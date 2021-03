Anul 2021 a fost proclamat la nivelul Patriarhiei Române drept ,,Anul omagial al pastorației românilor din afara României. În acest context la nivel de Patriarhie a fost inițiat proiectul concurs Biserica – familia românilor de pretutindeni.

Libera circulație este una din componentele de bază ale societății moderne. Națiunile de astăzi sunt mult obișnuite să primească oaspeți cu caracter semipermanent ori chiar permanent. Aproape o treime din nativii români au ales în ultimii ani să-și facă un rost în viață dincolo de granițele țării mamă, în 120 de ţări ale globului pământesc.

Simion Mehedinți nota: ,,Numai iubirea pentru alții ne poate învăța să ne iubim pe noi înșine”. În dorința de a crea noi punți de legătură între românii aflați acasă și cei plecați la distanțe mai mici sau mai mari de pământul țării proprii am conceput ideea acestui proiect denumit generic: Români pentru români.

Sentimentul demnității neamului în care ne-am născut poate fi transbordat oriunde îți rezervă viața să ajungi. E drept – atmosfera de acasă, mirosul pământului țării natale e unic. Dar Dumnezeu, Care ne adună peste tot în lumea Sa, face ca românii să se întâlnească în duhul rugăciunii și în dorința de a menține tradițiile proprii în spațiul bisericesc și cel școlar aflat în jurul bisericilor parohiale, oriunde în lume.

Anul 2021 este un timp al formării de noi punţi de legătură între românii de pretutindeni. În acest sens am purces la realizarea proiectului ROMÂNI PENTRU ROMÂNI, care are ca obiectiv întâlnirea în cuvânt, imagini şi fapte caritabile a copiilor români din mai multe ţări ale lumii.

Am plecat la drum în acest proiect un bulgăre mic, câteva instituţii din două localităţi fără prea mare renume: Buneşti din judeţul Suceava şi Donduşeni din Republica Moldova. Mai precis Parohia ,,Sf. Nicolae” Unceşti, reprezentată prin Pr. Grigorescu Florin, Parohia Sf. Vasile cel Mare Buneşti, reprezentată prin Pr. Roșu Ioan, Parohia Acoperământul Maicii Domnului Donduşeni, Republica Moldova, reprezentată prin Pr. prof. Botezat Roman, consilier cultural al Eparhiei de Bălți, Şcoala Gimnazială ,,Artur Gorovei Buneşti, reprezentată prin director: prof. Todirică Dorina, Liceul teoretic ,,Alexei Mateevici, Donduşeni, Republica Moldova, reprezentată prin director: prof. Guțanu Liliana.

Bulgărele acesta mic a crescut însă şi s-a făcut unul mare, prin numeroasele instituţii partenere care au răspuns pozitiv invitaţiei noastre de a face parte din proiectul acesta inimos, pentru românii de pretutindeni: Paraclisul episcopal ,,Sf. Cuv. Maria Egipteanca şi Sf. Cuv. Macarie mărturisitorul” Copenhaga, Danemarca, reprezentată prin Pr. Sofa Andrei Ovidiu, Parohia ,,Înălţarea Sfintei Cruci, Roma, Italia, reprezentată prin Pr. protoiereu Baltag Ciprian, Parohia ,,Sf. Treime, Sf. Teodora de la Sihla şi Sf. Afra” Donauwörth, Germania, reprezentată prin Pr. Pintilie Ioan Cătălin, Parohia ,,Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” Günzburg, Germania, reprezentată prin Pr. Zalinschi Lupu Iulian, Parohia ,,Sf. Constantin şi Elena” Gara Veche, Piatra Neamţ, reprezentată prin Pr. protoiereu Tofan Valentin, Comunitatea ortodoxă română din Siria şi Liban, Damasc, reprezentată prin pr, Costea Gheorghe, Parohia ortodoxă română ,,Sf. Petru şi Pavel” New York, reprezentată prin Pr. prof.dr. Damian Teodor, Parohia Ortodoxă Sf. M.Mc. Georghe, Hamilton, Noua Zeelandă, Australia, reprezentată prin Pr. Ovidiu Motofelea, Parohia Ortodoxă ,,Sf. Andrei şi Sf. Ioan Botezătorul” Johanessburg, Africa de Sud, reprezentată prin pr. dr. Răzvan Tatu, Comunitatea Ortodoxă Română din Dubai, Emiratele Arabe Unite, reprezentată prin pr. protosinghel IachintVardianu, Parohia ,,Sf. Dumitru” , Poeni Bukovca, Herţa, Ucraina, reprezentată prin Pr. Apachițe Petru, Asociaţia Familia Tradiţională Iaşi, reprezentată prin președinte Dorina Ciornei, Asociaţia Familia Tradiţională Dondușeni, reprezentată prin Pr. Botezat Roman, Primăria Donduşeni, reprezentată prin domnul consilier Bednai Sergiu, Primăria Buneşti, Suceava, reprezentată prin domnul primar Ştefan Ioan, Direcţia Învăţământ Donduşeni, reprezentată prin prof. Gulnara Grigoriev.

După ce am creat platforma online Biserica-familia românilor de pretutindeni pe WhatsUp, fiecare instituţie parteneră a venit cu echipa sa de proiect. Şi apoi am lucrat în două direcţii: cultural şi filantropic.

Prin amabilitatea domnului Ștefan Ioan primar al comunei Bunești, cele 300 de mărțișoare și felicitări realizate de preșcolari și școlari, dimpreună cu cadrele didactice din comunitățile școlare de la Bunești și Uncești au fost expuse pe 4 panouri în holul Instituției Primăriei. Oamenii care au trecut prin primărie au vizionat, au primit mărțișoare și au făcut donațiilor pentru un scop caritabil: ajutorarea cu o sumă consistentă a bătrânilor pensionari din Basarabia, aflați în multe cazuri în dificultăți sociale majore.

Sub bagheta doamnei director Dorina Todirică de la Școala Gimnazială ,, Artur Gorovei” din Bunești au lucrat la acest proiect numeroși profesori: Elisabeta Dolcean, Florentina Dimitriu, Ana Ciocârlan, Liviu Butnari, Alina Mocanu, Florentina Onea, Elena Guligă, Nedelcu Olivia, Boronea Georgeta, Bianca Corbu, Gheorghiţă Ghiniţă, Anca Ghiniţă, Aioanei Dorina, Loredana Cora, Daniel Lungu. O imagine frumoasă care mi-a rămas în minte este cea în care am aflat-o pe doamna director: profesor Todirică Dorina, coordonatorul pe școala Artur Gorovei al acestui proiect, confecționând și în pauza dintre ore mărțișoare de etamină. Doamna Ania Alina Mocanu, profesor de limba română la școala din Bunești a realizat cu elevii de gimnaziu o colectă de carte cu mesaje personalizate pentru copiii din Basarabia. Domnișoara Onea Florentina, profesor de limba engleză a realizat semne de carte cu mesaje bilingve: român englez tot pentru copiii din Basarabia.

Suma considerabilă adunată la Bunești pentru bătrânii din Basarabia s-a obținut și printr-un foarte gustat de copii Cerc de pictură icoane pe sticlă condus de părintele Roșu Ioan.Acest Cerc de pictură a avut 2 etape: una de creare icoane care s-au vândut pentru colectare de fonduri caritabile și una în care copii au pictat o icoană care a intrat în patrimoniul familial propriu. Doamna preoteasă Augustina Roșu a pregătit și a trimis copiilor care pictau delicioase brioșe cu ciocolată. Iar doamna preoteasă Georgeta Grigorescu a copt o noapte-ntreagă peste 100 de ,,sfințișori” pe care i-a trimis cu bucurie elevilor și profesorilor de la Școlile din Uncești și Bunești și enoriașilor de la Biserica din Uncești.

Printr-o colectă specială am ajutat și două familii din satele Hreațca și Giurgești, cărora le-au ars casele și au avut nevoie de refacerea lor.

Din fondurile obţinute la Târgul de mărțișoare din Cetatea eternă, devenit o Tradiție la început de martie, prin osteneala Părintele Protoiereu Baltag Ciprian au fost ajutați doi copii români aflaţi la tratament în spitalul Bambino Gesù. Impresionant a fost că mărțișoarele confecționate la Roma sub coordonareadoamnei preotese Baltag Simona au fost lucrate rostindu-se simultan rugăciunea inimii: ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul”.

Părintele Pintilie Ioan Cătălin, parohul Bisericii ,,Sf. Treime, Sf. Teodora de la Sihla şi Sf. Afra” Donauwörth, Germania, Germania a trimis două transporturi de haine, jucării și produse electronice pe care le-am distribuit familiilor cu situații delicate din Uncești. O frumoasă și mult apreciată scenetă despre Viața Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla a fost prezentată la Donauwörth de către copiii şi tinerii parohiei.

La Dondușeni elevii au creat cu propriile mâini pricepute minunate costume populare românești, au susținut miniconcerte de muzică patriotică atât în Biserica parohiei Acoperământul Maicii Domnului, cât și în Liceul teoretic Alexei Mateevici, fiind coordonați de părintele profesor Botezat Roman și doamna profesor Botezat Elena. Sub coordonarea doamnei Prof. Guțanu Liliana, director a Liceul Teoretic Alexei Mateevici, Donduşeni, Republica Moldova și a doamnei Grubîi Larisa, profesor de limba română s-au realizat de către elevi eseuri și compuneri despre Dorul de părinții aflați la muncă la mari depărtări de casă. Frumoase picturi despre țară am primit tot de la Dondușeni.

Părintele profesor Botezat Roman, consilier al Eparhiei de Bălți a săvârșit în câteva rânduri în această perioadă câteva slujbe de pomenire pentru Mitropolitul Visarion Puiu și pentru luptătorii anticomuniști din perioada ,,roșie” recentă.

La Piatra Neamț Părintele Protoiereu Valentin Tofan a organizat Școala de fapte bune, în care copiii au învățat să confecționeze manual mărțișoare, să gătească specialități culinare, în special deserturi, pe care apoi le-au vândut iar cu fondurile obținute au ajutat câteva persoane cu situații financiare precare.Tot la Piatra Neamț personalitățile Ion Creangă, Grigore Vieru, Mihai Eminescu au fost omagiate prin minunate momente cultural artistice,pregătite cu multă bucurie și mult suflet de doamna preoteasă Lorica Daniela. Nici evenimente istorice, precum Ziua Unirii nu sunt trecute cu vederea în spațiul bisericii Sfintii Împărați Constantin și Elena Gara Veche, unde momente de cultură și spiritualitate sunt susținute des de copii îmbrăcați în costume populare românești.

De la tineri și preoți români din Anglia, Danemarca, Ucraina, Germania, Republica Moldova, Africa de Sud, Australia, Canada, Statele Unite ale Americii, Italia, Siria și Dubai – Emiratele Arabe Unite am primit mărturii impresionante, sub formă de compuneri și eseuri despre ,,Dorul de casă”, iar copiii din România au scris despre ,,Dorul de părinți”.

„Nu pot să mi-l imaginez pe tata singur într-o cameră străină cu un telefon în mână care de câte ori se închide ia cu el stropul de rai din care s-a izgonit singur pentru ca noi să trăim fericiţi în raiul nostru” a scris o fetiţă a cărui tată munceşte în Danemarca. O altă persoană aflată în Anglia a scris: ,, Este foarte frumos la biserică aici, la Londra căci sute de credincioşi vin duminica şi se împărtăşesc”.

Părintele Andrei Ovidiu Sofa de la Copenhaga, reprezentantul Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul românilor din Europa de Nord ne-a sfătuit să facem un grup de rugăciune, căci rugăciunea este esența vieții. El a amintit de faptul că părintele Radu Preda, un alt misionar ortodox pentru românii aflați departe de casă spunea într o predică că primul talant pe care-l are fiecare român este ȚARA, apoi LIMBA, apoi, CREDINȚA, SATUL, ORAȘUL, FAMILIA.

Părintele Răzvan Tatu, elevat și foarte cald, ne-a vorbit despre gustul amar ce-l au toți prin depărtarea de țară, dar și binecuvântările românilor din Africa de Sud, care biruiesc în toate cu Hristos, care-i întărește. Aici, la Johaessburg se află singura parohie românească de pe continentul african.

Părintele Iachint Vardianu, slujitor pentru românii din Dubai ne-a mărturisit despre bucuriile pe care le au conaționalii noștri din Emiratele Arabe Unite când în Biserica deținută de ortodocșii greci și sirieni din Dubai se slujește și-n limba română.Cuvioșia sa ne a amintit și de postul pe care-l țin românii în Dubai chiar dacă sunt temperaturi de peste 40̊ C.

Părintele Ovidiu Motofelea din Noua Zeelandă, foarte școlit, absolvent de trei Facultăți în România slujește la Hamilton și lucrează în domeniul calculatoarelor. Ne-a vorbit despre binecuvantările lui Dumnezeu aduse peste mica comunitate românească din Hamilton, care a reușit să cumpere de la anglicani o Biserică ce acum se înfrumusețeasă cu icoane și cele necesare slujirii ortodoxe.

Părintele Costea Gheorghe ne-a spus că a trebuit să revină în țară, căci în Siria și Liban au rămas în urma războiului foarte puțini români. O țară minunată precum Siria poartă și azi rănile adânci ale războiului.

Părintele profesor univ. dr. Damian Teodor de la New York, autor a 40 de volume de poezie şi eseistică ne spune despre ţara sa: ,, România este pentru mine inima. Locul veşnic. Vatra. Cimitirul părinţilor. Rădăcina. Sacrul”. Şi tot el ne-a răspuns la întrebarea: În ce limbă visaţi? : ,,O, visez în româneşte, aşa cum mă şi rog. O glumă despre emigranţi spune că: Poţi să stăpâneşti foarte bine limba ţării de adopţie, dar două lucruri le vei face în limba ta: te rogi şi numeri banii. Aici adăugăm visul”

Mărturiile clericilor și copiilor ne-au sensibilizat și ne-au umplut ochii de lacrimi prin datorită profunzimii durerii despărțirilor din sânul familiilor: părinți aflați departe de copii și copii topiți de dorul părinților. Am constatat din mărturiile lor cât de importantă este Biserica Ortodoxă Română din diaspora prin prisma grijii permanente pe care o poartă preoții față de conaționalii lor: căci preoții români din străinătate pe lângă Sfânta Liturghie, slujbe publice ori particulare, pe lângă spovedaniile făcute săptămânal enoriașilor râvnitori ori apăsați de probleme nesfârșite, au grijă ca românii să-și găsească uneori loc de muncă, loc de găzduire, să găsească medici ori școli potrivite, să se califice din mers, să se descurce între străini și mai ales să-și mențină psihicul pe linia de plutire. Am constatat odată în plus cât de mult îi unește credința pe români, căci clipele cele mai frumoase din viața lor de ,,stranieri” le petrec cu Hristos Domnul în bisericile unde se slujește în dulcea limbă românească.

Prin aceste mărturii prin înfrățirea comunităților parohiale și școlare din România și diferite țări ale lumii locuite și de români, socotim că obiectivele proiectului Români pentru Români au fost atinse: educarea morală a copiilor și părinților români din diferite țări, dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi înţelege importanţa sentimentului naționalist românesc în contextul familiei de azi, stimularea curiozităţii pentru cunoașterea și păstrarea tradițiilor românești, Sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta, cultura şi viaţa oamenilor din diverse spaţii ale lumii, înţelegerea profunzimii trăirii duhovnicești ortodoxe în frumuseţea ei.

Pr. prof. dr. Grigorescu Florin