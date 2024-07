Echipele de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Academia de Studii Economice din București sunt câștigătoarele competiției WiDS Datathon++ University Edition 2024, organizată de inițiativa Women in Data Science (WiDS) de la Universitatea Stanford, sponsorizată de Gilead Sciences – o competiție globală care promovează diversitatea în știința datelor, oferă participanților oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile analitice și de a colabora la soluționarea unor probleme reale.

Primul loc l-a obținut echipa TUCN_AI_ErrorExorcist din Cluj-Napoca, formată din Andreea – Maria Onaci și Petruț-Butuel Paul: ”Participarea la provocare ne-a oferit perspective valoroase asupra diferiților algoritmi și tehnici. Am învățat cum să identificăm avantajele și dezavantajele fiecărui algoritm și tehnică, și cât de crucială este alegerea combinațiilor potrivite. Experiența ne-a îmbunătățit abilitățile tehnice și a subliniat importanța învățării continue. Aceste perspective nu numai că vor îmbunătăți proiectele noastre viitoare, dar ne vor echipa și cu abilități practice aplicabile în scenarii reale, permițându-ne să rezolvăm probleme complexe mai eficient. Perseverența și învățatul continuu sunt parte din ecuația succesului nostru, și datorită acestora, am reușit să obținem locul 1 între universități.”

Domnul profesor Radu Slăvescu: ”Mereu am avut discuții reconfortante, dar şi provocatoare cu studenții de la cursul de Sisteme Inteligente; printre ei s-au numărat anul acesta şi cei doi membri ai echipei câștigătoare. Şi mereu am găsit reconfirmate cuvintele lui Noica: “Într-o școală adevărată, nu se știe cine dă și cine primește.””.

Coordonatorul WiDS Datathon Cluj-Napoca Anca Mărginean: ”Cu toții știm mulțimea de sensuri asociate teoremei „No free lunch”. Data Science nu e doar știința aplicării unor algoritmi, ci e mai mult arta de a înțelege datele folosind algoritmi. Andreea și Petruț au parcurs cu pasiune și perseverență un drum de descoperire a acestei arte care i-a adus la acest rezultat foarte bun. Pentru ei, noul sens al teoremei este obținerea locului 1 mondial”.

Locul trei mondial a fost ocupat de ASE_Data Mining_Fantasticians din București. ”Salutăm participarea echipei ASE la WiDS Datathon ++ University Edition, desfășurată sub prestigioasa egidă a Stanford University. Academia de Studii Economice din București a participat cu trei echipe, formate din studenți ai programului de Master ”Statistică Aplicată și Data Science”, din cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Suntem mândri de ei și îi felicităm, în mod special echipa formată din Ana Maria Oprea, Bianca Contolencu, Gianina Maria Petrașcu și Ioana Bîrlan, care au adus faimă instituției noastre. Apreciem oportunitatea oferirii unor astfel de experiențe de teamwork și învățare creativă și urăm succes edițiilor viitoare ale competiției”, a declarat Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academia de Studii Economice din București.

Peste 70 de universități din 23 de țări din lume au participat anul acesta la WiDS Datathon++ University Edition, inclusiv România prin Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București.

,,Acest rezultat ne oferă o mândrie imensă și ne motivează, în continuare, la 360.org.ro, să continuăm eforturile pe care le-am depus în ultimii patru ani în construirea, dezvoltarea și sprijinirea comunității Data Scenice din România la toate nivelurile”, a declarat Mariana Ungureanu, președintele think tank 360.

Competiția s-a desfășurat în perioada septembrie 2023 – iunie 2024 și s-a concentrat pe echitatea în domeniul sănătății. Participanții au dezvoltat modele pentru a prezice de câte zile este nevoie ca un pacient să primească primul tratament pentru diagnosticul de cancer, pe baza caracteristicilor pacienților. De asemenea, au fost încurajați să depășească provocarea predictivă și să se angajeze în discuții pentru a genera perspective suplimentare și pentru a înțelege implicațiile din lumea reală a rezultatelor. Studenții au dobândit experiență practică prin intermediul acestei provocări, unii dorind să își continue cercetările în cadrul proiectelor pe care le-au inițiat.

Participarea României la această competiție internațională are loc în baza inițiativei think tank 360, care a adus concursul în țară, în anul 2022, din dorința de a promova tinerii români generatori de idei și soluții din cadrul instituțiilor de învățământ superior din țară. Totodată, WiDS România are scopul de a susține importanța femeilor în tehnologie și oportunitatea de promovare a studenților remarcabili.

,,Această realizare remarcabilă nu doar că subliniază excelența academică a UTCN, dar reflectă și spiritul de determinare și pricepere care caracterizează întreaga comunitate clujeană. Felicitări sincere echipei de studenți și profesori care au demonstrat, încă o dată, că Cluj-Napoca este un centru de excelență în educație și cercetare. Sunt mândră să fac parte din acest oraș, care continuă să inspire și să contribuie semnificativ la progresul tehnologic global”, a declarat Anca Goron, directorul data science think tank 360.

Cea de-a 7-a competiție anuală lansată de Universitatea Stanford WiDS Datathon 2024 a fost de bun augur și de mare succes pentru România, obținând locul 6 mondial la Challenge #1 și locurile 1 și 3 la Challenge++, organizate în perioada septembrie 2023 – iunie 2024.