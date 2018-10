Dansul sportiv romanesc traverseaza o perioada favorabila. Ultimele rezultate inregistrate de sportivii nostri in confruntarile internationale au reconfirmat valoarea Romaniei, care are un loc de cinste in randul natiunilor cel mai bine cotate in acest sport la nivel mondial. Si cum istoria se scrie sub ochii nostri, Romania se afla in fata unei noi provocari. De aceasta data este vorba de Campionatul Mondial de Juniori II Latino care se va desfasura pe 13 octombrie la Bilbao, Spania, in organizarea federatiei de specialitate a tarii gazda, sub egida W.D.S.F. (World Dance Sport Federation).

La acest eveniment, care reuneste perechile campioane si vicecampioane din peste 30 de tari, Romania va fi reprezentata de cuplul Rares Vadana-Tea Neculae de la Clubul Fantezia Galati, campioana Romaniei, si de perechea Alexandru Lucian Boariu-Beatrice Mutiu Bochis de la clubul Magnum Team din Timisoara.

In lumina ultimelor rezultate, Romania spera la noi clasari onorante in confruntarea din peninsula Iberica, perechile de dansatori sportivi romani avand o buna cota si sanse reale de clasare pe podiumul Campionatului Mondial.

https://www.youtube.com/watch?v=8ZOxs4nhyTI