Noua piesă a lui Robbie Williams, ‘Can’t Stop Christmas’, face referire la pandemia de Covid-19 și spune că nimic nu va opri sărbătorirea Crăciunului în acest an.

Cântecul starului de 46 de ani conține versuri precum: „Oh what a miserable year, but what a time to be alive. Sadly some friends disappeared. It’s never been like this before, it feels like we’re at war.

So what are we to do, about your FaceTimes and your Zooms. There’s a room inside my mind and it’s always here for you. Nothing’s gonna stop Christmas, no chance.”

În traducere: „Oh, ce an îngrozitor, dar ce timp potrivit pentru a fi în viață. Din păcate, unii prieteni au dispărut. Nu a mai fost vreodată așa, parcă am fi în vreme de război. Deci, ce ar trebui să facem – FaceTimes și Zoom. Este o cămăruță în mintea mea și este mereu disponibilă pentru tine. Nimic nu va opri Crăciunul, nicio șansă.”

Potrvit ziarului The Sun, în cântec, Robbie glumește și pe seama cadourilor pe care și le dorește de Crăciun – printre altele și gel igienizant. „We’ve got our wish list, you can’t stop Christmas time. If you’re wondering what I’d like, socks and sanitizer will do fine. I’ll guess you’ll do your shopping online, the high street lights are out, there’s nobody about. Let’s lie to Santa Claus, tell him it’s 1984.” – „Avem lista cu cadouri făcută, nu poate nimeni opri Crăciunul. Dacă te întrebi ce aș vrea, șosete și gel igienizat. Cred că îți vei face cumpărărturile online, luminile din oraș s-au aprins, nimeni nu este pe străzi. Să îl mințim pe Moș Crăciun, să îi spunem că suntem în 1984.”