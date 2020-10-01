La alegerile pentru primari, candidații PNL din județ au obținut cel mai mare număr de voturi, 99.302, urmați de cei de la PSD, cu 93.667 de voturi. Pe următoarele locuri s-au clasat candidații pentru funcțiile de primari de la PMP – 23.865 de voturi, Alianța USR-PLUS – 14.737 de voturi și Pro România – 11.280 de voturi. Din totalul celor 114 de unității administrativ teritoriale din județul Suceava, PNL a câștigat funcțiile de primar în 53 de localități. PSD va avea primari în 48 de localități, PMP în 4 localități, alți patru primari sunt independenți, în timp ce Alianța USR – PLUS va avea trei primari, iar Pro România și Partidul Alternativa Dreaptă câte un primar.

Suceava

LUNGU ION PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 9800
ANDRONACHE MARIAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 6039
CUŞNIR IOAN DAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5188
SINESCU FLORIN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 2822
MUNTEANU TEODORA ALIANȚA USR PLUS 2202
OPINCARU ALIN-COSTINEL UNIUNEA PENTRU BUCOVINA 1140
BĂIŞANU ŞTEFAN-ALEXANDRU PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 1130
COBZARU PETRU PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 581
BOGHIAN VASILE-CONSTANTIN ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 532
CANURĂ ROMEO-CRISTIAN PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE 334
NEŞCULESCU ANDREI-IONUŢ 283
ACIBOTĂRIŢĂ DAN PARTIDUL VERDE 255
NEDEA GHEORGHE 233
BOGHIAN MARIUS-MIHAI PARTIDUL ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE 164
TOTAL 30703

 

 

Câmpulung Moldovenesc

NEGURĂ MIHĂIŢĂ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4745
PAVĂL ŞTEFAN ALIANȚA USR PLUS 559
CÎRMACI NICOLAI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 489
ROBCIUC SILVIU-FLORIN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 356
IFTIME ALIN-COSTEL PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 344
TOTAL 6493

 

Fălticeni

COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 7634
VASILIU IONEL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1505
MÎNDRUŢĂ GHEORGHIŢĂ ALIANȚA USR PLUS 1351
ALDEA GHEORGHE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 159
ILIŞESCU IOAN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 153
AMARIEI MARIUS ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 121
BLANARIU CONSTANTIN PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE 48
TOTAL 10971

 

 

Rădăuți

LOGHIN BOGDAN-ANDREI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3881
TATAR NISTOR PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2846
BODNAR DANIEL 605
NICOLAU BOGDAN-ADRIAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 575
OLAREAN AUREL PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 495
MIRON CĂTĂLIN PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE 293
AGAPE IONUŢ-VOICU ALIANȚA USR PLUS 260
STAN OLIVIA 178
SASCĂU SEBASTIAN 139
CIOBOTARIU DUMITRU PARTIDUL PRO ROMÂNIA 102
HRIŢCAN CONSTANTIN-CRISTINEL PARTIDUL SOCIAL POPULAR -ROMÂN 86
TOTAL 9460

 

Vatra Dornei

BONCHEŞ ILIE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2628
ARICIUC PETRU-BOGDAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1787
VOLOŞENIUC MIHAI-SORIN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 1016
REY ADRIAN-RADU ALIANȚA USR PLUS 860
MORARIU NICOLAIE-CRISTINEL PARTIDUL PRO ROMÂNIA 206
TOTAL 6497

Broșteni

HURJUI ALEXANDRU PARTIDUL PRO ROMÂNIA 932
CHIRIAC NICOLAE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 528
BÎRSAN ION PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 317
MOLODESCHI MIHAI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 293
ILIŞANU CEZAR PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 246
HLIHOR MARCEL PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE 207
GHEORGHIŢĂ VIOREL ALIANȚA USR PLUS 124
TOTAL 2647

 

Cajvana

 

TOMĂSCU GHEORGHE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1198
SAVU GHEORGHE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 701
MÂRZA IOAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 572
ŞOLDAN CĂTĂLIN ALIANȚA USR PLUS 107
SAVU NECHITA PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE 63
TOTAL 2641

 

Dolhasca

ISACHI DECEBAL-DUMITRU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2441
COJOCARIU MARIA 710
GHEORGHIŢĂ IULIAN-IONEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 482
BOGZA DAN-IONEL ALIANȚA USR PLUS 211
ICHIM COSTICĂ-ROMICĂ PARTIDUL ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE 192
RUSU FLORIN-DANIEL PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 93
GRIGORUŢ ALEXANDRU PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 71
TOTAL 4200

 

Frasin

BALAN MARINEL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1010
RUSU IOAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 584
PALAHNIUC IULIAN ALIANȚA USR PLUS 533
DRELCIUC DRAGOŞ-BOGDAN BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE 221
GEMĂNAR FLORIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 204
CIORNEI CORNELIU-NICOLAIE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 96
TOTAL 2648

 

Gura Humorului

URSACIUC MARIUS-IOAN 3043
DUPRII GELU-VIOREL ALIANȚA USR PLUS 805
SIMEREA STELIAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 624
ROMANESCU ADRIAN-NECULAI PARTIDUL PRO ROMÂNIA 301
BOGHIU GHIOCEL-IOAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 199
TOTAL 4972

 

Liteni

ONISII TOMIŢĂ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2265
GRIGORE LIVIU-PETRICĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 397
BALAN LENUŢA PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 348
ŢURCANU PETRICĂ PARTIDUL PRO ROMÂNIA 181
GÎTMAN ANDREI ALIANȚA USR PLUS 108
MANILIUC CORNELIU 37
TOTAL 3336

 

Milișăuți

CĂRARE VASILE ALIANȚA USR PLUS 856
MARIUŢEAC GHEORGHE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 758
VIŢEGA MIHAI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 308
DANILIUC MIRCIA ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 137
HRENIUC IOAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 111
PASCARU IOAN-VIRGIL 23
VOIAŞCIUC PETRU-MIHAI PARTIDUL PRO ROMÂNIA 14
TOTAL 2207

 

Salcea

BELŢIC PÂRWUŞOR-ŢICU-EZEKIEL PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ 2372
LUNGU ILIE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 891
IONESCU CORNEL PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 463
ATODIRESEI GABRIEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 196
MITREA ŞTEFAN CONSTANTIN 56
STANCIU VIRGIL PARTIDUL PRO ROMÂNIA 55
LEONTE GHEORGHE PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE 44
BARBĂLATĂ LORIN CONSTANTIN ALIANȚA USR PLUS 43
TOTAL 4120

 

Siret

POPOIU ADRIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2213
POPOVICI SORIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1008
CORDUNEANU EMANUEL-DAN ALIANȚA USR PLUS 99
CUZEC IONEL PARTIDUL PRO ROMÂNIA 98
TOTAL 3418

 

Solca

ŢEHANIUC CORNEL-TRIFAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 747
MALINESCU MARIA ALIANȚA USR PLUS 144
ŢĂRANU-HOFNĂR VALERUŢ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 118
TOTAL 1009

 

Vicovu de Sus

 

SCHIPOR GHEORGHE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2811
POLEUCĂ GHEORGHE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1136
CORNEA ROMICĂ-DORIN 327
JURAVLE-NISTOR REVECA PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 216
DANILĂ-ANTOCHI DIMITRIE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 45
TOTAL 4535

Adâncata

CUCU VIOREL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1372
CEOBANU MARIAN-VIOREL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 158
REUŢ ŞTEFAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 47
TOTAL 1577

Arbore

TIPERCIUC VASILE-DAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1992
HRINCESCU IONEL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 450
BULIGA CRISTINEL-TOADER PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE 156
TOTAL 2598

 

Baia

TOMESCU MARIA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2164
GOGU CONSTANTIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 368
LUPOAIA COSTICĂ PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 76
TOTAL 2608

 

Bălăceana

COJOCARIU CONSTANTIN-OCTAVIAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 398
OLAR ALEXANDRU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 101
GROSU GEORGEL PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 42
TOTAL 541

 

Bălcăuți

ŞOIMAN VASILE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 819
BODNAR VASILE-DORINEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 360
HOMENIUC NICULAE PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 36
TOTAL 1215

 

Berchișești

 

ŢARAN ZENOVIA-VIOLETA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1261
ŢVELENIUC SORIN-NICOLAI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 124
TOTAL 1385

 

Bilca

RUSU ZAHARIE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 952
PATRAŞ IONUŢ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 175
PUHA IONEL-CRISTINEL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 133
BAHNEAN VASILE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 97
LEVIŢSCHI RODICA 48
TOTAL 1405

 

Bogdănești

SOPON CRISTIAN-FLORIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 700
ROGOJÎNĂ TRAIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 501
ANDRIEŞ ROBERT-VASILE ALIANȚA USR PLUS 421
MITOCARIU-NICĂI DĂNUŢ PARTIDUL PRO ROMÂNIA 43
TOTAL 1665

 

Boroaia

 

BERARIU VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1414
HORGA CONSTANTIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 201
TOTAL 1615

 

Bosanci

MIRON NECULAI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1656
NICHIFOR ALEODOR PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 525
CURIC ANTON PARTIDUL PRO ROMÂNIA 130
CÎRLAN ANANIE ALIANȚA USR PLUS 43
DRĂGOI GHEORGHE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 37
TOTAL 2391

 

Botoșana

GHIAŢĂ IOAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 847
GHIAŢĂ IOAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 261
TOTAL 1108

 

Breaza

LESENCIUC GHEORGHE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 483
POLEANSCHI DAMIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 217
HRENIUC PETRU-GEORGE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 15
TOTAL 715

 

Brodina

UHLIUC VASILE 641
HOCHIAN IOAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 406
CRUŢ CRISTINEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 232
SAVIN LIVIU ALIANȚA USR PLUS 141
IHNATIUC DUMITRU PARTIDUL VERDE 36
TOTAL 1456

 

Bunești

ŞTEFAN IOAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 634
CIORNEI CEZAR-GABRIEL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 485
CURIC CONSTANTIN ALIANȚA USR PLUS 76
TOTAL 1195

 

Burla

PINTILIUC VIOREL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 548
JURAVLE DUMITRU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 346
JURAVLE NICHIFOR PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 21
TOTAL 915

 

Cacica

TODOSI PETRU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 883
CIORNEI CONSTANTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 623
FLUTUR MILUŢĂ PARTIDUL PRO ROMÂNIA 92
BARANAI MIRCEA 73
DOMONCO ROMICĂ PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 37
TOTAL 1708

 

Calafindești

FRÎNCU ADRIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 691
SAVIUC LOGHIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 551
HERMAN PANFIL PARTIDUL PRO ROMÂNIA 42
TOTAL 1284

 

Capu Câmpului

BÎRSAN MARCELA-ELENA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1080
OBREJA IONUŢ-ANDREI PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 56
BRADU MIRCEA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 47
PRELUCĂ FLORIN-CONSTANTIN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 42
TOTAL 1225

 

Cârlibaba

DANCIU GABRIEL-MICHAEL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 468
HELCHELCIUC PETRU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 279
ŞANDRU CONSTANTIN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 90
BEJENAR CIPRIAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 60
TOTAL 897

 

Ciocănești

CIOCAN RADU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 625
LUPESCU PAUL-IULIAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 71
NICULIŢĂ MARILENA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 66
TOTAL 762

 

Ciprian Porumbescu

NIMIŢEAN DUMITRU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 671
CORSEI ANDREEA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 32
TOTAL 703

 

Comănești

PĂSTRĂV GRIGORAŞ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 722
COTLEŢ ION PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 172
SOFIAN SORIN-MIHAI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 98
TOTAL 992

 

Cornu Luncii

FRON GHEORGHE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2303
VERDEŞ LUCIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 567
TOTAL 2870

 

Coșna

PARDĂU GAVRIL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 640
BERARI VASILE-MARCEL ALIANȚA USR PLUS 118
IUGA SIMION PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 97
TOTAL 855

 

Crucea

RUSU DORIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 640
NICOLESCU IOAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 136
BÎRSANU ION PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 39
CATRINARU DUMITRU PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE 19
TOTAL 834

 

Dărmănești

CHIDOVEŢ DAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1979
MATEICIUC VIRGIL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 187
URZICĂ COSTEL PARTIDUL PRO ROMÂNIA 109
TOTAL 2275

 

Dolhești

BĂRCULESCU CRISTINEL-NECULAI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1340
DARABĂ CĂTĂLIN-GHEORGHE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 181
PANDELEA NECULAI PARTIDUL PRO ROMÂNIA 32
TOTAL 1553

 

Dorna Arini

MAZĂRE ANDREI ŞTEFĂNIŢĂ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 825
HAJA MARIUS-DUMITRU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 505
NECULA DORU PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE 200
CIMBRU GHEORGHE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 81
TOTAL 1611

 

Dorna Candrenilor

CANDREA DĂNUŢ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1346
FLĂMÎNZIANU DĂNUŢ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 195
ROTUNDU ALIN-CONSTANTIN ALIANȚA USR PLUS 11
TOTAL 1552

 

Dornești

LUŢA GHEORGHE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 563
CAZACU VASILE-SĂNDEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 479
NASTASI GHEORGHE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 354
FURMAN CORNELIU-NICOLAE UNIUNEA PENTRU BUCOVINA 182
MAGDICI ALEXANDRU-FLOREA ALIANȚA USR PLUS 50
TOTAL 1628

 

Drăgoiești

POPESCU CONSTANTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 670
BRĂDĂŢAN ADRIAN-IONEL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 439
MIRĂUŢI ALINA PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 99
TOTAL 1208

 

Drăgușeni

CEPOI VASILE-LICĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 910
CEPOI VASILE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 82
TOTAL 992

 

Dumbrăveni

PAVĂL IOAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2421
BOLOHAN ROMEO-IRINEL PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ 257
CÂRLIG CRISTIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 215
CHIRICA NICOLAI-VELU PARTIDUL PRO ROMÂNIA 52
TOTAL 2945

 

Fântânele

HÎJ VASILE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 714
CORNEA GHEORGHE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 468
NEMŢOI LAZĂR PETRU PARTIDUL PRO ROMÂNIA 416
FRUMOSU PETRICĂ-SORIN 159
CRIHAN VASILE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 68
DROB IONEL PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC 37
CORNEA ALIN-GHEORGHIŢĂ ALIANȚA USR PLUS 32
ROTARIU IOAN 7
TOTAL 1901

 

Fântâna Mare

MUCILENIŢA VASILE 449
URSACHE PETRU-OCTAVIAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 344
JIBU CRISTINA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 82
AGRIGOROAEI PETRU 22
TOTAL 897

 

Forăști

AVRĂMIA BRĂDUŢ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1261
LĂZĂRICĂ NICOLAE-CLEMENT PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 522
SCUTARU DORU PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 118
ŢOLESCU COSTEL PARTIDUL PRO ROMÂNIA 84
TOTAL 1985

 

Frătăuții Noi

OLARI GEORGE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 571
BUCEVSCHI ALEXANDRA-ECATERINA ALIANȚA USR PLUS 483
ŞTREANGĂ GHEORGHE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 430
GALAN CONSTANTIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 333
TOTAL 1817

 

Frătăuții Vechi

OLARI GEORGE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 571
BUCEVSCHI ALEXANDRA-ECATERINA ALIANȚA USR PLUS 483
ŞTREANGĂ GHEORGHE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 430
GALAN CONSTANTIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 333
TOTAL 1817

 

Frumosu

BUGA CONSTANTIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1248
NEGURĂ ILIE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 379
TIRON CORNELIU PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 114
TOTAL 1741

 

Fundu Moldovei

ZDROB TUDOR-ION PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1120
VANCEA CRISTIAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 656
TONEGARI BOGDAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 105
TOTAL 1881

 

Gălănești

MIRONESCU LIVIU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 779
CHIFAN ILIE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 87
TOTAL 866

 

Grămești

ŞULEAP VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 657
TĂNASĂ TUDOR PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 345
RAICU IULIAN-DUMITRU PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 136
ŢICULEANU ROMEO-VASILE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 28
TOTAL 1166

 

Grănicești

NUŢU GHEORGHE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 764
COZACHEVICI GHEORGHE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 504
ŞALAR FLORIN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 282
ZAHARIE GABRIEL 192
CHIŢAN IONUŢ PARTIDUL PRO ROMÂNIA 100
TOTAL 1842

 

Hănțești

OLARIU DANIEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1388
ANDRIEŞI ALEXANDRU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 117
TOTAL 1505

 

Hârtop

HRESCANU VASILE-CĂTĂLIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 584
NECHIFOR VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 499
TOTAL 1083

 

Horodnic de Jos

ANDRIŞAN IONEL ALIANȚA USR PLUS 512
ONICĂ PETRICĂ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 280
PRELIPCEAN PETRU-VIOREL PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 106
TELEAGĂ DUMITRU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 85
BUZNEAN GHEORGHE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 72
TOTAL 1055

 

Horodnic de Sus

LUŢA VALENTIN-PETRICĂ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1695
SBIERA GHEORGHE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 134
CĂLUGĂREAN VASILE-IONEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 97
ONICA DUMITRU-VALENTIN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 59
TOTAL 1985

 

Horodniceni

FLOREA NECULAI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1086
GRĂMADĂ DUMITRU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 654
SAVIN ALEXANDRU PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 60
MOŢCU CONSTANTIN ALIANȚA USR PLUS 45
TOTAL 1845

 

Iacobeni

MAXIM VIOREL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 688
IACOBAN MARILENA-EUGENIA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 346
MUJ LIA-ADRIANA ALIANȚA USR PLUS 24
FURNEA LAURENŢIU-GEORGE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 14
TOTAL 1072

 

Iaslovăț

COTOARĂ ION PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 902
COTOARĂ IOAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 158
SOLOVĂSTRU VASILE-DĂNUŢ PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 67
TOTAL 1127

 

Ilișești

AVASALOAIE FLORINEL-RĂDUŢU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 463
NIŢAN ILIE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 396
ŞOIMARU IOAN-ALIN ALIANȚA USR PLUS 339
TOTAL 1198

 

Ipotești

GULEI DUMITRU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1393
ŢABREA GABRIEL-ILIE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 567
GULICIUC DOREL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 547
CORJUC DUMITRU PARTIDUL PRO ROMÂNIA 533
MOSCALU FLORIN ALIANȚA USR PLUS 185
TOTAL 3225

 

Izvoarele Sucevei

MECHNO MIHAIL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 410
MEHNU LEONARD-TIBERIU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 364
VOVCIUC BENIAMIN-PETRICĂ ALIANȚA USR PLUS 169
TOTAL 943

 

Marginea

LAZAR GHEORGHE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 1688
NICHITEAN DUMITRU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 900
ONUFREI IOAN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 482
HRIŢCAN MIHĂIŢĂ-MARIAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 244
HALIP VASILE ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 208
NICHITEAN DANIEL-CONSTANTIN PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 128
JOLTEA GAVRIL ALIANȚA USR PLUS 111
REBEGILĂ FLORIN 17
TOTAL 3778

 

Mălini

NISTOR PETRU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1943
TOTAL 1943

 

Mănăstirea Humorului

CROITORU VIOREL ALIANȚA USR PLUS 620
HOJBOTĂ RADU PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 614
MOLDOVAN CONSTANTIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 478
JUCAN MIHAIELA PARTIDUL PRO ROMÂNIA 60
MOROŞAN GENOVEFA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 33
TOTAL 1805

 

Mitocu Dragomirnei

REZIUC RADU-CONSTANTIN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 776
SOLCAN DĂNUŢ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 662
COJOCARIU ION VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 624
LEŞAN ADRIAN ALIANȚA USR PLUS 118
NĂSUI GRIGORE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 67
DORNEANU EUGEN-IOAN PARTIDUL VERDE 24
TOTAL 2271

 

Moara

DZIMINSCHI FERDINAND-EDUARD PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2133
RUSU GABRIELA-CRISTINA PARTIDUL PRO ROMÂNIA 361
GAUBE CONSTANTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 74
ROMAN ROBERT-GEORGE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 27
TOTAL 2595

 

Moldova Sulița

JECALO PETRU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 551
LAZĂR CONSTANTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 227
TOTAL 778

 

Moldovița

ILIESI TRAIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1071
BALABAŞCIUC MUGUREL-SORIN ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 588
MORTOGAN CORNEL PARTIDUL PRO ROMÂNIA 214
MITITEL EMANUELA-ALINA PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 72
ILIESI FLORIN-CONSTANTIN ALIANȚA USR PLUS 65
CHIRIAC ILIE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 63
HAUCA CLAUDIU-DIMITRIE PARTIDUL VERDE 22
TOTAL 2095

 

Mușenița

TUDUREAN RADU-FLORIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 597
NICULAEV FILIP COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 111
OLAR NICOLAE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 53
PASCAL OVIDIU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 46
TOTAL 807

 

Ostra

OROŞ IOAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1156
SADOSCHI GABRIELA-IULIANA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 143
LEŞAN TIBERIU-CONSTANTIN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 21
TOTAL 1320

 

Panaci

COZAN VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 685
ACATRINEI ANDREI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 347
COJOCĂREANU IRIMIE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 23
TOTAL 1055

 

Păltinoasa

WENDLING EDUARD-RUDOLF PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1862
CARPIUC DUMITRU-CRISTIAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 582
NUŢU FLORIN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 292
TOTAL 2736

 

Pârteştii de Jos

STRUGARIU MIRCEA-ANDREI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 447
SAVA ILIE-DĂNUŢ PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE 443
STRUGARIU CONSTANTIN-MARCEL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 192
STRUGAR ILIE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 160
STRUGARIU CONSTANTIN PARTIDUL VERDE 65
TOTAL 1307

 

Pătrăuți

ISEPCIUC ADRIAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1421
BREABĂN VASILE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 720
PUIU IOAN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 18
TOTAL 2159

 

Poiana Stampei

MEZDREA VILUŢ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1182
ŢIGANEA GHEORGHE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 75
TOTAL 1257

 

Poieni-Solca

LĂZĂREAN DUMITRU-ICHIM PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 430
GALIŞ NICOLAE-SORIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 336
GÎNSCĂ VASILICĂ PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 51
TOTAL 817

 

Pojorâta

CODREANU IOAN-BOGDAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 1334
UNGUREAN-ŢARAN DUMITRU-VIOREL ALIANȚA USR PLUS 88
COSMACIUC CONSTANTIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 72
TOTAL 1494

 

Preutești

VASILIU ION PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1707
BALAUSEAC CONSTANTIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1472
POPA IOAN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 38
DUMITRU VASILE-DAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 21
TOTAL 3238

 

Putna

COROAMĂ GHEORGHE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1311
SCHIPOR VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 205
GĂINAŢ IOAN PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE 77
TOTAL 1593

 

Rădășeni

PERJU NECULAI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1225
APOSTOL SEVERIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 348
TOTAL 1573

 

Râșca

ANDREICA IONUŢ-DRAGOMIR PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 727
RUSU NECULAI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 593
HANDRAGEL VIOREL PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 534
BOSÎNCEANU ION PARTIDUL PRO ROMÂNIA 329
VLAICU MELANIA ALIANȚA USR PLUS 86
TOTAL 2269

 

Sadova

CONSTANTINESCU-OTCU MIHAI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1014
LEHACI VASILE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 197
COZMA CONSTANTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 124
TOTAL 1335

Șaru Dornei

IORDACHE IOAN-CĂTĂLIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1224
SFÎCA CRISTIAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 214
DANEA LAURENŢIU ALIANȚA USR PLUS 142
BUCEAŢCHI RADU-DAN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 38
TOTAL 1618

 

Satu Mare

LAVRIC TOADER-ADRIAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 718
CRAMARCIUC ŞTEFAN-VALERIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 412
COLIBABA IFRIM-MIRCEA PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 162
BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI ALIANȚA USR PLUS 95
JUROVSCHI DUMITRU PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 94
BALAN CONSTANTIN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 28
TOTAL 1509

Șcheia

ANDRICIUC VASILE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1176
BURAC ION-CRISTINEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1157
CRISTUREAN DAN-VASILE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 965
CIMPOEŞU IULIAN ALIANȚA USR PLUS 451
POROCH PETRU PARTIDUL PRO ROMÂNIA 273
COJOCARI NICOLETA PARTIDUL ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE 109
TOTAL 4131

Șerbăuți

SANDULEAC CĂTĂLIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 571
MACIUC FLORIN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 314
HAPENCIUC DINU-CRISTIAN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 200
GRIGORICIUC CARMEN-CAMELIA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 126
ŞEUCALIUC MUGUREL ALIANȚA USR PLUS 30
HRENIUC STELIAN PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 27
MARTENIUC IONUŢ UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 14
TOTAL 1282

 

 

Siminicea

CLIM VASILE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 482
MURARIU MARIA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 270
PENCIUC MIHAI UNIUNEA PENTRU BUCOVINA 153
HREBENCIUC IULIAN ALIANȚA USR PLUS 82
FLOREA CRISTI-GHEORGHE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 45
BOICU IOAN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 17
TOTAL 1049

 

 

Slatina

GHERMAN VASILE-VLĂDUŢ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2408
GHERMAN ILIE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 406
TOTAL 2814

 

Straja

JURAVLE MIHAI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1415
JURAVLE VASILE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1060
COCA SORIN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 238
TOTAL 2713

 

Stroiești

SENIC MIHAI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1289
CHIRILĂ GHEORGHIŢĂ-CRISTINEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 177
TOTAL 1466

 

Stulpicani

ZAMCU VASILE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2170
ZAMCU MIHĂIŢĂ-CIPRIAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 404
SCHEULEAC PETRU PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE 65
TOTAL 2639

 

Sucevița

PÎNZAR DORIN-IOAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 578
BODNARESCU LIVIU ALIANȚA USR PLUS 449
CHIFAN FLORIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 227
TOTAL 1254

 

Todirești

BOCANCEA MUGUREL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 971
AVRAM VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 562
IGNAT VASILICĂ-PETRU PARTIDUL VERDE 405
MUNTEANU VASILE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 336
POPESCU NICUŞOR ALIANȚA USR PLUS 103
TOTAL 2377

 

Udești

OSTROVAN CRISTEA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1953
CĂLIN CLAUDIA-GIANINA ALIANȚA USR PLUS 415
MORARIU MIHAI PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 394
VIZITEU DANIEL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 216
HRUŞCĂ VASILE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 54
TOTAL 3032

 

Ulma

MAROCICO PETRU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 473
TOTAL 473

 

Vadu Moldovei

AMARIEI IULIAN-BOGDAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1395
IACOB SERGIU-CONSTANTIN UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 274
IACOB MARICEL PARTIDUL PRO ROMÂNIA 225
GORBAN COSTICĂ PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 85
COTIN VASILE PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE 64
IACOB COSTICĂ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 53
TOTAL 2096

 

Valea Moldovei

FLORIŞTEAN NICULAI-ROMICĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1308
MOROŞAN CONSTANTIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 629
POPOVICI NICULAI PARTIDUL PRO ROMÂNIA 52
PLAIU ADRIAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 34
TOTAL 2023

 

Vama

BALTAG NICOLAI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1079
LUCUŢAR CONSTANTIN-TIBERIUS ALIANȚA USR PLUS 844
PREUTESCU PETRU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 246
DASCHIEVICI EUGEN-FLORIN PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 83
ISTRATE DORIN-PETRU PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 75
TOTAL 2327

 

Vatra Moldoviței

SAGHIN VIRGIL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1659
TRUFAN GHEORGHIŢĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 140
TOTAL 1799

 

Verești

GAVRILIUC DĂNUŢ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1314
APETREI CRISTIAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 614
RUSU GHEORGHE PARTIDUL PRO ROMÂNIA 174
FASOLĂ NECULAI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 147
TOTAL 2249

 

Vicovu de Jos

ŢUGUI VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1903
CARCEA VASILE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 277
PLEŞCA IONEL PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 137
TOTAL 2317

 

Voitinel

PLEŞCA MARIA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1394
CRĂCIUN ALEXANDRU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 214
TOTAL 1608

 

Volovăț

VICOL IOAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1629
HALIP VASILE-SPIRIDON PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 364
TOTAL 1993

 

Vulturești

SALAMAHA CORNEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 882
CRĂCIUN IOAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 585
GRĂDINARIU GABRIEL PARTIDUL PRO ROMÂNIA 87
AIOANEI EDUARD-IONUŢ ALIANȚA USR PLUS 38
TOTAL 1592

 

Zamostea

HALIUC VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1079
BORDEIANU OVIDIU-CRISTIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 229
BABIUC ROMICĂ PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 38
ARUSOAEI PAVEL-FLORIN PARTIDUL PRO ROMÂNIA 34
TOTAL 1380

 

Zvoriștea

BARARIU CONSTANTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1012
ORHEI RĂZVAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 296
TOMESCU IOAN-GELU PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 192
CHIRILĂ LIVIU PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 159
MATEI GEORGEL PARTIDUL PRO ROMÂNIA 88
IAVNI VIOREL PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE 39
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