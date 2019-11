Prezent joi seară la Suceava la Gala de Excelență a Tinerilor Liberali, unde a primit premiul pentru ”performanță politică în cadrul PNL” secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, i-a îndemnat pe tinerii din PNL Suceava să creadă în proiectele lor, să lupte pentru ele și să aibă încredere că lucrurile se pot schimba. El le-a cerut tinerilor liberali să să-i convingă pe cei din generația lor să iasă la vot pe 24 noiembrie pentru că votul de la prezidențiale este un prim pas pentru reconstrucția României.

”Vă îndemn să vă implicați să credeți că lucruile se pot schimba. Dacă nu crezi că se pot schimba lucrurile atunci nu se schimbă. Eu personal am testat asta. Când am depus un proiect de lege în Parlament și mulți mi-au spus că nu o să treacă. Nu se poate, nu sunt bani. Am perseverat, am crezut, poate unii m-au considerat nebun, și am reușit. Și nu am făcut mare lucru. Să nu considerați că am făcut mare lucru. Am luptat și am crezut în proiectele mele. Așa cum voi lupta și voi crede în ele. Asta trebuie să faceți și voi. Să stați lângă oameni de calitate. Stați lângă Gheorghe Flutur, mergeți pe lângă parlamentarii pe care îi aveți aici. Vă rog un singur lucru între aceste tururi. Să mergeți să le spuneți tinerilor să iasă la vot. Votul dumneavoatră schimbă istoria. Votul de la prezidențiale este un prim pas pentru reconstrucția României după 30 de ani de la Revoluție. După 30 de ani în care PSD a jucat un rol important în guvernarea țării este momentul să îi trimitem în lada de gunoi a istoriei. și contează foarte mult scorul pe care îl vom avea”, a declarat Sighiartău.

Secretarul general al PNL a explicat că o Românie liberală arată total diferit față de o Românie social democrată dând ca exemplu modelele de administrație de la Suceava. ”România liberală arată altcumva faţă de România condusă de PSD. Uitaţi-vă ce se întâmplă în comunităţile conduse de noi. Și vreau să dau exemplu Suceava. Pentru că îl dau ca exemplu peste tot. O Suceava condusă de Gheorghe Flutur, de Ion Lungu, arată diferit faţă de comunităţile conduse de PSD. Şi vorbesc de vecinătăţi aici în Moldova. Bucovina a devenit un brand internaţional. Europenii ştiu de Bucovina. Drumurile de aici, mănăstirile, turismul european pe care îl faceţi aici este cunoscut peste tot. Pentru că aici au fost şi sunt oameni de calitate în fruntea administraţiilor. Omul sfinţeşte locul. Omul schimbă lucruri. Iar aici aveţi modele de politicieni de calitate. După aproape 30 de ani de politică şi aici mă refer la liderul vostru, Gheorghe Flutur, să ai asemenea rezultate în administraţia liberală, să ai atâta experienţă, şi să fii în continuare un lider respectat şi cu un nivel mare de încredere e mare lucru. Pentru că aveţi oameni de calitate aici”, a spus Sighiartău.

El a subliniat că PSD a reuşit să distrugă încrederea în instituţiile statului român şi în România precizând că rolul lui Iohannis este tocmai acela ca românii să-și recapete încrederea în țara lor. ”Dragii mei tineri, PSD a reuşit să distrugă încrederea în instituţiile statului român şi în România. Avem cifre alarmante. Peste 200.000 de oameni pleacă din ţară anual. Majoritatea sunt de vârsta dumneavoastră sau familii tineri. Perspectivă, dacă îi întrebi, nu mai există în România. Pentru că asta a reuşit PSD şi anumiţi guvernanţi şi anumiţi politicieni imorali, amorali şi fără frică de Dumnezeu să facă. Să distrugă încrederea voastră în România. Şi în momentul în care distruge încrederea românilor în statul lor distrugi viitorul unei ţări. Iar rolul nostru, al celor din PNL Suceava, PNL Bistriţa şi de la nivel naţional şi al domnului Klaus Iohannis este exact acesta. De a da o perspectivă României şi de a normaliza lucrurile aşa cum se întâmplă în celelalte ţări. Românii să îşi recapete încrederea în statul lor, tinerii să creadă că există viitor şi aici în România. Tinerii să înţeleagă că nu sunt mai prejos decât tinerii italieni, spanioli, englezi, germani. Cu nimic mai prejos. Dimpotrivă, vă pot da exemple de oameni extraordinari care lucrează în cele mai mari companii, la cele mai mari institute şi sunt profesori universitari şi medici extraodinari. Cea mai bună resursă în IT o dau românii. Avem oameni de calitate. Numai că rolul nostru, al vostru celor care sunt implicaţi în politică este acela de a reda celor de lângă voi încrederea. Şi în primul rând voi trebuie să credeţi mai mult în România şi în voi. Pentru că cea mai mare problemă a tinerilor şi o spun din proprie experienţă este că nu au perspectivă asupra vieţii şi că nu își pun ţinte şi ţeluri înalte în viaţă”, a arătat Robert Sighiartău. El le-a cerut tinerilor să aibă încredere pentru că de la Suceava pot pleca în viitor miniştri, poate prim miniştri, ambasadori şi poate chiar preşedintele țării.