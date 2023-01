Vineri după amiază în spațiul expozițional al Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava alexandru marina debutat prima acțiune din cadrul proiectului ”Dramaturgi români din toate timpurile” dedicat marelui dramaturg rădăuțean Matei Vișniec. Conferința „Întâlnire cu prietenii lui Matei Vișniec și operele sale” a adus la dezbatare invitați de marcă precum profesorul de limba și literatura română Gheorghe Cîrstian de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și poetul Vlad Sibechi. Actorii teatrului sucevean au participat la această conferință cu momente originale și autentice, lecturând diverse texte ale dramaturgului Matei Vișniec. Printre participanții la acest eveniment s-au mai numărat Luana Popa, de la Asociația „Un Concept Luna”, și Marius Rogojinschi, managerul Teatrului „Vasilache” Botoșani, într-un dialog prin care publicul a fost invitat să descopere universul dramaturgic creat de Matei Vișniec.

Despre această primă seară dedicată lui Matei Vișniec actorul Marius Rogojinschi a așternut câteva rânduri emoționante:

”Am avut onoarea de a fi fost invitatul doamnei manager al Teatrului ,,Matei Vișniec” din Suceava , Angela Zarojanu și ai minunaților colegi din teatrul sucevean , care împreună cu prieteni culturali ,artiști , persoane importante reprezentând decidența tutelară locală precum și cititori – cunoscători într-ale literelor și operelor în proză și poezie și nu în ultimul rând , ai prietenilor necondiționați ai teatrului si iubitori ai săi , am încercat să spargem paradigma colocviilor academice și să vorbim omenește și sufletește despre un om care se numește Matei Vișniec. Mă opresc aici , pentrun că nu intenționez să vă prezint CV-ul lui Matei Vișniec.

Nu are nevoie ! Vreau doar să vă împărtășesc sentimentul unui moment și al unei atmosfere de comfort spiritual de o rară practică , când Oamenii au vorbit despre un Om deschizând un flux de sinceritate și emoționalitate într-un interval de timp de două ore și ceva , flux prin care amintirile , respectul , eleganța și elocința vorbirii au dat magnificență Proiectului teatrului sucevean , intitulat DRAMATURGI ROMÂNI DIN TOATE TIMPURILE și al cărui primă ediție a fost dedicată lui Matei Vișniec , așa cum firește consider că se și cuvenea !

De fapt dincolo de cuvinte , vreau să vă spun că a fost o seară de neuitat , o atmosferă de teatru superbă , un spațiu fizic mic care brusc s-a transformat într-un univers (desigur imaginar) , în care doar teatrul și oamenii acestei arte , vocații , pasiuni , profesii și sacrificii dedicate ei … au contat ! Chiar că a fost o seară de magie sau poate cu adevărat magică !”.

Sâmbătă, 28 ianuarie, la ora 19:00 se organizează cel de-al doilea eveniment dedicat distinsului dramaturg Matei Vișniec, spectacolul Caragiale e de vină! al cărui text este semnat de autor în regia lui Mihai Lungeanu – o producție a Teatrului „Vasilache” București. Biletele sunt puse în vânzare la casieria teatrului și online, pe www.blt.ro.

În încheierea evenimentului, duminică, 29 ianuarie, Teatrul ”Matei Vișniec” invită publicul să marcheze împreună aniversarea a 67 de ani a dramaturgului Matei Vișniec cu spectacolul „Întoarcerea acasă”, regizat de Botond Nagy. Programat la ora 19:00, acesta este un spectacol despre război, despre morţii patriei, dar și despre absurdul sacrificării inutile de vieţi umane. Spectacolul a fost foarte apreciat în cadrul Festivalul Național de Teatru 2022 atât de critica de specialitate, cât și de public. Biletele sunt puse în vânzare la casieria teatrului și online, pe www.blt.ro. Librăria Cărturești Suceava va fi prezentă în cadrul acestui eveniment. Astfel, în foaierul teatrului va fi amenajat un stand de carte de unde spectatorii pot achiziționa cărți ale dramaturgului Matei Vișniec, atât sâmbătă cât și duminică, înainte de intrarea la spectacol.