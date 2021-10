Sanofi Romania, prin divizia sa de vaccinuri Sanofi Pasteur, anunță lansarea unei campanii de educare şi informare a publicului larg cu privire la importanța vaccinării antigripale. Desfășurată sub sloganul „Probabil ai o scuză să nu te vaccinezi…Întreabă medicul sau farmacistul despre vaccinarea antigripală!”, campania își propune să informeze publicul larg despre importanța prevenției și a vaccinării antigripale, dar și să contribuie la creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile gripei.

„De multe ori, oamenii folosesc diverse scuze pentru a nu se vaccina antigripal, cum ar fi lipsa timpului, percepția greşită a unui risc redus de a contracta gripa sau existența protecției oferite de sistemul imunitar. Dar, nicio scuză nu schimbă realitatea: gripa poate cauza complicații și mortalitate, inclusiv în rândul adulților sănătoși. Gripa poate pune și mai multă presiune pe sistemul medical românesc deja suprasolicitat, iarîn cazul pacienților care au fost infectați cu SARS-CoV-2 gripa poate afecta și mai tare organismul deja sensibil. De aceea,nevoia implementării unei astfel de campanii de informare şi educare a publicului larg este cu atât mai evidentă”, a declarat dr. Mirela Puchiliță, Medical Head Sanofi Pasteur, România și Moldova.

Pe fondul agresivitățiicrescute a valului 4 alpandemiei generate de virusul SARS-Cov-2, dar și al unui grad redus de acoperire vaccinală, gripa rămâne o amenințare serioasă. Coinfecția gripă – COVID‑19 poate cauza complicații serioase, cu un risc de mortalitate dublă[1], iar complicațiile gripei pot afecta și adulții sănătoși, nu doar populațiadin grupele de risc.

Unul dintre principalele instrumente utilizate în cadrul campaniei educaționale demarată de Sanofi este site-ul www.despregripa.rounde publicul larg are la dispoziție informații din surse avizate despre gripă și vaccinare antigripală. În plus, campania utilizează o varietate de tipuri de materiale educaţionale pentru a ajunge la un număr cât mai mare de persoane pe canalele de difuzare consacrate, inclusiv:

spoturi radio

broșură informativă

material video pentru publicul larg și pacienții din grupele la risc

bannere online

comunicare media.

Totodată, pentru a răspândi pe scară largă mesajele legate de importanța prevenției și a vaccinării antigripale, campania va include și colaborări cu persoane publice, lideri de opinie din domeniul sănătății, influenceri din domeniul mass-media și jurnaliști.

Campania este aprobată de Ministerul Sănătății și se desfășoară cu susținerea Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF). Aceasta se va desfășura până la finalul lunii martie a anului viitor.

„În timp ce la nivel global se depun eforturi consistente pentru a încetini rata de răspândire a SARS‑CoV-2 prin vaccinarea în masă, virusurile gripale reprezintă în continuare o amenințare la sănătatea populației. Încă de la debutul pandemiei COVID-19, Comisia Europeană a recomandat statelor membre să lanseze campanii extinse de vaccinare antigripală, pentru a reduce riscul de infectare simultană cu virus gripal și SARS-CoV-2 în sezonul gripal. Așadar, campanii precum aceasta sunt nu doar recomandate, ci şi necesare, pentru a spori încrederea populației în vaccinuri și în eficiența acestora. Ne bucurăm să susținem această inițiativă și, împreună, să atragem atenția asupra riscurilor gripei și a beneficiilor multiple ale vaccinării antigripale,” a declarat dr. Gindrovel Dumitra, Vicepreședinte și Coordonator al Grupului de Vaccinologie al Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF).

Gripa poate declanșa complicații cardiovasculare și la adulții fără istoric de infarct miocardic sau accident vascular cerebral[2], gripa crește de 100 de ori riscul de pneumonie[3], iar procentul pacienților spitalizați cu gripă este ridicat și în cazul adulților sănătoși. Spre exemplu, în România, în sezonul gripal 2018-2019, 1 din 3 adulți care au contractat gripa a avut nevoie de spitalizare[4].

Pentru mai multe informații despre gripă, accesați www.despregripa.ro.

