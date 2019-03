Reprezentantul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene a asigurat coordonarea statelor membre UE cu ocazia celei de-a 124-a sesiuni a Consiliului Internațional al Cafelei, în calitate de președinte al Grupului de Lucru privind Produsele de Bază al Consiliului Uniunii Europene. Reuniunea a avut loc în perioada 25-29 martie 2019, în Kenya, Nairobi. Președintele Kenyei, Uhuru Kenyatta, s-a adresat participanților cu ocazia ceremoniei de deschidere, care a avut loc în 26 martie 2019.

România, în calitate de Președinție în exercițiu la Consiliul Uniunii Europene, asigură coordonarea poziției statelor membre în cadrul organizațiilor internaționale privind produsele de bază. Poziția comună a Uniunii Europene este dezbătută și andosată în cadrul Grupului de Lucru privind Produsele de Bază al Consiliului Uniunii Europene, iar Comisia Europeană reprezintă statele membre în cadrul acestor foruri internaționale.

Reuniunea Consiliului Internațional al Cafelei, organizată pentru prima oară în Kenya, a avut ca temă centrală Profitability: Consumption and Productivity. De asemenea, în acelați timp s-au desfășurat și alte de evenimente conexe, precum seminarul privind durabilitatea sectorului cafelei cu tema Coffee: How sustainable is our future?. Astfel, discuțiile purtate, la Nairobi, s-au concentrat asupra dezvoltării durabile a sectorului cafelei și implicit a funcționării Organizației Internaționale a Cafelei (OIC).

Agenda reuniunii a inclus subiecte precum evaluarea componenței membrilor organizației, demersurile privitoare la membrii care nu și-au onorat plata contribuțiilor financiare pentru o perioadă îndelungată, programul de acțiuni pentru 2018/2019, raportul privind situația pieței cafelei, cu accent pe nivelul prețurilor cafelei, care se află în scădere, studii și rapoarte ale organizației, evaluarea politicilor naționale privind cafeaua, raportul privind implementarea unor Memorandumuri de Înțelegere cu diverși parteneri, raporturi ale organismelor subsidiare ale OIC, situația actuală a Fondului Special privind promovarea consumului de cafea în statele exportatoare și viitoarele evenimente ale OIC.

Seminarul privind durabilitatea sectorului cafelei, care a precedat reuniunea Consiliului Internațional al Cafelei, a cuprins 3 panel-uri privind: producția durabilă de cafea; consumul și valoarea adăugată în Africa; colaborarea public-privată pentru asigurarea viabilității economice a industriei cafelei; viitorul industriei cafelei.

Cele mai importante aspecte, discutate cu această ocazie, au vizat implementarea Rezoluției 466 privind membrii organizației care nu și-au onorat plata contribuțiilor financiare pentru o perioadă îndelungată și implementarea Rezoluției 465 privind scăderea nivelului prețului cafelei și dificultățile membrilor exportatori în aceste condiții. Ambele subiecte vizează în mod direct durabilitatea organizației și a sectorului cafelei, implicarea activă a UE, ca cel mai important membru al organizației din grupul statelor importatoare, reprezentând încă o dată angajamentul pentru promovarea multilateralismului și rolului de actor global al UE.

Context

Organizația Internațională a Cafelei (OIC) este o organizație internațională inter-guvernamentală, cu sediul la Londra, înființată în 1963 sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite. Este responsabilă de implementarea Acordului Internațional al Cafelei, ultima versiune a acestuia fiind adoptată în 2007, intrând în vigoare la data de 2 februarie 2011. OIC este formată din 50 de state membre (44 state exportatoare și 6 state importatoare), reprezentând 98% din producția globală de cafea și 67% din consumul global.

Consiliul Internațional al Cafelei este cel mai înalt for decizional al organizației și se întrunește bianual, în lunile martie și septembrie. Următoarea reuniune a Consiliului Internațional al Cafelei va avea loc în perioada 23-27 septembrie 2019, în Londra, UK.