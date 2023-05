Marele program de apă și canalizare în valoare de 275 de milioane de euro care se derulează în 14 localități sucevene are un ritm bun peste 60% dintre lucrări fiind licitate. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a declarat după analiza pe care a făcut-o astăzi cu privire la stadiul lucrărilor cu cei de la ACET și de la Asociația Județeană de Apă și Canal. ”Pe componenta apă au avut loc licitații la Rădăuți, Fălticeni, Vicovu de Sus, Mitocu Dragomirnei, Sucevița, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dormei, Dolhasca și urmează Marginea și Suceava. La canalizare sunt adjudecate stațiile de epurare de la Marginea și Vicovu de Sus și în evaluare sunt stațiile de la Dolhasca de la Siret. La Șcheia care este localitatea care are o sumă foarte mare de bani 25 de milioane de euro prin acest program sunt circa 25 de km de rețele de apă și 25 de km de rețele de canalizare. Data de 17 mai e termenul pentru evaluarea ofertelor depuse la licitație. Am cerut un program riguros ca să putem să ne ținem de acest proiect de apă și canal pentru că termenul e finalul anului 2025 și am fost asigurat că lucrurile sunt în linie dreaptă. La Câmpulung Modovenesc la stația de epurare pentru cei de la fabrica de lapte li s-au cerut o stație proprie pentru reziduurile industrale de la lapte cum este cazul și la Suceava la fabrica de hârtie. În felul acesta urmărim lunar stadiul lucrărilor și mă bucur că localități care așteptau demult precum Vicovu de Sus, Margina, Șcheia, Sucevița dar și Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Dolhasca, Siret intră în linie dreaptă cu apă canal ceea ce înseamnă civilizație, a declarat Flutur.