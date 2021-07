Rodica Popescu Bitănescu a făcut, în premieră, confesiuni despre cel mai delicat subiect din viața ei. Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, actrița, care este căsătorită de 46 de ani cu Mircea Bitănescu, a ținut să clarifice zvonurile conform cărora ea nu și-ar fi dorit copii, notează click.ro.

Cu lacrimi în ochi, actrița a făcut confesiuni dureroase. „Ştii ce suporţi şi atunci când ai copii, şi atunci când nu ai. Deci, fiecare trebuie să se gândească bine la ce face. Eu m-am gândit şi nu discut despre asta. Am şi eu nişte motive. Sunt ale mele. Le ştiu eu. Le ştie Dumnezeu. Acel adevăr îl ştiu numai eu şi Dumnezeu. Nu am să vorbesc niciodată despre acest lucru. Este un lucru prea personal. Nu se pune problema că nu am vrut, pentru că eu ador copiii. O să spun numai dacă o să scriu o carte. Acesta este un subiect de roman. Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu”, a dezvăluit Rodica Popescu Bitănescu, la Kanal D, potrivit sursei citate.

