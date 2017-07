În acest week-end, echipa României a scris istorie în Brazilia, devenind campioană mondială la cea de a doua ediție a Neymar Jr’s Five, cel mai mare campionat de fotbal 5-la-5.

Prietenie, mândrie și pasiune. Acestea au fost cele trei atribute care le-a adus echipei românești TAO United victoria în fața milioanelor de fani care au urmărit transmisiunea live de pe redbull.tv, dar și a superstarului brazilian Neymar Jr. și a lui Gabriel Jesus.

La acest final de săptămână, Neymar Jr. a fost gazda finalei mondiale Neymar Jr´s Five, sărbătorind magia fotbalului de stradă în orașul său natal, Praia Grande.

Peste 100,000 de jucători din 53 de țări s-au bătut pentru un loc în finala mondială din Brazilia, însă nicio echipă dintre cele ajunse în finală nu a putut opri catalizatorul echipei din România, care a reușit să se impună în finală în fața Angliei, o țară cu tradiție în fotbal.

Finala a fost una foarte intensă, o adevărată bătălie care avea să decidă următoarea campioană mondială. La finalul celor zece minute de joc regulamentare, scorul era 0-0, decizia fiind data de Golden Goal – 1-la-1. Contraatacul românului Silviu Radu a fost cel care a adus victoria României, după ce englezul Kaine Wright avusese o posesie îndelungată a balonului și a ratat șutul către poartă.

“Când am reușit să intru în posesia mingii și am început să înaintez către poartă, mi-au dat lacrimile de bucurie, așa că nu știu exact cum am înscris golul”, a spus Silviu. “Să joci în fața unor titani ai fotbalului mondial, precum Neymar și Gabriel Jesus nu este un lucru deloc ușor. Este un vis devenit realitate. Cred că ne va lua câteva zile să realizăm exact ce ni s-a întâmplat,” a adăugat românul.

“Când am ajuns la teren, am văzut motivația echipei României și mi-am spus în sine că au stofă de campioni. Și așa a fost”, a spus Neymar Jr.

Imediat după câștigarea finalei, Neymar Jr., împreună cu jucătorul de la Manchester City, Gabriel Jesus și fostul căpitan al echipei naționale a Franței, Djibril Cissé, dar și alți doi prieteni apropiați de-ai lui Neymar au jucat un meci amical împotriva echipei României. Echipa României a fost prima care a deschis scorul împotriva echipei lui Neymar, conducând trei sferturi din meci cu 2-0, însa în ultimele două minute, adversarii, au revenit și au întors scorul la 3-2, în favoarea lor.

“Mă bucur că am reușit să găzduiesc pentru a doua oară finala mondială la institutul meu de fotbal din Brazilia. Sunt o mulțime de jucători din întreaga lume care își dedică multă pasiune pentru acest sport și asta nu face decât să fiu mândru că îi pot reuni pe același teren și să le dau șansa să joace fotbal amator la un alt nivel”, a spus Neymar.

Peste 100,000 de jucători de pe șase continente au participat în calificările Neymar Jr’s Five în cele peste 350 de etape de calificări. Echipa României, campioana mondială din 2017, a câștigat și o excursie la Barcelona, acolo unde vor merge în vizită la Neymar, își vor petrece timp împreună și îl vor vedea pe starul brazilian în acțiune, pe gazonul de la Camp Nou.

Despre Neymar Jr’s Five

Neymar Jr’s Five este un turneu de fotbal semnat de atacantul brazilian – un adevărat fenomen global. Pe șase continente și în peste 50 de țări, echipele de câte cinci jucători se luptă în meciuri de zece minute. De fiecare dată când o echipă înscrie un gol, opoziția pierde un jucător. Astfel, jocul devine rapid, tehnic, strategic și unic în lumea fotbalului. Peste 65.000 de jucători din 47 de țări s-au înscris să participe la prima ediție a turneului, iar anul 2017 promite să fie și mai mare. Turneul din acest an este deschis echipelor de 5-7 jucători, cu vârsta între 16 și 25 de ani, iar noutatea din acest an este că doi jucători mai mari de 25 de ani pot participa la competiție. Echipele intră în joc cu speranța că vor ajunge în finala națională și în cea mondială, de la Instituto Projeto Neymar Jr, în Praia Grande, Brazilia. Înscrie-ți echipa acum și, cine știe, poate în curând vei juca în deplasare pe terenul propriu al lui Neymar. Îndrăznește să visezi! Outplay them all!

