Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă a aprobat acordarea de asistență internațională, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, constând în cantitățile de produse prevăzute în tabelul de mai jos.

Anexa nr. 1 la HCNSU nr. 23 din 22.04.2021

Lista

categoriilor și cantităților de produse de urgență medicală care se transferă gratuit către Ucraina

Nr. Crt. Produsul U.M. Cantitate 1. Combinezoane buc. 50.000 2. Măști chirurgicale buc. 500.000 3. Măști FFP2 buc. 25.000 4. Măști FFP3 buc. 25.000 5. Viziere buc. 10.000