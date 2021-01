De la 1 ianuarie 2021, pentru majoritatea planurilor tarifare a crescut volumul de date (MB/GB) care pot fi consumate în roaming în UE/SEE fără aplicarea unor taxe suplimentare, în medie cu aproape 17%, ca urmare a scăderii tarifului reglementat la nivel de gros.

De asemenea, în cazul depășirii limitelor utilizării rezonabile a unor servicii în roaming în UE/SEE, au scăzut și suprataxele care pot fi aplicate consumului ulterior, astfel:

suprataxa pentru date a scăzut cu aproximativ 14%, de la 3,5 la 3 Euro/GB, fără TVA;

suprataxa pentru apelurile primite a scăzut cu aproape 4%, de la 0,79 la 0,76 eurocenţi/minut, fără TVA.

Totodată, nivelul maxim al suprataxei pe care furnizorul RCS&RDS S.A. este autorizat să o perceapă propriilor clienți pentru apelurile primite în roaming în SEE în anul 2021, în condițiile prevăzute în Decizia președintelui ANCOM nr. 585/2020, a scăzut de la 0,79 la 0,76 eurocenţi/minut, fără TVA.

Când se aplică suprataxe datelor în roaming

Din data de 15 iunie 2017, datele (internetul mobil – MB/GB) consumate în roaming în UE/SEE (UE + Norvegia, Islanda și Liechtenstein) se tarifează, în principiu, la fel ca în România. Totuși, în cazul celor mai multe dintre planurile tarifare, furnizorii pot stabili un volum de date care pot fi consumate în roaming în UE/SEE fără costuri suplimentare într-o perioadă de facturare (volum de consum rezonabil). Începând cu 1 ianuarie 2021 volumul de consum rezonabil a crescut cu aproape 17% faţă de cel aplicat în anul 2020.

După depășirea volumului de consum rezonabil, furnizorii pot să aplice o suprataxă, chiar și în cazul în care traficul inclus în planul tarifar nu a fost complet epuizat. Cu începere de la 1 ianuarie 2021 suprataxa nu va putea depăși 3 Euro/GB (0,3 eurocenţi/MB), fără TVA.

Volumul de consum rezonabil în roaming în UE/SEE începând cu 1 ianuarie 2021

a) în cazul planurilor tarifare (cartele preplătite, abonamente, (extra)opțiuni) care includ trafic de date nelimitat, cât și al celor pentru care tariful calculat per GB este sub 3 Euro, fără TVA, utilizatorii pot consuma următoarea cantitate de date în roaming în SEE, fără taxe suplimentare, exprimată în GB:

prețul cu amănuntul pentru servicii mobile într-o perioadă de facturare, fără TVA

2 x ————————————————————————————————

3 Euro

b) în cazul cartelelor preplătite fără resurse de date incluse(cu plata pe unitatea de consum, per MB/GB), utilizatorii pot consuma iniţial următoarea cantitate de date în roaming în SEE, fără taxe suplimentare, exprimată în GB (pe măsură ce utilizatorul plăteşte din creditul disponibil, volumul de consum rezonabil al datelor se diminuează):

creditul rămas disponibil pe cartelă la intrarea în roaming în UE/SEE

—————————————————————————————

3 Euro

Roaming în Marea Britanie după 1 ianuarie 2021

Vă reamintim că începând cu data de 1 ianuarie 2021 reglementările europene privind „Roam like at home” (RLAH) nu mai sunt obligatorii pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), ca urmare a încheierii perioadei de tranziție după retragerea acestei țări din Uniunea Europeană. „În acest context, operatorii telecom din România nu mai au obligația legală să ofere utilizatorilor roaming la tarife naționale în Marea Britanie, acest beneficiu fiind garantat doar în interiorul SEE. Nu există o interdicție pentru furnizorii din România să păstreze în continuare Marea Britanie în sfera de aplicare RLAH, o astfel de decizie ținând de strategia comercială a fiecăruia. Pentru a evita înregistrarea unor costuri suplimentare, recomandăm utilizatorilor români care vor călători în Marea Britanie să verifice în prealabil la furnizorul lor tarifele de roaming aplicabile.” , a declarat Eduard LOVIN, vicepreședinte ANCOM.

Calculator limită date „Roam like at home”: aplicație ANCOM

Pentru a ușura estimarea volumului de date pe care utilizatorii le pot consuma în roaming în UE/SEE fără suprataxă, ANCOM a dezvoltat o aplicație de tip widget, accesibilă aici. Aplicaţia a fost actualizată cu tariful de 3 Euro/GB, valabil începând cu data de 1 ianuarie 2021. Aceasta oferă rezultate relevante pentru toți utilizatorii de planuri tarifare cu acces la roaming, cu excepţia celor ai RCS&RDS S.A., operator autorizat să aplice suprataxe de roaming de la prima unitate de consum.

Mai multe informații cu privire la „Roam like at home” sunt publicate în secțiunea dedicată acestui subiect, de pe InfoCentrul ANCOM, aici.