Trece prin momente foarte neplăcute! Robert De Niro susţine că e ruinat de marile sume de bani pe care trebuie să le plătească fostei soţii, după divorţ, şi de pandemia de COVID-19, potrivit click.ro.

Unul dintre cei mai mari şi mai influenţi actori de la Hollywwod, cunoscut mai ales pentru rolul din ”Naşul: Partea II”, dublu laureat cu Oscar, Robert De Niro (77 de ani) a jucat în peste 90 de filme. Cu toate acestea, de mai bine de un an, nu mai are proiecte, din cauza pandemiei. De teama infectării, multe filme nu s-au mai turnat. Asta îl pune pe jar, mai ales pentru că are o groază de bani pe care trebuie să-i dea fostei soţii, Grace Hightower (66 de ani). Ei s-au căsătorit prima oară în 1997, s-au despărţit în 1999, s-au împăcat şi şi-au reînnoit jurămintele în 2004, dar au divorţat în 2018. Judecătorul a decis ca starul să-i plătească fostei soţii o pensie alimentară de 1 milion de dolari pe an pentru fiica lor, Helen Grace, de 9 ani, născută de o mamă purtătoare, mai notează sursa citată. Ei mai au un fiu, Elliott, de 22 de ani.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/robert-de-niro-ruinat-de-divort-si-de-pandemie