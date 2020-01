Tara noastra este recunoscuta la nivel global ca fiind una dintre liderii cu cel mai rapid internet din lume. Insa, ca in orice alta regiune, locul in care locuiesti si tipul conexiunii pot afecta calitatea internetului si a vitezei.

Cu toate acestea, chiar si in mediul rural, in zone extrem de izolate, Romania are in continuare acoperire si asta o pozitioneaza printre tarile cu cea mai avantajoasa oferta de internet.

Care sunt principalii jucatori de pe piata de internet din Romania si care sunt ofertele lor?

In celem ai multe cazuri, daca nu vom lua in calcul micii operatori locali, in Romania vom putea discuta doar de urmatoarele companii nationale care ofera servicii de internet: DIGI (RCS & RDS), Vodafone (si UPC), Orange si Telekom.

Ofertele acestor jucatori sunt printre cele mai populare. Haideti sa descoperim impreuna avantajele acestora.

DIGI cel mai avantajos pret

In Romania poti fi conectat la internet pentru doar 17 lei lunar. Asta promite oferta DIGI Fiberlink Popular GPON sau EoC – prima oferind 299 MBps viteza de download, iar a doua 45 MBps.

De asemenea, chiar si restul ofertelor DIGI sunt foarte avantajoase ca pret. Poti apela la cele mai populare pachete de internet prin fibra optica: Fiberlink 100 – la 28 lei, Fiberlink 300 – la 30 lei sau Fiberlink 500 la 35 lei lunar. Prima oferta iti pune la dispozitie o viteza de 95Mbps, a doua de 300Mbps iar a 3-a de 500 Mbps.

Ce alte oferte mai are DIGI in portofoliu?

Tot de la acest provider poti sa alegi o retea de internet incredibil de rapida, cu o viteza de download de 940 Mbps si un upload de 450 Mbps, reteaua Fiberlink 1000. Aceasta iti va scoate din buzunar doar 40 lei lunar.

Prin comparatie, ofertele Vodafone si UPC sunt mai scumpe, insa exista si un avantaj, mai ales pentru cei nocturni. La abonamentul Vodafone Wi-Fi Acasa 16 – care ofera 50Mbps viteza pentru primii 100 GB consumati, intre orele 00:00 si 08:00 traficul este nelimitat.

In plus, routerul pentru acest abonament este gratuit, pentru abonamentele incheiate pe minim 2 ani.

In ceea ce priveste viteza, cea mai buna oferta a UPC este UPC Internet 500, care ofera 500 Mbps download si 25Mbps viteza de upload + programele Sport GO si HBO GO – pentru suma de 49 ron lunar.

Pachete complete de televiziune + internet

Vodafone + UPC completeaza insa pachetele de internet, adaugand in oferte pachete interesante de TV.

Play Familia + Connec 500, spre exemplu, la doar 59 lei, iti ofera pe langa pachetul de internet UPC Internet 500 si acces la 149 canale TV HD. Iar Play Maxim + Connect 500 iti ofera pentru 69 lei acces la acelasi pachet de internet, dar si la 170 de canale TV.

Asadar, pentru o familie, aceste pachete sunt ideale.

Pachetele mai sus mentionate ofera si 12 luni cadou NETFLIX.

Care sunt pachetele Orange?

Pachetele de internet Orange asigura un internet de calitate, 4G, cu o viteza de 355Mbps la descarcare si 47Mbps la upload, cu 80 GB sau 160GB si nelimitat noaptea. Primul pachet costa 12 euro, in timp ce al doilea costa 16 euro.

Ce ofera in plus acest pachet?

Pe langa modem, care este inclus in pret, Orange ofera o modalitate de stocare a datelor in Cloud. Orange Cloud pune la dispozitie 10GB pentru abonamentul mic si 25 GB de stocare date in Cloud pentru cel mare.

De asemenea, Orange pune si el la dispozitie pachete complexe de net + TV: Pachet standard Orange Love – Home Net 500 + TV Explore sau Orange Love Premium cu abonamentul Home Net 1000 + TV Global. Primul este 38 lei, iar al doilea 48 lei.

Abonamentul Home Net 500 ofera o viteza de 480Mbps, iar cel de 1000, ofera o viteza de 940Mbps. Daca se doreste doar net, veti plati pentru cele 2: 10 sau 12 euro pe luna, in functie de pachet.

Net Nelimitat de la Telekom

Telekom vine cu o oferta atractiva pentru internet. Ei ofera net nelimitat, wi-fi smart, cu 150 Mbps download si cu un pret de 24 lei.

Asadar, aceasta este o alta oferta extrem de atractiva. Insa in pachetele Telekom se mai regaseste si Internet L: 1000 Mbps download cu 8 euro lunar.

Din cate vedem mai sus, romanii au de unde alege atunci cand vine vorba despre pachete de internet. Asta arata inca odata ca Romania este o tara cu o multitudine de oferte si cu un net de calitate, fiind printre lideri la nivel global in acest sector.