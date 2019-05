In luna martie a acestui an, la Londra, a avut loc Campionatul Mondial de Fabricare a Pantofilor, o reuniune a celor mai buni pantofari si confectioneri de incaltaminte din toate colturile lumii.

Dupa multe teste si o crancena asteptare, locul 1 a fost desemnat, iar pozitionarea sa pe harta nu este in alta parte decat in Romania, in Arad, in curtea si mai ales in atelierul unui adevarat geniu: artistul Victor Vulpe.

Barbatul de 43 de ani a reusit sa aduca trofeul de campion mondial in confectionarea de incaltaminte pe plaiurile romanesti, asta dupa ce mai bine de 20 de ani a transformat orice obiect din piele in opera de arta.

A inceput cu o curea din piele si a ajuns sa fie campion mondial la confectionarea de pantofi din piele

In urma cu peste 20 de ani, in timpul studentiei, Victor, pe atunci un studnet genial la Arte si Design, si-a descoperit adevarata pasiune. Acesta putea sa transforme orice obiect din piele in opera de arta. A inceput pur si simplu prin modificarea unei centuri din piele.

Apoi a trecut la genti. A inceput sa confectioneze genti de piele si curele pentru colegii sai in in curant de la genti si curele, s-a dezvoltat si a ajuns sa treaca la confectionarea de incaltaminte.

Astazi, la atatia ani dupa, cu un drum lung, plin de munca si de vointa, Victor pune Romania pe harta, cu inca un trofeu, inca un loc medaliat cu aur pe cel mai mare podium din acest domeniu.

Victor se poate compara cu adevarat cu cele mai mari nume ale tarii, la acest moment, fiind un ambasador al tarii prin meseria sa, o profesie cu foarte multa istorie in spate. Deloc straina de vechii mestesugari romani, cizmaria are o istorie de peste 10.000 de ani, conform specialistilor.

Cea mai veche piesa de incaltaminte isi are originea in SUA, iar specialistii concluzionau in urma unui studiu ca aceasta ar fi fost realizata din fibrele unui copac, datand cu apeoximativ 10.000 de ani in urma.

Din peste 50 de milioane de perechi de pantofi, acestia au obtinut trofeul!

Ei bine, la peste 10.000 de ani, barbatul de 43 de ani din Arad a adus Romaniei trofeul. Peste 50 de milioane de perechi de incaltari se fabrica in Romania anual, iar in intreaga lume peste 3 miliarde. Cu toate acestea, numai una singura, o singura pereche magica a reusit sa acapareze atentia in Londra, celor mai mari cunoscatori din domeniul fabricarii incaltamintei. Astfel, Victor Vulpe a reusit sa acapareze unul dintre cele mai mari trofee si sa ajunga poate indeplinirea celui mai mare vis a oricarui artist in acest domeniu: castigarea World Championships in Shoemakings.

