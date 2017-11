Rocsana Marcu nu s-a despărțit tocmai amiabil de postul de televiziune la care a prezentat emisiunea de dimineață, notează click.ro. Rocsana Marcu nu mai apare la nicio emisiune de la posturile de televiziune din cadrul Antena Group și nici nu poate colabora cu alte trusturi, pentru că a semnat un contract pe perioadă nedeterninată, pe care angajatorii ei nu se grăbesc să-l rezilieze, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/rocsana-marcu-suparata-foc-da-judecata-antena-group-si-cere-10000-de-euro