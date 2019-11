ROMÂNIA a reluat participarea cu stand național la expoziția internațională de mobilă din Rusia, iar rezultatele sunt pe măsură.

Alături de SIMEX, 14 mari producători români reprezintă ROMÂNIA la expoziția de mobilă și design MEBEL, care se desfășoară la Moscova, în perioada 18 – 22 noiembrie 2019. Expunem pe o suprafață de 522 mp. Din datele statistice pe primele 7 luni ale acestui an rezultă o creștere cu 42% a exportului de mobilă românească pe Federația Rusă.

Aici în Rusia, eticheta „Fabricat in Romania” reprezinta o carte de vizita serioasa care garanteaza calitatea. Nu degeaba se spune ca fiecare copil sovietic, a fost «conceput» intr-un pat cu eticheta – Fabricat in Romania.

SIMEX – brand international consacrat, cu actionariat 100% romanesc, situat in „capitala mobilei romanesti” – Simleu Silvaniei, Salaj, Transilvania. Din 1947 producem orice din lemn masiv la nivel de arta si calitate excepțională. SIMEX aduce banii acasă în ROMANIA pentru români!

Exporturile reprezinta bunastarea, oxigenul, fericirea unei tari. Fara exporturi nu avem banii nostri in tara. Fara o economie sanatoasa nu avem Sanatate, Educatie, Aparare, Dezvoltare etc. Trebuie sa ne imprumutam mai putin si chiar deloc, insa, sa facem export in tarile unde „Made in Romania” inca reprezinta o carte de vizita serioasa care garanteaza calitatea.

Propasirea relatiilor economice dintre Romania si Rusia, prin dezvoltarea exporturilor romanesti pot genera o adevarata si reala expansiune economica romaneasca pe plan extern. Daca dorim o relansare economica romaneasca de succes trebuie neaparat sa tinem cont si de piata rusa, respectiv ex-URSS.

Federatia Rusa doreste relatii comerciale reciproc avantajoase cu Romania, piata rusa are nevoie de produse romanesti: mobila, textile, incaltaminte, produse alimentare, legume, fructe, vinuri, medicamente, mecanica, utilaje romanesti si multe alte marfuri pe care romanii stiu sa le produca la un nivel de calitate exceptional.

Romania trebuie urgent sa recucereasca pietele internationale pierdute dupa revolutie: Rusia, republicile ex-URSS, Asia, China, America Latina, Africa, Tarile Arabe, unde tara noastra a fost un mare jucator prin exporturi de la chibrituri, textile, incaltaminte, mobila, la tractoare, camioane, si locomotive.

„Noi romanii, am putea face din mobila romaneasca pe plan international exact ceea ce au facut nemtii din masina Mercedes. Mobila romaneasca detine o imagine foarte buna pe piata internationala a mobilei, fara doar si poate mobila romaneasca ar putea deveni un brand mondial de top cu reprezentante in toate tarile lumii din Londra pana la Sydney. Romania ramane una din tarile europene cu o puternica traditie in industria prelucrarii lemnului, fapt demonstrat de cresterea continua a exporturilor in acest sector.

Participarea companiilor românești de mobilă la târgul internațional din Rusia este posibilă datorită Asociației Producătorilor de Mobilă din România și Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și se realizează cu sprijin de la bugetul de stat, prin Programul național de promovare a exporturilor.” a declarat Gabriel Antoniu Lavrincic, Director comercial SC SIMEX SA.