În ziua de 23 iunie 1314, în apropierea Castelului Stirling, lângă Edinburgh, Robert Bruce, regele Scoției, și-a poziționat cu grijă infanteria pe un deal la poalele căruia curgea un pârâu, Bannockburn, profitând de avantajul mlaștinii care încetinea cavaleria dușmană pe un flanc și de o pădure care îi camufla infanteria, pe celălalt flanc. Apoi a așteptat sosirea avangărzii armatei engleze.

Se împlineau aproape douăzeci de ani de când scoțienii luptau pentru a-și păstra independența față de dominația engleză, într-o luptă indecisă cu regele Eduard I al Angliei, „ciocanul care i-a zdrobit pe scoțieni”. Eduard invadase Scoția pentru prima oară în 1296, apoi din nou în 1306, după ce Contele de Carrick, titlul de atunci al lui Bruce, fusese încoronat rege al Scoției.

Prin urmare, regele Bruce a fost scos în afara legii, aflându-se tot timpul pe fugă, la un moment dat fiind alungat din Scoția, soția, fiicele și surorile sale fiind aruncate în închisoare, și fratele său mai mic, decapitat.

Însă Eduard a murit la începutul celei de a doua invazii, iar Eduard al II-lea nu s-a dovedit a fi urmașul demn al tatălui său în chestiuni războinice. A doua invazie pierzându-și din avânt și, pe măsură ce Bruce și armata sa în continuă creștere înregistra victorii, nobilimea scoțiană a început să-i sprijine cauza. De această dată însă, pentru a treia oară, o armată engleză de 25.000 de oameni trecuse granița, cu intenția de a ridica asediul Castelului Stirling, ultima redută engleză din nordul țării.

În data de 23 iunie, englezii au dat atacul principal, a cărui forță, după cum era încredințat Eduard, trebuia să îi aducă victoria. Cavaleria engleză sa aglomerat pe fâșia îngustă de teren solid, dar a format o masă compactă, incapabilă să treacă de grupurile dese de lăncieri scoțieni. În confuzia creată, arcașii englezi și-au revărsat săgețile în egală măsură asupra propriei cavalerii și asupra scoțienilor.

Confruntarea brutală ar fi putut să se încheie cu o retragere sângeroasă, dacă nu ar fi existat un șiretlic ingenios, care a decis rezultatul acelei zile. O trupă formată din personalul auxiliar al taberei scoțiene – paji, preoți, bucătari și hamali – și-a făcut apariția din pădure, pe flancul stâng al englezilor, fluturând steaguri și urlând, simulând un contraatac. Englezii, ezitând la vederea a ceea ce părea să fie o armată cu forțe proaspete trimisă împotriva lor, au început să se retragă, la început încet, dar intrând curând în panică, după ce s-a aflat că regele Eduard plecase grăbit.

Revigorați, scoțienii i-au scos pe dușmanii lor din câmpie, lăsând în urma lor mii de morți și răniți și luând câteva sute de prizonieri. Printre englezii morți s-au numărat 21 de baroni și baroneți, 42 de cavaleri și 700 de gentilomi sub arme.

Răscumpărările plătite pentru prizonieri aveau să facă din Scoția o țară bogată pentru multă vreme. Cel mai important dintre prizonierii scoțienilor a fost contele de Hereford, pe care Bruce l-a dat în schimbul soției sale, al fiicelor și al surorilor.

Marea victorie de la Bannockburn a dat substanță pretențiilor de independență ale scoțienilor, dovedind calitățile de conducător ale lui Bruce. Nu a pus capăt războiului, care a continuat până în 1328, când Eduard al III-lea a semnat Tratatul de la Northampton, a cărui principală clauză era: „Scoția va rămâne a lui Robert, regele scoțienilor, liberă și nedivizată de Anglia, fără nici o dependență, servitute, cerere sau pretenție, de nici un fel”.

Tot la 23 iunie:

79 d.Hr.: Moare împăratul roman Vespasian.

1340: Flota lui Eduard al III-lea îi înfrânge pe francezi la Sluys, prima bătălie a Războiului de o Sută de Ani.

1611: Navigatorul englez Henry Hudson este lăsat de propriul echipaj să plutească în derivă în Golful Hudson, Canada.

