Cea de-a șaptea ediție a festivalului Rocanotherworld va avea loc în zona de agrement Aroneanu din Iași, începând de joi, 23 iunie, până duminică, 26 iunie. Cea de-a treia locație a festivalului e inspirată de metafora fluidității și a filosofiei de viață a lui Ioan Dan Niculescu: “… am învățat de la ocean să nu îmi mai fie frică. Să nu îmi mai fie frică să accept provocări, să nu îmi mai fie frică să visez, mai ales, să nu îmi mai fie frică să mă arunc. Pentru că oceanul te ține și are grijă de tine și îți amintește cine ești.”. Rocanotherworld a debutat în anul 2016 și l-a avut ca inspirație pe Ioan Dan Niculescu („Roca”) — designer, călător, DJ, gurmand, antreprenor și deschizător de suflete. Toate activitățile sunt conturate în jurul dorinței de a oferi și a principiilor pe care acesta le-a îmbrățișat de-a lungul vieții: „Fii curios! Fii diferit! Fii pentru alții!”

Pe malul lacului Aroneanu, la Brizo, pe parcursul celor patru zile, vor fi amenajate 4 scene, zone de food trucks și baruri, zone de lounge și de petrecere a timpului în aer liber, vor avea loc activități sportive destinate copiilor și adulților și multe altele. Organizatorii își propun să ofere publicului o experiență nouă, personalizată și aliniată la valorile festivalului: be curious, be different, be for others.

Programul festivalului:

Artiștii ce vor concerta pe main stage sunt: joi (23 iunie): Paul Tihan, E.M.I.L., om la lună, Șuie Paparude; vineri (24 iunie): The Schnitzels, NoruNegru, Mădălina Pavăl Live Orchestra, Zdob și Zdub; sâmbătă (25 iunie): Bob Ramanka, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut, Golan, Nouvelle Vague; duminică (26 iunie): Adam’s Nest, Kumm, Domino și Alternosfera.

Scena electronică este curatoriată de trei promoteri: Cyclic, Techno Wall și Dubla, iar programul acestei scene este: joi (23 iunie): Adrien, Mihai Popoviciu, The Model; vineri (24 iunie): Spacenoodles, Emann, Gorje Hewek, Iulian Toma, Back on Wax; sâmbătă (25 iunie): Gala (UA), Mera, Jorge Savoretti, Priku.

Biletele și abonamentele sunt disponibile online: https://rocanotherworld.iabilet.ro/. Pentru încurajarea și susținerea participării tinerilor la întreaga experiență a festivalului, au fost lansate bilete și abonamente pentru studenți cu un discount de 50%, iar copiii sub 12 ani au accesul gratuit, însoțiți de un adult plătitor de bilet.

Festivalul este unul pet friendly, iar în cadrul lui va fi organizată o colectă de hrană și alte materiale necesare patrupezilor fără stăpân din adăposturile și padocurile ieșene. „Ai cumva o păturică?” va avea loc în zilele de 25 și 26 iunie, de la orele 17:00 până la orele 19:30, iar în cadrul manifestării sunt așteptate donațiile formate din hrană pentru cățeii și pisicile fără adăpost din Iași, precum și pături și produse pentru curățenie.

Festivalul își continuă misiunea zero waste și încurajează comportamentul responsabil al tuturor participanților. Cu sprijinul Kaufland România, la ediția din 2021, 85% din iluminatul ambiental s-a produs cu ajutorul panourilor fotovoltaice, s-au colectat și s-au sortat aproape 2 tone de gunoi, în loc de promovarea stradală standard s-a apelat doar la canalele digitale și afișajul stradal digital, s-a optat pentru prezența exclusivă a producătorilor locali, iar plasticul din zona de food & drinks s-a înlocuit cu materiale biodegradabile. De asemenea, s-au refolosit materialele de la edițiile anterioare, personalizarea textilelor a avut loc prin vopsire bio, iar materialele noi au fost biodegradabile și reutilizabile. S-a pus la dispoziția participanților parcarea de biciclete, iar transportul public în comun a fost asigurat până la orele 00:00.

Tradiția caritabilă continuă, fiind parte a festivalului ce stă sub semnul solidarității și a celor trei valori, Be Curious, Be Different, Be For Others. În contextul curent, organizatorii și partenerii festivalului și-au îndreptat din nou atenția către comunitate și către cei care au nevoie de ajutor, sprijinind refugiații ucraineni și asociațiile care se ocupă de taberele oficiale din Iași. Astfel, cu implicarea partenerului principal, au fost donate de la începutul crizei umanitare și până în prezent peste 10 tone de produse de curățenie, igienă și alimente neperisabile și peste 7000 de porții de mâncare taberelor de refugiați, iar alături de Trei Vieți a fost reactivat Fondul Donatorilor, ce are ca scop susținerea spitalele din Ucraina cu medicamente, consumabile și echipamente medicale.

Rocanotherworld e o stare de spirit insuflată de întreaga comunitate care îi dă sens an de an prin participarea benevolă, voluntară și însuflețită de propriile valori a tuturor celor care fac parte din public și îl conturează ca fiind cel mai iubit festival ieșean.