Romania a intrat in topul celor mai mari cumparatori de masini SH din lume, conform DRPCIV. In primele 11 luni ale anului trecut, in Romania s-au inmatriculat 474.487 de masini rulate. Astfel, numarul masinilor SH din Romania a crescut cu peste 70% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Principalul motiv pentru care acest lucru s-a intamplat este eliminarea unor taxe din domeniul auto – principala fiind taxa de mediu.

Adevarate bombe pe roti

Romanii au adus in tara adevarate bombe pe roti, declara specialistii. Transportul si traficul rutier au mult de suferit din cauza acestui fapt. Poluarea a crescut cu peste 30%, masinile fiind in proportie de peste 50% trecute de varsta primei tinereti. Din totalul de 7 milioane de masini disponibile in Romania, peste 1.1 milioane depasesc 5 ani vechime, iar alte 1.1 milioane au trecut de 20 de ani. In timp ce 1.5 milioane sunt mai vechi de 10 ani.

Tarile cu care se lupta romanii pentru suprematie in cumpararea masinilor rulate.

Romania se afla in topul celor mai mari cumparatori de masini rulate, ajutand insa alte tari care sunt pline de rable sa scape de acestea. Polonia este una dintre tarile care au cele mai multe masini rulate. Alaturi de ea se afla si Ungaria. Germania, Franta si Belgia sunt si ele tari care au extrem de multe masini rulate, insa care nu cumpara aceste masini, ci mai degraba vand.

Este foarte cunoscut faptul ca in vest se schimba masinile anual sau odata la 5 ani, astfel incat exista foarte multe masini rulate, dar nicio tara nu are asemenea masini pentru ca le cumpara. In acest caz, ei doar schimba masina rulata cu una noua, iar cea rulata ramane la vanzare.

Romania este cel mai mare cumparator de masini rulate din Europa.

Ce ascund masinile SH cumparate de multe ori de romani?

Printre cele mai des intalnite probleme la masinile SH este clar kilometrajul dat inapoi. Specialistii declara ca au intalnit cazuri in care kilometrajul era resetat de la 500.000 km la 150.000 km. De asemenea, daunele sunt extrem de bine mascate. Sunt masini care au fost reconditionat sau eparate in urma accidentelor, iar fara o interogare amanuntita, acest lucru este imposibil de aflat. O analiza costa insa in jurul a 100 de euro, la un service specializat. Oricine ar putea in mai putin de o ora sa afle toate informatiile necesare pentru o masina.

Foarte des se intampla sa mai fie ascunsa si destinatia masinii, pentru ce anume a fost aceasta folosita. Multe masini aduse in Romania au fost folosite ca taxiuri in Vest. Acest lucru poate fi un impediment in a cumpara o astfel de masina. Este extrem de afectat motorul in aceste cazuri si masina este foarte uzata.

Totusi, daca aceste lucruri sunt mascate profesionist, de obicei masina ajunge sa fie cumparata, iar cumparatorul se va trezi la realitate dupa ce ruleaza deja cateva luni masina.