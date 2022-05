Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din Sistemul de Protecţie a copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” Suceava, Asociaţia „Alecs Group” şi Asociaţia „Plai Străbun” în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Instituția Prefectului Județului Suceava, ANA-ROM Suceava, au organizat în data de 13.05.2022 Acțiunea ”Fii conștient, nu dependent”, acțiune Anti-violenţă, Anti-tutun, Anti-alcool şi de prevenire a accidentelor rutiere, finalizată cu o simulare a unui accident rutier.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2022 şi a avut ca scop sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie în vederea prevenirii consumului de droguri, de plante etnobotanice și de tutun, a prevenirii accidentelor rutiere dar și a violenței, sub toate formele sale.

La acțiunea Anti-Drog şi Anti-Tutun au participat peste 1428 de elevi din 21 unităţi şcolare, însoţiţi de 93 de cadre didactice, din unităţi de învăţământ din municipiul Suceava Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret”, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Tehnic „Petru Muşat”, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Şcoala gimnazială nr. 1, Şcoala gimnazială „Ion Creangă”, Școala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleșesti, Şcoala gimnazială 4, Şcoala gimnaziala nr.10, Liceul Tehnologic ”Nicolai Nanu” Broșteni, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni, Școala Gimnazială Bosanci, Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, unde în acest an, am desfășurat un Flash Mob pe ritmuri muzicale ca alternativă la violență și consum de droguri pe Stadionul Areni – coordonat de doamna prof. Dr. Aida Petrea de la Cercul de Dans al Palatului Copiilor Suceava, apoi coloana de elevi au pornit în marş, pe prima bandă a carosabilului din faţa Primăriei Municipiului Suceava, B-dul. 1 Mai, Str. Ştefan cel Mare până la Magazinul Bucovina, până pe Esplanada Palatului Administrativ, unde am desfășurat un exercițiu de salvare a unei victime accidentate ce a traversat prin loc nepermis, fiind atent la un dispozitiv telefonic, șoferii a 2 autoturisme neputând evita impactul, l-a acroșat, anunțând prin serviciul de urgență 112 intervenţia din partea echipajelor de la SMURD, Pompieri, Poliţia Rutieră şi Laboratorul mobil al Criminalisticii, împreună cu Divizia Medicală de la Ana Rom Suceava.

Acţiunea a fost avizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava care a permis elevilor din unităţile de învăţământ, însoţiţi de cadre didactice, să participe la Marşul Anti-violenţă, Anti-drog și de prevenire a accidentelor rutiere, autorizat de Primăria Municipiului Suceava și avizat de Biroul Rutier al Poliţiei Municipiului Suceava.

Pe această cale, organizatorii mulţumesc tuturor celor care s-au implicat: Prefectura Suceava, Primăria Suceava, Inspectoratul Şcolar, Serviciului Rutier al IPJ Suceava, Biroul Rutier al Poliţiei Municipiului Suceava, Poliţia Locală, Primăriei Municipiului Suceava, Inspectoratul pentru Situaţi de Urgenţă, AnaRom – Divizia medicală, S.C. Alin For You Suceava, Grupului de firme Orizont Suceava, Inspectoratului de Jandarmi, directorilor, consilierilor educativi, şi profesorilor care au contribuit la succesul acestei acţiuni.

Acțiunea s-a finalizat prin Conferința cu tema ”Fii conștient, nu dependent” organizată la Sala de activităţi a Muzeului de Istorie al Bucovinei, întţlnire moderată de doamna prof. Narcisa-Daniela Ștefănescu – coordonatoarea EUROACTIV Suceava.

La conferință au participat domnul Subprefectul Cristian Şologon, prof. Grigore Bocanci – Inspector Şcolar General şi prof. Tatiana Vîntur de la IŞJ, Simona Viziteu de la IPJ Suceava, Căpitan Andronic Anton de la Inspectoratul de Jandarmi Suceava.

Echipa de organizare a acțiunii a fost compusă din: domnul Ionuț Epureanu – comisar șef la IPJ, Subcomisar Ana-Maria Olariu – de la Serviciul Rutier Suceava, doamna prof. Tatiana Vîntur – inspector școlar activitate permanentă de la ISJ, doamna prof. Narcisa-Daniela Ștefănescu – coordonator EUROACTIV, doamna prof. Loredana-Mihaela Ceică – vicepreşedinte şi prof. Romeo-Irinel Bolohan – vicepreşedinte, prof. Mihai Greciuc de la EUROACTIV Suceava, şi psih. Constantin Alecsa – preşedinte al Asociaţiei Alecs Group Suceava şi voluntarii Asociaţiei „EUROACTIV” şi ”Alecs Group”.