Candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, și-a exercitat dreptul de vot astăzi dimineață în jurul orei 09.00 la secția amenajată în incinta grădiniței ”ABC” din cartierul George Enescu. El a venit împreună cu soția sa.

”Am votat pentr fericirea șiu bunăstarea sucevenilor, am votat pentru județul Suceava, pentru municipiul Suceava, și de sigur pentru europarlamentare. Am venit cu gândul ca eu și echipa mea de consilieri să ne îndeplim țelul să facem Suceava bine pentru că știu pot și vreau. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a declarat Rîmbu la ieșirea de la urne.