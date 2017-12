Top 10 pentru România în elita saniei mondiale. Astăzi Raluca Strămăturaru a avut o evolutie excepţională clasându-se in primele 10 locuri la doar o secundă de câştigatoarea etapei – Natalie Geisenberger (Germania) în cadrul Cupei Mondiale ce s-a desfaşurat la Altenberg în Germania.

La bob feminin sportivele noastre Maria Constantin – Florentina Iusco au câştigat medelia de bronz la prima etapă de Cupa Europei ce s-a desfaşurat la Konigssee, Germania. La a doua etapa Andreea Grecu şi Florentina Iusco au obţinut încă o medalie de bronz.

Tot la Konigssee La bob 2 persoane masculin echipajul Mihai Tentea – Ciprian Daroczi s-au clasat pe locul 9, după ce în prima manşă au terminat pe poziţia a cincea.

Sportivii nostril au obţinut puncte valoroase in cursa de calificare pentru Jocurile Olimpice de la PyenChang care vor avea loc in primăvara anului viitor.