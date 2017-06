De astăzi, 15 iunie 2017, datele (internetul mobil – MB/GB) consumate în roaming în statele membre UE, dar și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein (SEE) se scad din resursele naționale incluse în abonamente sau extraopțiuni, potrivit mecanismului „Roam like at home”, iar după epuizarea acestora consumul va fi tarifat la fel ca în România.

Totuşi, furnizorii au posibilitatea de a defini limite minime ale unei utilizări rezonabile a serviciilor de date, care pot fi mai mari sau mai mici decât traficul naţional inclus în abonament/(extra)opţiune, depinzând de preţul acestuia. Limita rămâne neschimbată indiferent de consumul de date realizat la nivel naţional înainte de intrarea în roaming.

În cazul în care furnizorii nu stabilesc o limită de utilizare rezonabilă a datelor în roaming în UE/SEE, datele consumate în roaming în UE/SEE se tarifează identic celor consumate în România.

Pentru a-i sprijini pe cei care doresc să se informeze înainte de a pleca într-o călătorie într-o țară din Uniunea Europeană cu privire la câți MB sau GB pot consuma în roaming fără taxe suplimentare, în limita unei utilizări rezonabile, ANCOM a dezvoltat o aplicație care poate fi accesată aici .

Limite minime de utilizare rezonabilă a datelor mobile în roaming (UE/SEE)

a. în cazul planurilor tarifare (cartele preplătite, abonamente, (extra)opțiuni) cu resurse de date (cvasi)nelimitate, atât cele care includ trafic de date nelimitat, cât și cele pentru care tariful per GB este sub 7,7 Euro (fără TVA), utilizatorii pot consuma următoarea cantitate de date în “Roam like at home”:

2x prețul cu amănuntul pentru servicii mobile într-o perioadă de facturare (fără TVA)

7,7 Euro/GB

b. în cazul cartelelor preplătite fără resurse de date incluse (cu plata pe unitatea de consum, per MB/GB), utilizatorii pot consuma următoarea cantitate de date în “Roam like at home” (pe măsură ce utilizatorul plăteşte din creditul disponibil, limita de utilizare rezonabilă a datelor se diminuează):

creditul rămas disponibil pe cartelă la intrarea în roaming în UE/SEE

7,7 Euro

Limitele minime vor creşte anual, începând cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a reducerii preţului reglementat pentru 1 GB.

Mai multe detalii despre modalitatea de aplicare a limitelor de utilizare rezonabilă a datelor în roaming (UE/SEE), inclusiv modele de calcul, sunt disponibile pe pagina de internet a ANCOM, aici .

Cum se tarifează consumul de date mobile în roaming (UE/SEE)

După depășirea acestei limite furnizorii pot să aplice o suprataxă în valoare de maxim 7,7 Euro/GB (0,0077 Euro/MB), fără TVA, pentru perioada 15 iunie – 31 decembrie 2017. Începând cu 2018 valoarea maximă a suprataxei va scădea în fiecare an până în anul 2022.

Tarifarea datelor se va realiza după cum urmează:

a) până la atingerea limitei se aplică tariful naţional, astfel:

– până la epuizarea traficului naţional inclus: se scad din acesta

– după epuizarea traficului naţional inclus: se aplică tarifele din România

b) după depășirea limitei se aplică suprataxa, astfel:

– până la epuizarea traficului naţional inclus: se scad din acesta + suprataxa

– după epuizarea traficului naţional inclus: se aplică tarifele din România + suprataxa (suma rezultată nu poate depăşi 0,20 euro/MB)

Atenție! Furnizorii au obligația să le transmită utilizatorilor o notificare atunci când aceștia ating limita de utilizare rezonabilă a datelor în roaming (UE/SEE), indicând valoarea suprataxei care va fi aplicată pentru consumul suplimentar de date în roaming.

Calculator limită date ”Roam like at home”: aplicație ANCOM

Pentru a ușura estimarea limitei de utilizare rezonabilă a datelor pe care utilizatorii le pot consuma în roaming în UE/SEE, ANCOM a dezvoltat o aplicație tip widget, accesibilă aici .

Aplicația oferă rezultate relevante în măsura în care furnizorii nu percep utilizatorilor o suprataxă de sustenabilitate. În prezent, ANCOM analizează o cerere pentru autorizarea aplicării unei astfel de suprataxe, depusă de operatorul RCS & RDS S.A., urmând să facă publice rezultatele analizei după ce aceasta va fi finalizată şi comunicată operatorului.

Atenție! Dacă este activat serviciul de roaming, principiul de bază al „Roam like at home” prevede că toate resursele naţionale incluse în planul tarifar (inclusiv extraopţiuni sau bonusuri) devin disponibile şi în roaming în UE/SEE.

Mai multe informații cu privire la „Roam like at home” sunt publicate în secțiunea dedicată acestui subiect, de pe pagina de internet a ANCOM, aici .

Secţiunea InfoCentru din pagina de internet ANCOM pune la dispoziţia utilizatorilor informații utile despre serviciile de comunicaţii electronice (telefonie, internet şi televiziune) şi serviciile poştale, pentru a-i sprijini în alegerea şi folosirea acestor servicii.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.