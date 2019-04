Echipa de psihologi ai Centrului de Autism “Marea Neagră” din Constanța este completată de 2 roboți NAO V6 de ultimă generație. Cei 2 roboți NAO vor avea prima ședința de terapie alături de copii, în ziua de 2 aprilie, la ora 11, de Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, ocazie cu care va fi lansat proiectul Robotul Nao – terapeutul copiilor.

Începând cu luna aprilie, NAO își va desfășura zilnic activitatea alături de copii in cabinetele psihologice ale Centrului de Autism “Marea Neagră”, în sesiuni scurte de terapie cu durata de 20 de minute, pe parcursul cărora va pune întrebări și va oferi răspunsuri. Pe lângă rolul de terapeut, Nao știe și o mulțime de alte trucuri pentru a-i face pe copii să-l iubească: știe să danseze, să cânte și chiar să ofere răspunsuri pline de umor copiilor.

”Robotul Nao este socotit drept cel mai spectaculos robot umanoid din întreagă lume, a ajuns să lucreze în peste 200 de instituții de învățământ, vorbește 22 de limbi de circulație internațională și a fost prezentat în mai bine de 100 de țări din întreagă lume. Nao a fost folosit în cadrul programului Robot for autism. Rezultatele obținute sunt considerate spectaculoase de către specialiști, deoarece Nao reprezintă un puternic motivator pentru orice copil. Nao nu este o încercare, un test sau un prototip de robot, este o certitudine care s-a bucurat de multe upgrade-uri în acești 14 ani de când este lansat pe piață. În mod normal, copilul evita contactul cu specialistul, indiferent dacă este educator, profesor sau psiholog, dar în relația cu NAO, comunicarea și tot ce ține de interacțiune vine de la sine. Comunicarea reprezintă o recompensă pentru copil”, declară psihologul Adrian Gemanaru, președintele Centrului Terapeutic “Marea Neagră”.

Proiectul NAO este implementat și în România, în beneficiul copiilor cu autism, datorită finanțării de 35.000 euro primite prin programul “RO SMART în Țara lui Andrei” inițiat de OMV Petrom”: “Ne dorim ca tehnologia să vină în sprijinul îmbunătățirii calității vieții oamenilor. Sper ca Robotul NAO să contribuie la o viață mai bună în fecare zi pentru copiii cu care lucrează“, declară Mona Nicolici, manager Sustenabilitate OMV Petrom

Proiect științific inedit, în parteneriat cu Politehnica București

Centrul Psihologic Marea Neagră și Universitatea Politehnică din București vor continua proiectul științific privind utilizarea în terapia copiilor diagnosticați cu autism a Robotului Nao.

Proiectul pilot urmărește să implementeze un program terapeutic adaptat în limba română, care să permită psihologilor o mai bună comunicare și interacțiune alături de copil, deoarece NAO reprezintă o recompensă pentru copii.

”Începând cu anul 2017, echipa noastră din cadrul Centrului de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse şi Procese Inovative (CAMPUS), Universitatea Politehnica din Bucureşti a iniţiat în colaborare cu o clinică de terapie din Bucureşti un program pilot de terapie cu Nao. În această perioadă am dezvoltat un set de programe de terapie comportamentală cu ajutorul robotului Nao pentru copiii cu cu tulburări psihice și de neurodezvoltare pe care le-am utilizat cu un grup de copii de la clinică. Obiectivul nostru de cercetare a fost să analizăm eficienţa acestei metode terapeutice, iar obiectivul final este de a introduce terapia cu roboţi, pe scară largă, în şcoli speciale, spitale şi clinici de terapie. Rezultatele preliminarii ale cercetării au fost prezentate cu ocazia Conferinţei Naţionale de Sănătate Mintală a Copilului şi Adolescentului, organizată la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Bucureşti, decembrie 2018. Astfel, colaborarea Campus UPB cu Centrul Terapeutic Marea Neagră din Constanţa este importantă pentru atingerea obiectivului nostru comun: creşterea accesului la modalități inovative de terapie și a şanselor de integrare socială pentru copiii cu nevoi speciale”, declară Profesor Corneliu Burileanu, Director ştiinţific CAMPUS, Universitatea Politehnica din București.

NAO va ajunge în 10 orașe din România

În urma numeroaselor solicitări primite din întreagă țară, Robotul NAO va merge într-un turneu pentru a cunoaște și pentru a interacționa cu câți mai mulți copii. De asemenea, va fi prezent în majoritatea târgurilor și expozițiilor desfășurate pe tema educației. “Robotul NAO reprezintă o realitate în majoritatea instituțiilor de învățământ din întreagă lume, avem convingerea că odată cu dezvoltarea unei aplicații pentru limba română, acesta va deschide un drum și pentru instituțiile de învățământ din România”, declară psihologul Adrian Gemănaru.