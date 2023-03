Până la 1 martie 2023, din taxele și impozitele locale, în municipiul Suceava s-au colectat cu 25,23% mai mulți bani decât la aceeași dată de anul trecut. Primarul Ion Lungu a declarat că este o creștere de la aproximativ 16 milioane de lei, la peste 20 de milioane. El a menționat că încasările de la persoanele fizice s-au majorat cu 22,88%, iar cele de la persoanele juridice, cu 153,6%. Primarul Sucevei a spus: „În fiecare an, la 31 martie trecem printr-un zero, în sensul că stingem toate datoriile. Sper ca și în acest an, cu încasările pe care le avem să ajungem în acel punct. Apoi, se acumulează noi datorii”. De menționat că 10% au fost plăți online.