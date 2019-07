Timp de treizile, Reșița a avut invitați de mare calibru ai rock-ului românesc și internațional.

Doro, John Newman, The Rasmus, Alternosfera, Massive Wagons, Altar, U.D.O, Emir Kusturica& The No Smoking Band, Byronși Alex Calancea&Lupii sunt doar o parte din line-up-ul de forță, care a zguduit scena din Poiana Golului din Reșița, la prima ediție a festivalului Custom Resita.

Iubitori ai rock-ului și muzicii bune, fie reșițeni, fie veniți din alte părți, Timisoara, Cluj, Arad, TarguMures, Bucuresti, multe familii cu copii, tineri sau nostalgici ai legendelor rock, s-au arătat încântați de ceea ce au găsit în Poiana Golului: de scena impresionantă tehnic (56 boxe, 80 de lumini, 100 mp ecrane led), de atmosfera plină de putere și emoții, pe hituri rock, pop-rock și heavy metal. Beer pong, ateliere de tatuaje, face painting, tir cu arcul, dar și prezența clubului moto MC Trust și a echipei de fotbal american Reșița Locomotives au reprezentat atracțiile din timpul zilei.

Nici ploaia din ultima zi de festival nu i-a speriat pe cei prezenți și dornici să vadă ultimele super concerte programate.

”A fost atât de bine să fiu din nou în România! Mulțumiri multe publicului și organizatorilor Custom Resita Festival. Sunteți minunați!” – Doro Pesch

“Măsimt EU pentru prima dată după mult timp.Sunteți minunați. Aveți un vibe foarte bun!” – John Newman

”Unii spun că rock-ul e mort. Noi știm sigur că e mai viu ca niciodată în România. Custom Reșița, mulțumim că ne-ați făcut să ne simțim atât de bineveniți și că ați cânt atatât de tare cu noi. Ne vom întoarce, vă iubim!” – Massive Wagons

Artiștii s-au arătat încântați și de publicul care a participat la Custom Reșița, un public cald, prietenos și dornic să descopere sunete și trupe despre care știau mai puțin.

”La Resita construim, începem să ne reinventăm, Ne dorim să scoatem orașul din umbra așezată peste el și să îl punem pe harta atracțiilor turistice, să arătăm lumii întregi frumusețea locurilor noaste. Și am reușit! Acest festival, ca multe dintre proiectele curajoase pe care le-am inițiat, este un început, un început frumos, cu un feedback extraordinar din partea publicului și mai ales din partea artiștilor. Deși numărul de participanți a fost mult sub așteptări, aproape 8.000 în cele trei zile, Custom Festival a fost o reușită, o investiție pe termen lung în promovarea Reșiței- care are un potențial turistic cum nu au multe orașe din țară. Cu toate piedicile și poticnelile -multe dintre ele din cauze independente de noi, cum ar fi întârzierea bugetului de stat care ne-a împiedicat să promovăm acest eveniment suficient de mult, nici trei luni, în condițiile în care este obligatorie o promovare de minim șase luni, mai ales la prima ediție -sunt mulțumit de rezultate și sunt convinscă feedback-ul pozitiv va deschide multe uși pentru ediția viitoare.Vreau să le mulțumesc reșițenilor prezenți, pentru că au înțeles că singura șansă a revitalizarii acestui oraș este turismul, dar și celor care au venit din țară și străinătate pentru că au avut încredere în noi. Dupa reacțiile lor, sunt sigur că vor reveni!”, ne-a transmis primarul Resitei, Ioan Popa.