA USR PLUS
|559
|CÎRMACI NICOLAI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|489
|ROBCIUC SILVIU-FLORIN
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|356
|IFTIME ALIN-COSTEL
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|344
|TOTAL
|6493
Fălticeni
|COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|7634
|VASILIU IONEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1505
|MÎNDRUŢĂ GHEORGHIŢĂ
|ALIANȚA USR PLUS
|1351
|ALDEA GHEORGHE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|159
|ILIŞESCU IOAN
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|153
|AMARIEI MARIUS
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|121
|BLANARIU CONSTANTIN
|PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
|48
|TOTAL
|10971
Rădăuți
|LOGHIN BOGDAN-ANDREI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|3881
|TATAR NISTOR
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2846
|BODNAR DANIEL
|605
|NICOLAU BOGDAN-ADRIAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|575
|OLAREAN AUREL
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|495
|MIRON CĂTĂLIN
|PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
|293
|AGAPE IONUŢ-VOICU
|ALIANȚA USR PLUS
|260
|STAN OLIVIA
|178
|SASCĂU SEBASTIAN
|139
|CIOBOTARIU DUMITRU
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|102
|HRIŢCAN CONSTANTIN-CRISTINEL
|PARTIDUL SOCIAL POPULAR -ROMÂN
|86
|TOTAL
|9460
Vatra Dornei
|BONCHEŞ ILIE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2628
|ARICIUC PETRU-BOGDAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1787
|VOLOŞENIUC MIHAI-SORIN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|1016
|REY ADRIAN-RADU
|ALIANȚA USR PLUS
|860
|MORARIU NICOLAIE-CRISTINEL
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|206
|TOTAL
|6497
Broșteni
|HURJUI ALEXANDRU
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|932
|CHIRIAC NICOLAE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|528
|BÎRSAN ION
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|317
|MOLODESCHI MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|293
|ILIŞANU CEZAR
|PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)
|246
|HLIHOR MARCEL
|PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
|207
|GHEORGHIŢĂ VIOREL
|ALIANȚA USR PLUS
|124
|TOTAL
|2647
Cajvana
|TOMĂSCU GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1198
|SAVU GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|701
|MÂRZA IOAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|572
|ŞOLDAN CĂTĂLIN
|ALIANȚA USR PLUS
|107
|SAVU NECHITA
|PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
|63
|TOTAL
|2641
Dolhasca
|ISACHI DECEBAL-DUMITRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2441
|COJOCARIU MARIA
|710
|GHEORGHIŢĂ IULIAN-IONEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|482
|BOGZA DAN-IONEL
|ALIANȚA USR PLUS
|211
|ICHIM COSTICĂ-ROMICĂ
|PARTIDUL ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE
|192
|RUSU FLORIN-DANIEL
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|93
|GRIGORUŢ ALEXANDRU
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|71
|TOTAL
|4200
Frasin
|BALAN MARINEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1010
|RUSU IOAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|584
|PALAHNIUC IULIAN
|ALIANȚA USR PLUS
|533
|DRELCIUC DRAGOŞ-BOGDAN
|BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE
|221
|GEMĂNAR FLORIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|204
|CIORNEI CORNELIU-NICOLAIE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|96
|TOTAL
|2648
Gura Humorului
|URSACIUC MARIUS-IOAN
|3043
|DUPRII GELU-VIOREL
|ALIANȚA USR PLUS
|805
|SIMEREA STELIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|624
|ROMANESCU ADRIAN-NECULAI
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|301
|BOGHIU GHIOCEL-IOAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|199
|TOTAL
|4972
Liteni
|ONISII TOMIŢĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2265
|GRIGORE LIVIU-PETRICĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|397
|BALAN LENUŢA
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|348
|ŢURCANU PETRICĂ
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|181
|GÎTMAN ANDREI
|ALIANȚA USR PLUS
|108
|MANILIUC CORNELIU
|37
|TOTAL
|3336
Milișăuți
|CĂRARE VASILE
|ALIANȚA USR PLUS
|856
|MARIUŢEAC GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|758
|VIŢEGA MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|308
|DANILIUC MIRCIA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|137
|HRENIUC IOAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|111
|PASCARU IOAN-VIRGIL
|23
|VOIAŞCIUC PETRU-MIHAI
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|14
|TOTAL
|2207
Salcea
|BELŢIC PÂRWUŞOR-ŢICU-EZEKIEL
|PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ
|2372
|LUNGU ILIE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|891
|IONESCU CORNEL
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|463
|ATODIRESEI GABRIEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|196
|MITREA ŞTEFAN CONSTANTIN
|56
|STANCIU VIRGIL
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|55
|LEONTE GHEORGHE
|PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
|44
|BARBĂLATĂ LORIN CONSTANTIN
|ALIANȚA USR PLUS
|43
|TOTAL
|4120
Siret
|POPOIU ADRIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2213
|POPOVICI SORIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1008
|CORDUNEANU EMANUEL-DAN
|ALIANȚA USR PLUS
|99
|CUZEC IONEL
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|98
|TOTAL
|3418
Solca
|ŢEHANIUC CORNEL-TRIFAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|747
|MALINESCU MARIA
|ALIANȚA USR PLUS
|144
|ŢĂRANU-HOFNĂR VALERUŢ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|118
|TOTAL
|1009
Vicovu de Sus
|SCHIPOR GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2811
|POLEUCĂ GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1136
|CORNEA ROMICĂ-DORIN
|327
|JURAVLE-NISTOR REVECA
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|216
|DANILĂ-ANTOCHI DIMITRIE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|45
|TOTAL
|4535
Adâncata
|CUCU VIOREL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1372
|CEOBANU MARIAN-VIOREL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|158
|REUŢ ŞTEFAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|47
|TOTAL
|1577
Arbore
|TIPERCIUC VASILE-DAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1992
|HRINCESCU IONEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|450
|BULIGA CRISTINEL-TOADER
|PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
|156
|TOTAL
|2598
Baia
|TOMESCU MARIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2164
|GOGU CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|368
|LUPOAIA COSTICĂ
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|76
|TOTAL
|2608
Bălăceana
|COJOCARIU CONSTANTIN-OCTAVIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|398
|OLAR ALEXANDRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|101
|GROSU GEORGEL
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|42
|TOTAL
|541
Bălcăuți
|ŞOIMAN VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|819
|BODNAR VASILE-DORINEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|360
|HOMENIUC NICULAE
|PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)
|36
|TOTAL
|1215
Berchișești
|ŢARAN ZENOVIA-VIOLETA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1261
|ŢVELENIUC SORIN-NICOLAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|124
|TOTAL
|1385
Bilca
|RUSU ZAHARIE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|952
|PATRAŞ IONUŢ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|175
|PUHA IONEL-CRISTINEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|133
|BAHNEAN VASILE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|97
|LEVIŢSCHI RODICA
|48
|TOTAL
|1405
Bogdănești
|SOPON CRISTIAN-FLORIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|700
|ROGOJÎNĂ TRAIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|501
|ANDRIEŞ ROBERT-VASILE
|ALIANȚA USR PLUS
|421
|MITOCARIU-NICĂI DĂNUŢ
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|43
|TOTAL
|1665
Boroaia
|BERARIU VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1414
|HORGA CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|201
|TOTAL
|1615
Bosanci
|MIRON NECULAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1656
|NICHIFOR ALEODOR
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|525
|CURIC ANTON
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|130
|CÎRLAN ANANIE
|ALIANȚA USR PLUS
|43
|DRĂGOI GHEORGHE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|37
|TOTAL
|2391
Botoșana
|GHIAŢĂ IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|847
|GHIAŢĂ IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|261
|TOTAL
|1108
Breaza
|LESENCIUC GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|483
|POLEANSCHI DAMIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|217
|HRENIUC PETRU-GEORGE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|15
|TOTAL
|715
Brodina
|UHLIUC VASILE
|641
|HOCHIAN IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|406
|CRUŢ CRISTINEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|232
|SAVIN LIVIU
|ALIANȚA USR PLUS
|141
|IHNATIUC DUMITRU
|PARTIDUL VERDE
|36
|TOTAL
|1456
Bunești
|ŞTEFAN IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|634
|CIORNEI CEZAR-GABRIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|485
|CURIC CONSTANTIN
|ALIANȚA USR PLUS
|76
|TOTAL
|1195
Burla
|PINTILIUC VIOREL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|548
|JURAVLE DUMITRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|346
|JURAVLE NICHIFOR
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|21
|TOTAL
|915
Cacica
|TODOSI PETRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|883
|CIORNEI CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|623
|FLUTUR MILUŢĂ
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|92
|BARANAI MIRCEA
|73
|DOMONCO ROMICĂ
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|37
|TOTAL
|1708
Calafindești
|FRÎNCU ADRIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|691
|SAVIUC LOGHIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|551
|HERMAN PANFIL
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|42
|TOTAL
|1284
Capu Câmpului
|BÎRSAN MARCELA-ELENA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1080
|OBREJA IONUŢ-ANDREI
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|56
|BRADU MIRCEA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|47
|PRELUCĂ FLORIN-CONSTANTIN
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|42
|TOTAL
|1225
Cârlibaba
|DANCIU GABRIEL-MICHAEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|468
|HELCHELCIUC PETRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|279
|ŞANDRU CONSTANTIN
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|90
|BEJENAR CIPRIAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|60
|TOTAL
|897
Ciocănești
|CIOCAN RADU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|625
|LUPESCU PAUL-IULIAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|71
|NICULIŢĂ MARILENA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|66
|TOTAL
|762
Ciprian Porumbescu
|NIMIŢEAN DUMITRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|671
|CORSEI ANDREEA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|32
|TOTAL
|703
Comănești
|PĂSTRĂV GRIGORAŞ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|722
|COTLEŢ ION
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|172
|SOFIAN SORIN-MIHAI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|98
|TOTAL
|992
Cornu Luncii
|FRON GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2303
|VERDEŞ LUCIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|567
|TOTAL
|2870
Coșna
|PARDĂU GAVRIL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|640
|BERARI VASILE-MARCEL
|ALIANȚA USR PLUS
|118
|IUGA SIMION
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|97
|TOTAL
|855
Crucea
|RUSU DORIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|640
|NICOLESCU IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|136
|BÎRSANU ION
|PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)
|39
|CATRINARU DUMITRU
|PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
|19
|TOTAL
|834
Dărmănești
|CHIDOVEŢ DAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1979
|MATEICIUC VIRGIL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|187
|URZICĂ COSTEL
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|109
|TOTAL
|2275
Dolhești
|BĂRCULESCU CRISTINEL-NECULAI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1340
|DARABĂ CĂTĂLIN-GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|181
|PANDELEA NECULAI
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|32
|TOTAL
|1553
Dorna Arini
|MAZĂRE ANDREI ŞTEFĂNIŢĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|825
|HAJA MARIUS-DUMITRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|505
|NECULA DORU
|PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
|200
|CIMBRU GHEORGHE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|81
|TOTAL
|1611
Dorna Candrenilor
|CANDREA DĂNUŢ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1346
|FLĂMÎNZIANU DĂNUŢ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|195
|ROTUNDU ALIN-CONSTANTIN
|ALIANȚA USR PLUS
|11
|TOTAL
|1552
Dornești
|LUŢA GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|563
|CAZACU VASILE-SĂNDEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|479
|NASTASI GHEORGHE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|354
|FURMAN CORNELIU-NICOLAE
|UNIUNEA PENTRU BUCOVINA
|182
|MAGDICI ALEXANDRU-FLOREA
|ALIANȚA USR PLUS
|50
|TOTAL
|1628
Drăgoiești
|POPESCU CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|670
|BRĂDĂŢAN ADRIAN-IONEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|439
|MIRĂUŢI ALINA
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|99
|TOTAL
|1208
Drăgușeni
|CEPOI VASILE-LICĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|910
|CEPOI VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|82
|TOTAL
|992
Dumbrăveni
|PAVĂL IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2421
|BOLOHAN ROMEO-IRINEL
|PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ
|257
|CÂRLIG CRISTIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|215
|CHIRICA NICOLAI-VELU
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|52
|TOTAL
|2945
Fântânele
|HÎJ VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|714
|CORNEA GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|468
|NEMŢOI LAZĂR PETRU
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|416
|FRUMOSU PETRICĂ-SORIN
|159
|CRIHAN VASILE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|68
|DROB IONEL
|PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC
|37
|CORNEA ALIN-GHEORGHIŢĂ
|ALIANȚA USR PLUS
|32
|ROTARIU IOAN
|7
|TOTAL
|1901
Fântâna Mare
|MUCILENIŢA VASILE
|449
|URSACHE PETRU-OCTAVIAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|344
|JIBU CRISTINA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|82
|AGRIGOROAEI PETRU
|22
|TOTAL
|897
Forăști
|AVRĂMIA BRĂDUŢ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1261
|LĂZĂRICĂ NICOLAE-CLEMENT
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|522
|SCUTARU DORU
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|118
|ŢOLESCU COSTEL
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|84
|TOTAL
|1985
Frătăuții Noi
|OLARI GEORGE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|571
|BUCEVSCHI ALEXANDRA-ECATERINA
|ALIANȚA USR PLUS
|483
|ŞTREANGĂ GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|430
|GALAN CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|333
|TOTAL
|1817
Frătăuții Vechi
|OLARI GEORGE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|571
|BUCEVSCHI ALEXANDRA-ECATERINA
|ALIANȚA USR PLUS
|483
|ŞTREANGĂ GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|430
|GALAN CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|333
|TOTAL
|1817
Frumosu
|BUGA CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1248
|NEGURĂ ILIE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|379
|TIRON CORNELIU
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|114
|TOTAL
|1741
Fundu Moldovei
|ZDROB TUDOR-ION
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1120
|VANCEA CRISTIAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|656
|TONEGARI BOGDAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|105
|TOTAL
|1881
Gălănești
|MIRONESCU LIVIU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|779
|CHIFAN ILIE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|87
|TOTAL
|866
Grămești
|ŞULEAP VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|657
|TĂNASĂ TUDOR
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|345
|RAICU IULIAN-DUMITRU
|PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)
|136
|ŢICULEANU ROMEO-VASILE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|28
|TOTAL
|1166
Grănicești
|NUŢU GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|764
|COZACHEVICI GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|504
|ŞALAR FLORIN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|282
|ZAHARIE GABRIEL
|192
|CHIŢAN IONUŢ
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|100
|TOTAL
|1842
Hănțești
|OLARIU DANIEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1388
|ANDRIEŞI ALEXANDRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|117
|TOTAL
|1505
Hârtop
|HRESCANU VASILE-CĂTĂLIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|584
|NECHIFOR VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|499
|TOTAL
|1083
Horodnic de Jos
|ANDRIŞAN IONEL
|ALIANȚA USR PLUS
|512
|ONICĂ PETRICĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|280
|PRELIPCEAN PETRU-VIOREL
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|106
|TELEAGĂ DUMITRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|85
|BUZNEAN GHEORGHE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|72
|TOTAL
|1055
Horodnic de Sus
|LUŢA VALENTIN-PETRICĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1695
|SBIERA GHEORGHE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|134
|CĂLUGĂREAN VASILE-IONEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|97
|ONICA DUMITRU-VALENTIN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|59
|TOTAL
|1985
Horodniceni
|FLOREA NECULAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1086
|GRĂMADĂ DUMITRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|654
|SAVIN ALEXANDRU
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|60
|MOŢCU CONSTANTIN
|ALIANȚA USR PLUS
|45
|TOTAL
|1845
Iacobeni
|MAXIM VIOREL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|688
|IACOBAN MARILENA-EUGENIA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|346
|MUJ LIA-ADRIANA
|ALIANȚA USR PLUS
|24
|FURNEA LAURENŢIU-GEORGE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|14
|TOTAL
|1072
Iaslovăț
|COTOARĂ ION
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|902
|COTOARĂ IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|158
|SOLOVĂSTRU VASILE-DĂNUŢ
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|67
|TOTAL
|1127
Ilișești
|AVASALOAIE FLORINEL-RĂDUŢU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|463
|NIŢAN ILIE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|396
|ŞOIMARU IOAN-ALIN
|ALIANȚA USR PLUS
|339
|TOTAL
|1198
Ipotești
|GULEI DUMITRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1393
|ŢABREA GABRIEL-ILIE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|567
|GULICIUC DOREL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|547
|CORJUC DUMITRU
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|533
|MOSCALU FLORIN
|ALIANȚA USR PLUS
|185
|TOTAL
|3225
Izvoarele Sucevei
|MECHNO MIHAIL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|410
|MEHNU LEONARD-TIBERIU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|364
|VOVCIUC BENIAMIN-PETRICĂ
|ALIANȚA USR PLUS
|169
|TOTAL
|943
Marginea
|LAZAR GHEORGHE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|1688
|NICHITEAN DUMITRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|900
|ONUFREI IOAN
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|482
|HRIŢCAN MIHĂIŢĂ-MARIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|244
|HALIP VASILE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|208
|NICHITEAN DANIEL-CONSTANTIN
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|128
|JOLTEA GAVRIL
|ALIANȚA USR PLUS
|111
|REBEGILĂ FLORIN
|17
|TOTAL
|3778
Mălini
|NISTOR PETRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1943
|TOTAL
|1943
Mănăstirea Humorului
|CROITORU VIOREL
|ALIANȚA USR PLUS
|620
|HOJBOTĂ RADU
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|614
|MOLDOVAN CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|478
|JUCAN MIHAIELA
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|60
|MOROŞAN GENOVEFA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|33
|TOTAL
|1805
Mitocu Dragomirnei
|REZIUC RADU-CONSTANTIN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|776
|SOLCAN DĂNUŢ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|662
|COJOCARIU ION VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|624
|LEŞAN ADRIAN
|ALIANȚA USR PLUS
|118
|NĂSUI GRIGORE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|67
|DORNEANU EUGEN-IOAN
|PARTIDUL VERDE
|24
|TOTAL
|2271
Moara
|DZIMINSCHI FERDINAND-EDUARD
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2133
|RUSU GABRIELA-CRISTINA
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|361
|GAUBE CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|74
|ROMAN ROBERT-GEORGE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|27
|TOTAL
|2595
Moldova Sulița
|JECALO PETRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|551
|LAZĂR CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|227
|TOTAL
|778
Moldovița
|ILIESI TRAIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1071
|BALABAŞCIUC MUGUREL-SORIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|588
|MORTOGAN CORNEL
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|214
|MITITEL EMANUELA-ALINA
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|72
|ILIESI FLORIN-CONSTANTIN
|ALIANȚA USR PLUS
|65
|CHIRIAC ILIE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|63
|HAUCA CLAUDIU-DIMITRIE
|PARTIDUL VERDE
|22
|TOTAL
|2095
Mușenița
|TUDUREAN RADU-FLORIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|597
|NICULAEV FILIP
|COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
|111
|OLAR NICOLAE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|53
|PASCAL OVIDIU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|46
|TOTAL
|807
Ostra
|OROŞ IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1156
|SADOSCHI GABRIELA-IULIANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|143
|LEŞAN TIBERIU-CONSTANTIN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|21
|TOTAL
|1320
Panaci
|COZAN VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|685
|ACATRINEI ANDREI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|347
|COJOCĂREANU IRIMIE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|23
|TOTAL
|1055
Păltinoasa
|WENDLING EDUARD-RUDOLF
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1862
|CARPIUC DUMITRU-CRISTIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|582
|NUŢU FLORIN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|292
|TOTAL
|2736
Pârteştii de Jos
|STRUGARIU MIRCEA-ANDREI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|447
|SAVA ILIE-DĂNUŢ
|PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
|443
|STRUGARIU CONSTANTIN-MARCEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|192
|STRUGAR ILIE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|160
|STRUGARIU CONSTANTIN
|PARTIDUL VERDE
|65
|TOTAL
|1307
Pătrăuți
|ISEPCIUC ADRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1421
|BREABĂN VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|720
|PUIU IOAN
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|18
|TOTAL
|2159
Poiana Stampei
|MEZDREA VILUŢ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1182
|ŢIGANEA GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|75
|TOTAL
|1257
Poieni-Solca
|LĂZĂREAN DUMITRU-ICHIM
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|430
|GALIŞ NICOLAE-SORIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|336
|GÎNSCĂ VASILICĂ
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|51
|TOTAL
|817
Pojorâta
|CODREANU IOAN-BOGDAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|1334
|UNGUREAN-ŢARAN DUMITRU-VIOREL
|ALIANȚA USR PLUS
|88
|COSMACIUC CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|72
|TOTAL
|1494
Preutești
|VASILIU ION
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1707
|BALAUSEAC CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1472
|POPA IOAN
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|38
|DUMITRU VASILE-DAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|21
|TOTAL
|3238
Putna
|COROAMĂ GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1311
|SCHIPOR VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|205
|GĂINAŢ IOAN
|PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
|77
|TOTAL
|1593
Rădășeni
|PERJU NECULAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1225
|APOSTOL SEVERIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|348
|TOTAL
|1573
Râșca
|ANDREICA IONUŢ-DRAGOMIR
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|727
|RUSU NECULAI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|593
|HANDRAGEL VIOREL
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|534
|BOSÎNCEANU ION
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|329
|VLAICU MELANIA
|ALIANȚA USR PLUS
|86
|TOTAL
|2269
Sadova
|CONSTANTINESCU-OTCU MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1014
|LEHACI VASILE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|197
|COZMA CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|124
|TOTAL
|1335
Șaru Dornei
|IORDACHE IOAN-CĂTĂLIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1224
|SFÎCA CRISTIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|214
|DANEA LAURENŢIU
|ALIANȚA USR PLUS
|142
|BUCEAŢCHI RADU-DAN
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|38
|TOTAL
|1618
Satu Mare
|LAVRIC TOADER-ADRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|718
|CRAMARCIUC ŞTEFAN-VALERIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|412
|COLIBABA IFRIM-MIRCEA
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|162
|BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI
|ALIANȚA USR PLUS
|95
|JUROVSCHI DUMITRU
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|94
|BALAN CONSTANTIN
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|28
|TOTAL
|1509
Șcheia
|ANDRICIUC VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1176
|BURAC ION-CRISTINEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1157
|CRISTUREAN DAN-VASILE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|965
|CIMPOEŞU IULIAN
|ALIANȚA USR PLUS
|451
|POROCH PETRU
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|273
|COJOCARI NICOLETA
|PARTIDUL ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE
|109
|TOTAL
|4131
Șerbăuți
|SANDULEAC CĂTĂLIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|571
|MACIUC FLORIN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|314
|HAPENCIUC DINU-CRISTIAN
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|200
|GRIGORICIUC CARMEN-CAMELIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|126
|ŞEUCALIUC MUGUREL
|ALIANȚA USR PLUS
|30
|HRENIUC STELIAN
|PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)
|27
|MARTENIUC IONUŢ
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|14
|TOTAL
|1282
Siminicea
|CLIM VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|482
|MURARIU MARIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|270
|PENCIUC MIHAI
|UNIUNEA PENTRU BUCOVINA
|153
|HREBENCIUC IULIAN
|ALIANȚA USR PLUS
|82
|FLOREA CRISTI-GHEORGHE
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|45
|BOICU IOAN
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|17
|TOTAL
|1049
Slatina
|GHERMAN VASILE-VLĂDUŢ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2408
|GHERMAN ILIE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|406
|TOTAL
|2814
Straja
|JURAVLE MIHAI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1415
|JURAVLE VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1060
|COCA SORIN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|238
|TOTAL
|2713
Stroiești
|SENIC MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1289
|CHIRILĂ GHEORGHIŢĂ-CRISTINEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|177
|TOTAL
|1466
Stulpicani
|ZAMCU VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2170
|ZAMCU MIHĂIŢĂ-CIPRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|404
|SCHEULEAC PETRU
|PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
|65
|TOTAL
|2639
Sucevița
|PÎNZAR DORIN-IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|578
|BODNARESCU LIVIU
|ALIANȚA USR PLUS
|449
|CHIFAN FLORIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|227
|TOTAL
|1254
Todirești
|BOCANCEA MUGUREL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|971
|AVRAM VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|562
|IGNAT VASILICĂ-PETRU
|PARTIDUL VERDE
|405
|MUNTEANU VASILE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|336
|POPESCU NICUŞOR
|ALIANȚA USR PLUS
|103
|TOTAL
|2377
Udești
|OSTROVAN CRISTEA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1953
|CĂLIN CLAUDIA-GIANINA
|ALIANȚA USR PLUS
|415
|MORARIU MIHAI
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|394
|VIZITEU DANIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|216
|HRUŞCĂ VASILE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|54
|TOTAL
|3032
Ulma
|MAROCICO PETRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|473
|TOTAL
|473
Vadu Moldovei
|AMARIEI IULIAN-BOGDAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1395
|IACOB SERGIU-CONSTANTIN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|274
|IACOB MARICEL
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|225
|GORBAN COSTICĂ
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|85
|COTIN VASILE
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|64
|IACOB COSTICĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|53
|TOTAL
|2096
Valea Moldovei
|FLORIŞTEAN NICULAI-ROMICĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1308
|MOROŞAN CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|629
|POPOVICI NICULAI
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|52
|PLAIU ADRIAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|34
|TOTAL
|2023
Vama
|BALTAG NICOLAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1079
|LUCUŢAR CONSTANTIN-TIBERIUS
|ALIANȚA USR PLUS
|844
|PREUTESCU PETRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|246
|DASCHIEVICI EUGEN-FLORIN
|PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)
|83
|ISTRATE DORIN-PETRU
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|75
|TOTAL
|2327
Vatra Moldoviței
|SAGHIN VIRGIL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1659
|TRUFAN GHEORGHIŢĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|140
|TOTAL
|1799
Verești
|GAVRILIUC DĂNUŢ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1314
|APETREI CRISTIAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|614
|RUSU GHEORGHE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|174
|FASOLĂ NECULAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|147
|TOTAL
|2249
Vicovu de Jos
|ŢUGUI VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1903
|CARCEA VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|277
|PLEŞCA IONEL
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|137
|TOTAL
|2317
Voitinel
|PLEŞCA MARIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1394
|CRĂCIUN ALEXANDRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|214
|TOTAL
|1608
Volovăț
|VICOL IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1629
|HALIP VASILE-SPIRIDON
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|364
|TOTAL
|1993
Vulturești
|SALAMAHA CORNEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|882
|CRĂCIUN IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|585
|GRĂDINARIU GABRIEL
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|87
|AIOANEI EDUARD-IONUŢ
|ALIANȚA USR PLUS
|38
|TOTAL
|1592
Zamostea
|HALIUC VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1079
|BORDEIANU OVIDIU-CRISTIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|229
|BABIUC ROMICĂ
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|38
|ARUSOAEI PAVEL-FLORIN
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|34
|TOTAL
|1380
Zvoriștea
|BARARIU CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1012
|ORHEI RĂZVAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|296
|TOMESCU IOAN-GELU
|PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)
|192
|CHIRILĂ LIVIU
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|159
|MATEI GEORGEL
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|88
|IAVNI VIOREL
|PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE
|39
|TOTAL
|1786