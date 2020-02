Anunţul a fost făcut de preşedintele Inter-Bio, conf. univ. dr. Costin Lianu, în cadrul întâlnirii “Evoluţii ale politicilor sectoriale dedicate sectorului organic în ţările Europei Centrale şi de Est” (Organic policy and sector development in Central and Eastern Europe, ministerial overview 2020), întâlnire organizată în ziua deschiderii ediţiei 2020 a celui mai mare târg mondial dedicat produselor ecologice, Biofach – Nürnberg.

“Iniţiativa are la bază decizia colectivă a fermierilor din clusterul Bio Danubius de a dezvolta un standard privat al fermierilor bio din zona Deltei Dunării. Standardul urmeză să includă principii şi cerinţe de sustenabilitate agricolă suplimentare, mai înalte decât certificările în regim ecologic, contribuind astfel la protecţia zonei şi la o prezenţă pe piaţă cu produse de calitate. Acesta va da încredere partenerilor de afaceri în calitatea şi sustenabilitatea produselor noastre” a declarat Petrişor Petrescu, preşedintele clusterului.

Experţii şi autorităţile prezente la conferinţă au evidenţiat că este lăudabil pentru România, că în Delta Dunării este vizat un astfel de proiect, întrucât, într-o astfel de zonă protejată agricultura organică este cea mai în masură să asigure sustenabillitatea şi biodiversitatea.

“Proiectul poate crea efecte pozitive de mare importanţă, cum ar fi credibilitate pentru consumatori, schimbarea imaginii exportului românesc de produse bio şi cooperarea trasfrontalieră cu fermieri bio din arealul Dunării din Ucraina, Republica Moldova şi România. Bio Danubius îşi asumă un rol important, dar va trebui să aibă parte de susţinere în promovarea argiculturii ecologice sustenabile” a declarat Laurent Vonwiller, expert în standarde private dedicate produselor ecologice.

În cadrul întâlnirii s-au prezentat tendinţele şi evoluţiile sectorului bio din ţările estice şi central-europene, remarcându-se că aceste ţări, deşi înregistrează progrese şi au un mare potenţial, au încă constrângeri legate de procesare, consum intern de produse bio, fiind necesară o creştere a încrederii populaţiei în consumul bio. Ultimele date statistice globale, publicate la deschiderea târgului de către Institutul de Cercetări pentru Agricultură, Ecologică – FIBL, indică faptul că expansiunea sectorului organic în lume este impresionantă. Numai în anul 2018, an cu date statistice comparabile pentru 186 de ţări, încă două milioane de hectare au trecut la conversie în lume, iar vânzările cu amănuntul au continuat să creasă.

“Nici una din ţările din zona est – europenă, inclusiv România, nu poate pretinde că sub aspectul indicatorilor cheie, a trecut la o adopţie masivă a produselor bio, atât din punctul de vedere al consumului intern cât şi a suprafeţei cultivate din totalul suprafeţei agricole. Iniţiaţiva clusterului Bio Danubius, partener Inter-Bio, nu a trecut neobservată. Dimpotrivă, a fost apreciată ca o iniaţivă pozitivă pentru toată regiunea. Dacă ne autointitulăm că suntem grădina bio a Europei – aşa cum apar şi multe mesaje în piaţă – trebuie să demonstrăm cu fapte şi instrumente de sprijin că este într-adevăr aşa. Dacă urmărim orientările Comisiei Europene, a statelor membre cu mare tradiţie agricolă, vom vedea că se mizează pe agricultură organică ca bază sigură şi de neînlocuit a sustenabilităţii în agricultură. În ţările dezvoltate economic şi social, agricultura ecologică sau produsele organice nu reprezintă o nişă de consum ci devin prima alterantivă în consum.”, a declarat Costin Lianu, preşedinte Inter-Bio, director general USH Pro Business.