Se strâng rândurile la Survivor România 2021. În ediția difuzată duminică seara, Faimoșii au rămas fără un coechipier, după ce au pierdut și vineri, și sâmbătă, jocurile pentru imunitate.

Din cei trei Faimoși rămași în joc, Elena Marin, Zanni și Sebastian Chitoșcă, eliminat a fost cel din urmă, pentru că a primit cele mai puține voturi din partea publicului, potrivit click.ro.

Fostul fotbalist de la Steaua a spus că se aștepta și a primit vestea cu fruntea sus: „Mă bucur că am ajuns până aici, simt că am dus steagul Faimoșilor la nivel înalt contra unor Războinici. Simt că mi-am îndeplinit multe obiective de când am intrat în această competiție și până acum. Îmi pare rău că nu am avut ocazia să mă lupt cu unul din echipa mea, Zanni.”, a spus Sebastian Chitoșcă, la momentul de „adio”, conform sursei citate.

