Una dintre cele mai simpatice actriţe de teatru, film şi televiziune, Rodica Popescu Bitănescu, a împlinit duminică 81 de ani, prilej cu care a primit zeci de mesaje de felicitare și de urări. Deși arată impecabil și a rămas la fel de energică, dovadă stând și spectacolele pe care continuă să le joace, artista a mărturisit că a aruncat toate fotografiile din anii tinereții, deoarece nu îi place să se întoarcă în timp, notează click.ro.

Rodica nu are copii, însă are o familie numeroasă: ”Nu o să povestesc niciodată de ce nu am avut copii. Nu este vorba că nu am vrut, ador copiii. Am vreo 11 nepoți și 13 strănepoți. Mă sensibilizează și bătrânii, căci am avut niște cazuri în familie. În primul rând, mama, care șapte ani a trecut printr-o dramă”, a declarat ea, la Antena Stars, potrivit click.ro.

