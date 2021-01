Campania pentru donare de plasmă lansată de centrul lingvistic Twinkle Star la începutul lunii octombrie 2020 a adunat deja un număr de 28 de persoane vindecate de COVID-19 care s-au alăturat acestui demers.

“Ne bucurăm că am putut aduce un mic aport și să antrenăm comunitatea noastră într-un scop comun pentru donarea de plasmă, la finalul campaniei dorim să le mulțumim pentru acest gest umanitar tuturor donatorilor, aceștia au fost atât din Iași cât și din București și alte orașe din țară în care a ajuns mesajul nostru. Voucherele prin care noi ne-am arătat recunoștința au ajuns deja în posesia beneficiarilor, un număr de 28 de copii indicați de donatorii adulți vor participa gratuit la cursurile Școlii de Vară pe care o organizăm în perioada iulie-august 2021. Practic, în afară de ajutorul real pe care l-a putut aduce unui pacient care avea nevoie de plasmă convalescentă COVID 19, fiecare donator a putut face mai departe și o bucurie unui copil care va participa la cursurile intensive de limba engleză organizate pe durata verii, timp de două săptămâni”, a precizat Ruxandra Rață-Bucevschi, managerul centrului lingvistic Twinkle Star.

Pentru Școala de Vară centrul lingvistic Twinkle Star are o capacitate de minim 500 de locuri. Costul standard al unui curs de limba limba engleză/ 20 h va fi pentru doritori între 375-500 lei, în funcție de nivelul de studiu, iar acestea se vor desfășura în perioada 5 iulie – 27 august.

Din seria campaniilor derulate de Twinkle Star în perioada pandemiei au făcut parte și atelierele de limbă engleză la care au avut posibilitatea să participe gratuit un număr de 100 de copii ai cadrelor medicale aflate la datorie în regim de permanență.

“Prin aceaste campanii ne manifestăm respectul și solidaritatea față de cei care își manifestă disponibilitatea și bunăvoința de a salva alte vieți. Încurajăm în continuare pacienții vindecați să contacteze centrele de transfuzie sanguină în vederea programării pentru donare și primim încă solicitări de acordare a voucherelor pentru Școala de Vară de la cei care au donat plasmă în perioada derulării campaniei noastre de încurajare în acest sens, respectiv cei care au donat plasmă convalescentă COVID-19 în perioada octombrie – decembrie 2020, dar care nu au reușit încă să ne transmită actele doveditoare pentru a revendica voucherul”, a adăugat Ruxandra Rață-Bucevschi.

Școala de Vară 2021 oferă cursuri intensive de limba engleză Cambridge pentru cei care doresc să-și exerseze abilitățile lingvistice într-un context distractiv și să socializeze cu copii de aceeași vârstă și cu aceeași pasiune pentru limba engleză. Vom avea la Școala de Vară grupe atât pentru cei care urmează cursurile noastre cât și pentru cei din exterior, și, totodată, și grupe constituite special pentru cei care nu au avut posibilitatea de a urma cursul extins pe durata de 10 luni dar doresc recuperarea acestui decalaj și sedimentarea cunoștințelor de limbă engleză într-un timp scurt, în vederea susținerii unuia dintre examenele Cambridge: A2 Key for Schools (KET), B1 Preliminary for Schools (PET) sau B2 First for Schools (FCE). De asemenea, cursanții cu vârste cuprinse între 3 – 14 ani au la dispoziție un cadru prin intermediul Școlii de Vară pentru a își expune sau pentru a dobândi abilități noi și cunoștințe de limba engleză, prin jocuri, crafturi, cântece, desene și fișe de lucru, povești, jocuri de rol sau petreceri tematice.

Informații despre centrul lingvistic Twinkle Star:

Twinkle Star este cel mai mare centru de pregătire pentru Examene Cambridge din România. Centrul are o experiență de 12 ani în pregătirea candidaților, fiind acreditat și premiat „Cel mai bun centru de pregătire Cambridge Step-by-Step din România” și “Gold Preparation Centre” de către Cambridge Assessment English ‒ departamentul de examene din cadrul Universității Cambridge din Marea Britanie. Pe lângă cursurile de pregătire, centrul Twinkle Star este unul dintre cele 9 centre din România autorizate să organizeze și examene Cambridge. De asemenea, suntem primul centru acreditat din România pentru formarea profesorilor de limbă engleză care doresc să obțină CELT-P și CELT-S (Certificate in English Language Teaching Primary & Secondary).

