Românca Simona Halep și-a împlinit visul. A câștigat primul Grand Slam din carieră: Openul Franței. Halep a învins-o sâmbătă în finala de la Roland Garros pe americanca Sloane Stephens în trei seturi 3-6, 6-4, 6-1 și a adus astfel o bucurie imensă românilor într-un moment delicat al existenței lor. Victoria Simonei este una istorică și vine după 40 de ani de la primul succes al unei românce la Roland Garros. Este vorba de Virginia Ruzici care a câștigat Openul Franței în 1978. Meciul a fost unul plin de suspans și extrem de tensionat. Halep a fost condusă cu 1-0 la seturi și cu 2-0 în setul doi și totul părea pierdut. A rămas însă foarte concentrată gestionând cu succes momentele cheie ale meciului. Ea a fost susținută din tribune de mulți compatrioți care au împins-o spre victorie. De menționat că Simona a mai jucat două finale la Roland Garros cu Maria Sharapova și Jelena Ostapenko ambele pierdute. Ea rămâne în continuare numărul unu mondial.

