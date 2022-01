Conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 161.539 de persoane vaccinate, din care 112.652 persoane cu rapel și 35.065 persoane au primit și doza a treia. În cursul zilei de marți, 11 ianuarie, s-au vaccinat în județul Suceava un număr de 518 persoane (197 prima doză, 91 doza a-II-a și 230 doza a-III-a).

