Domeniul tehnic este extrem de cautat in ultimii ani in Romania. Fie ca discutam despre joburi din domenii precum: mecanica, sudura, constructii sau despre joburi tehnice in operarea maselor platisce, in confectii textile, acestea locuri de munca incep sa fie din nou vanate de specialistii HR.

Iar companiile sunt in continua cautare a spcialistilor pe bransele tehnice. Motivul este unul simplu, spun reprezentantii marilor companii. Absolventii de facultate nu au cunostintele necesare pentru astfel de joburi. Chiar daca ar fi absolvit o facultate de profil, lipsa de practica este un incredibil dezavantaj.

Care sunt cele mai cautate joburi tehnice si ce salarii ofera marile companii?

Domeniul constructiilor este foarte cautat, iar salariile in aceasta nisa sunt extrem de bune. Pentru un zidar cu experienta sau un montator de fainata, gresie si parchet unele companii din provincie ofera si 3500 ron net, plus cazare sau transport pana la munca si inapoi.

Iar un tehnician electronist poate castiga si pana la 3000 de lei lunar. In acelasi timp, nici doamnele nu sunt mai prejos. Un tehnician de unghii la un salon din judetul Ilfov poate primi intre 2000 si 5000 de ron pe luna, in functie de experienta.

Un alt job foarte cautat este jobul de tehnician fibra optica. La o simpla cautare pe platforma de joburi Jooble observam ca un astfel de tehnician, chiar in etapa de juniorat, poate castiga pana la 5000 de lei lunar, in Bucuresti. Iar salariul de intrare este 2800 ron.

Cat castiga un tehnician de sisteme de securitate?

Un job cautat in domeniul securitatii este cel de tehnician in montarea si mentenanta sistemelor de supraveghere. Un astfel de lucrator poate castiga pana la 1500 euro pe luna chiar in Romania.

Spre exemplu, o societate comerciala din Braila oferea unui tehnician, inginer in sisteme de securitate un salariu de incadrare intre 800 si 1500 euro pe luna, in functie de experienta.

De asemenea, montatorii in fibra optica pot accede si ei la un salariu de peste 2500 ron net, lunar, in orasele mari ale Romaniei. In timp ce un sudor in fibra optica ce are suficienta experienta se poate ridica la salariile vestice, din cele mai dezvoltate tari ale Europei.

Joburile de service la mare cautare

Un lucratorintr-un service auto poate castiga pana la 2000 ron, iar un inginer auto poate depasi lunar suma de 5000 ron ca salariu. Iar un tehnician in service pentru produse electronice si IT poate castiga cu usurinta suma de 4500 ron.

Si in domeniul medicinei este foarte apreciata mententanta. Un tehnician in service echipamente medicale in Timisoare poate castiga pana la 1000 euro pe luna, salariul minim fiind de 500 euro.

Iata asadar o intreaga pleiada de joburi tehnice disponibile la nivel national. Iar Romania de abia acum incepe cautarile pentru ceea ce pare a fi o reintoarcere a domeniilor tehnice pe culmile succesului.