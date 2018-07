Sir Rod Stewart a dat publicității prima sa piesă după o pauză de trei ani, o baladă emoționantă intitulată ‘Didn’t I’, extrasă de pe următorul său album de studio, cel cu numărul 30, ‘Blood Red Roses’, scrie contactmusic.com.

Rockerul, în vârstă de 73 de ani – care are doi fii, Alastair, de 12 ani, și Aiden, de 7 ani, împreună cu soția sa, Lady Penny Lancaster, pe lângă alți șase copii din relații anterioare – a lansat ‘Didn’t I’, o piesă scrisă din perspectiva unui părinte îngrijorat de răul pe care îl pot face drogurile. Deși cântecul nu se vrea a fi o descriere personală a problemelor, fiul fostului star Faces, Sean, de 37 de ani – rezultat din căsătoria cu modelul Alana Stewart – s-a confruntat în trecut cu dependența de substanțe nocive, dar a reușit să se redreseze cu ajutorul sprijinului primit din partea tatălui său și ședințelor din clinici de dezintoxicare.

În cântec, artistul interpretează, conform sursei citate: „Dar tu ai crezut că e grozav/ Iar eu sunt doar un bătrân nebun… Acum stau lângă patul tău/ Privind cum te lupți pentru viața ta.” De asemenea, versiunea brută a piesei include un vers în care un tată își avertizează fiica despre faptul că „acele substanțe te vor ucide”, când aceasta se îndreaptă spre Hollywood.

‘Didn’t I’ este primul extras pe single de pe cel de-al 30-lea album al interpretului, o colecție foarte personală de 13 cântece, care conține material nou, dar și trei cover-uri bonus.

Rod Stewart a declarat: „Mereu cred că fac albumele pentru câțiva prieteni, iar acest album are acel nivel de intimitate. Sincer și onest, am parcurs un drum lung în viață și același lucru e valabil în compunerea de piese.”

Lansarea albumului se apropie de împlinirea a 50 de ani de la prima semnare a unui contract solo de înregistrare a muzicianului. ‘Blood Red Roses’ – care vine după albumul ‘Another Country’ din anul 2015, apreciat de critici – îl găsește pe Rod făcând echipă cu colaboratorul său fidel Kevin Savigar pe cele mai plăcute cântece folk ale starului, dar și pentru piese autentice de rock’n’roll și evoluții pop Motown.

‘Blood Red Roses’ va fi lansat prin intermediul Decca Records pe 28 septembrie și va avea următoarea listă de track-uri:

1. Look In Her Eyes

2. Hole In My Heart

3. Farewell

4. Didn’t I

5. Blood Red Roses

6. Grace

7. Give Me Love

8. Rest Of My Life

9. Rollin’ & Tumblin’

10. Julia

11. Honey Gold

12. Vegas Shuffle

13. Cold Old London

Deluxe Bonus Tracks:

1. Who Designed The Snowflake

2. It Was A Very Good Year

3. I Don’t Want To Get Married