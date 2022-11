Lucrările la Parcul Științific și Tehnologic din Siret, investiție derulată de Primăria Siret în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava și Universitatea “Ștefan cel Mare”, avansează într-un ritm bun, a anunțat primarul Adrian Popoiu. ”În aceste zile am primit de la Consiliul Județean Suceava suma de 1,9 milioane de lei reprezentând o parte din sprijinul financiar din partea CJ Suceava pentru susținerea acestei investiții unice la noi în județ și în toată regiunea Nord-Est. Suntem convinși că la sfârșitul anului viitor, odată cu finalizarea acestei investiții ambițioase, Parcul Industrial de la Siret va fi mai atrăgător pentru agenți economici interesați să investească în zonă. În același timp, activitatea de cercetare desfășurată aici de Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava va pregăti resursa umană înalt calificată pe domenii relevante de pe piața muncii”, a declarat primarul de Siret.

