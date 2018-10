Rică Răducanu (72 de ani), pe numele său adevărat Răducanu Necula, a tras o sperietură groaznică, în urmă cu aproape două luni, când un bărbat a intrat peste el, în casa din Mangalia. I-a subtilizat actele, telefoanele mobile, 8.000 de lei, cardurile bancare, dar şi agenda în care avea adunate sute de numere de telefon. Fostul mare portar a vorbit cu Click! despre acest episod care l-a întristat foarte mult.

Are aproape 1,90 metri, însă hoţul nu s-a temut că ar putea da nas în nas cu Rică, în timp ce-l jefuia: “Am fost foarte supărat, dar mi-a trecut! Ştiu cine este hoţul, e un vecin din zonă, am vorbit cu Poliţia, dar ei mi-au zis că nu sunt dovezi clare care să ateste ce spun eu. De obicei, mă trezesc noaptea din două în două ore ca să mă duc la baie, însă în acea noapte nu m-am mai trezit, cred că acel hoţ mi-a dat cu un spray care să mă adoarmă de tot. Am rămas fără acte, dar mi le-am refăcut, am buletin şi permis noi. După cele întâmplate, la ora şapte dimineaţa eram la uşa băncilor ca să îmi blochez cardurile. Măcar dacă îmi lăsa agenda cu numerele de telefon ale gagicilor!”, a declarat el reporterilor Click!, mai în glumă, mai în serios.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/rica-raducanu-il-rog-pe-hot-sa-mi-inapoieze-agenda-cu-numerele-gagicilor